Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Problemas com ficheiros e dados

Os problemas com ficheiros e dados podem ocorrer nos produtos Autodesk devido a corrupção, tamanho do ficheiro, localização de armazenamento ou interrupções inesperadas do sistema. Estes problemas podem afetar a sua capacidade de abrir, guardar ou trabalhar corretamente com ficheiros.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como trabalhar a partir de localizações de rede, gravações incompletas ou ficheiros demasiado grandes ou complexos.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver problemas comuns com ficheiros e dados. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com o ficheiro, o ambiente de armazenamento ou a configuração do sistema.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: experimente com outro ficheiro

1 Abra um ficheiro novo ou um ficheiro que já tenha confirmado estar a funcionar corretamente.

2 Execute ações básicas.

 Assim, ajuda a determinar se o problema é específico do ficheiro.
Passo 2: guarde o ficheiro como uma nova versão

1 Abra o ficheiro.

2 Utilize "Guardar como".

3 Crie uma nova cópia.

 Assim, remove a corrupção oculta
Passo 3: trabalhe a partir de um disco local

1 Copie o ficheiro para o Ambiente de trabalho/Documentos.

2 Abra localmente.

 O armazenamento em rede ou na nuvem pode causar corrupção de ficheiros ou atrasos.
Passo 4: verifique o tamanho e a complexidade do ficheiro

1 Remova os objetos ou referências não utilizadas.

2 Simplifique o ficheiro, se for possível.

 Ficheiros grandes ou complexos podem causar instabilidade
Passo 5: recupere ou repare o ficheiro

1 Utilize as ferramentas de recuperação integradas (se estiverem disponíveis)

2 Abra os ficheiros de cópia de segurança/gravação automática

 Os ficheiros corrompidos podem ter de ser reparados para funcionarem corretamente
Passo 6: verifique as permissões do ficheiro

1 Clique com o botão direito do rato no ficheiro

2 Certifique-se de que tem o acesso total

 Os problemas de permissões podem impedir que guarde ou edite ficheiros
Passo 7: limpe ficheiros temporários

1 Feche todas as aplicações.

2 Abra o Explorador de Ficheiros.

3 Navegue para: C:\Utilizadores\\AppData\Local\Temp

4 Selecione e elimine o maior número possível de ficheiros.

 Os ficheiros temporários podem acumular-se e consumir recursos do sistema, resultando em instabilidade ou desempenho lento.

Para Mac

(Os mesmos passos que para o Windows)

  1. Tente com outro ficheiro

  2. Guarde como uma nova versão

  3. Trabalhe localmente (não no iCloud/rede)

  4. Simplifique o ficheiro

  5. Abra as cópias de segurança

  6. Verifique as permissões do ficheiro

  7. Reinicie o sistema

O mesmo se aplica (o Mac gere o armazenamento de forma diferente, mas as causas são as mesmas).

Perguntas frequentes

Porque é que o meu ficheiro não abre?

Isto é geralmente causado por:

  • Corrupção do ficheiro

  • Versão de ficheiro não suportada

  • Permissões em falta

  • O ficheiro está guardado numa localização não suportada ou indisponível

Tente abrir uma cópia de segurança ou testar o ficheiro noutro computador para confirmar.

Porque é que o meu ficheiro provoca a falha do produto?

Isto deve-se, normalmente:

  • A dados corrompidos no ficheiro

  • A uma estrutura de ficheiro demasiado grande ou complexa

  • A referências ou ficheiros associados danificados

Se outros ficheiros funcionarem normalmente, é muito provável que o problema seja específico desse ficheiro.

Porque é que o meu ficheiro demora muito tempo a abrir ou a trabalhar?

As causas comuns incluem:

  • Ficheiro demasiado grande ou com elevada complexidade

  • Demasiados objetos, camadas ou referências

  • Trabalhar a partir de uma localização de rede ou da nuvem

Mover o ficheiro para um disco local e simplificá-lo costuma melhorar o desempenho.

Porque continuo a perder o trabalho ou as alterações?

Isto pode ocorrer se:

  • A aplicação fechar antes de guardar

  • O ficheiro estiver guardado numa localização com problemas de sincronização ou de permissões

  • Os ficheiros de gravação automática ou de cópia de segurança não estiverem a ser utilizados

Guardar regularmente e verificar as definições de gravação automática pode ajudar a evitar a perda de dados.

Porque não consigo guardar o meu ficheiro?

Isto pode resultar de:

  • Permissões em falta no ficheiro ou na pasta

  • Ficheiro só de leitura

  • Ficheiro utilizado por outro utilizador ou processo

  • Problemas com o local de armazenamento

Tente guardar noutra pasta local para experimentar.

Porque são apresentados os erros de ficheiro em utilização ou ficheiro bloqueado?

Isto acontece quando:

  • O ficheiro está aberto noutra máquina

  • Um processo em segundo plano está a utilizar o ficheiro

  • As ferramentas de sincronização com a nuvem estão a aceder ativamente ao ficheiro

Feche o ficheiro em todos os locais ou reinicie o sistema para anular o bloqueio.

Porque é que guardar demora muito tempo?

Razões possíveis:

  • Tamanho do ficheiro

  • Atrasos no armazenamento em rede ou na nuvem

  • Demasiadas referências ou dependências de ficheiros

Porque é que o meu ficheiro se comporta de forma diferente numa unidade de rede ou no armazenamento na nuvem?

Isto pode dever-se a:

  • Latência ou ligação lenta

  • Atrasos ou conflitos de sincronização

  • Bloqueio do ficheiro por outros utilizadores

Trabalhar a partir de uma cópia local ajuda a isolar o problema.

Porque é que as alterações não estão a ser guardadas ou sincronizadas corretamente?

Isto pode resultar de:

  • Interrupções na rede

  • Conflitos de sincronização

  • Problemas de acesso ou permissões de ficheiros

Certifique-se de que a sincronização foi concluída antes de fechar o produto.

Como posso saber se um ficheiro está corrompido?

Os sinais de corrupção incluem:

  • O ficheiro provoca a falha do produto ao abrir

  • Elementos em falta ou danificados

  • Erros inesperados ao guardar ou editar

Posso recuperar um ficheiro corrompido?

Pode tentar:

  • Abrir ficheiros de gravação automática ou de cópia de segurança

  • Utilizar ferramentas de recuperação integradas (se estiverem disponíveis)

  • Guardar o ficheiro como uma nova versão

O sucesso da recuperação depende da dimensão da corrupção.

Porque é que o ficheiro funciona num computador, mas não noutro?

Tal indica, geralmente:

  • Diferenças no ambiente ou na configuração do sistema

  • Recursos em falta (tipos de letra, referências, plug-ins)

  • Diferenças de versão do produto

Tenho de resolver problemas no meu sistema ou no ficheiro?

  • Se apenas um ficheiro apresentar problemas → resolva os problemas no ficheiro

  • Se vários ficheiros apresentarem problemas → resolva os problemas no sistema

Esta é a forma mais rápida de identificar a causa raiz.

A resolução de problemas relacionados com ficheiros irá eliminar os meus dados?

Não, a maioria dos passos de resolução de problemas:

  • Cria novas cópias

  • Limpa ou repara ficheiros

Guarde sempre cópias de segurança antes de efetuar grandes alterações.

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