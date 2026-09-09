Os problemas com ficheiros e dados podem ocorrer nos produtos Autodesk devido a corrupção, tamanho do ficheiro, localização de armazenamento ou interrupções inesperadas do sistema. Estes problemas podem afetar a sua capacidade de abrir, guardar ou trabalhar corretamente com ficheiros.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único fator, mas por uma combinação de fatores, como trabalhar a partir de localizações de rede, gravações incompletas ou ficheiros demasiado grandes ou complexos.

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver problemas comuns com ficheiros e dados. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema está relacionado com o ficheiro, o ambiente de armazenamento ou a configuração do sistema.

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.