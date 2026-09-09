Suplementos e extensões nos produtos Autodesk

Os suplementos e as extensões melhoram os produtos Autodesk, disponibilizando funcionalidades adicionais e opções de personalização. No entanto, podem, por vezes, causar problemas, como falhas, funcionalidades indisponíveis ou comportamentos inesperados, quando estão desatualizados, são incompatíveis ou entram em conflito com outras extensões.

Em muitos casos, o problema não é causado por um único suplemento, mas por uma combinação de fatores, como problemas de compatibilidade entre versões, a interação entre várias extensões ou configurações residuais de instalações anteriores.

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver problemas relacionados com suplementos e extensões. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema é causado por um suplemento específico, por uma configuração ou por uma interação com o sistema.

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.