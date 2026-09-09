Resolver problemas de instalação, ativação da licença, falhas e problemas com ficheiros.

Suplementos e extensões nos produtos Autodesk

Os suplementos e as extensões melhoram os produtos Autodesk, disponibilizando funcionalidades adicionais e opções de personalização. No entanto, podem, por vezes, causar problemas, como falhas, funcionalidades indisponíveis ou comportamentos inesperados, quando estão desatualizados, são incompatíveis ou entram em conflito com outras extensões.

 

Em muitos casos, o problema não é causado por um único suplemento, mas por uma combinação de fatores, como problemas de compatibilidade entre versões, a interação entre várias extensões ou configurações residuais de instalações anteriores.

 

Este artigo descreve um processo de resolução de problemas, passo a passo, para ajudá-lo a identificar e resolver problemas relacionados com suplementos e extensões. Ao seguir os passos pela ordem indicada e testar o produto após cada passo, pode determinar se o problema é causado por um suplemento específico, por uma configuração ou por uma interação com o sistema.

 

Pode encontrar a seguir os guias de resolução de problemas para Windows, seguidos dos guias para Mac. No final, encontrará as Perguntas mais frequentes, aplicáveis tanto ao Windows como ao Mac, relacionadas com este tema.

Para Windows

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: desative todos os suplementos e extensões

1 Abra o produto Autodesk.

2 Aceda ao gestor de suplementos ou extensões (a localização varia consoante o produto).

3 Desative ou desligue todos os suplementos.

4 Feche e abra novamente o produto.

5 Teste novamente o problema.

 Isto permite confirmar se o problema é causado por um suplemento ou extensão, e não pelo produto principal.
Passo 2: reative os suplementos, um por um

1 Abra novamente o produto Autodesk.

2 Ative um suplemento de cada vez.

3 Reinicie o produto depois de ativar cada suplemento.

4 Teste a funcionalidade ou o fluxo de trabalho depois de cada alteração.

 Isto ajuda a identificar que suplemento específico está a causar o problema.
Passo 3: verifique a compatibilidade do suplemento com a versão do seu produto

1 Identifique a versão do produto Autodesk.

2 Consulte a documentação ou a fonte do suplemento.

3 Confirme se o suplemento suporta a versão do seu produto.

4 Desative todos os suplementos não suportados ou desatualizados.

 Os suplementos desenvolvidos para versões anteriores podem não funcionar corretamente com versões mais recentes do produto.
Passo 4: atualize os suplementos e as extensões

1 Abra a página do suplemento (Autodesk App Store ou no site do fornecedor terceiro).

2 Verifique se existem atualizações disponíveis.

3 Transfira e instale a versão mais recente.

4 Reinicie o produto Autodesk.

 As atualizações incluem frequentemente correções de erros e melhorias de compatibilidade.
Passo 5: remova ou desinstale suplementos problemáticos

1 Abra "Aplicações e Funcionalidades".

2 Localize o suplemento ou a extensão.

3 Selecione-o e desinstale-o.

4 Reinicie o sistema.

5 Abra novamente o produto Autodesk.

 A remoção de um suplemento com falhas ou incompatível resolve os conflitos e restaura a estabilidade.
Passo 6: verifique se existem suplementos duplicados ou em conflito

1 Reveja todos os suplementos instalados.

2 Procure várias versões do mesmo suplemento; suplementos que desempenham funções semelhantes

3 Desative ou remova duplicados.

 Os suplementos em conflito podem interferir uns com os outros e causar comportamentos inesperados.
Passo 7: reponha as definições do produto

1 Feche o produto Autodesk.

2 Abra o menu Iniciar do Windows.

3 Procure o nome do produto e, em seguida, selecione a opção de reposição das predefinições.

4 Selecione a opção de reposição.

5 Confirme a reposição.

6 Inicie novamente o produto.

 Assim, limpa as configurações residuais dos suplementos e repõe o comportamento predefinido.
Passo 8: reinicie o sistema

1 Reinicie o computador.

2 Abra novamente o produto Autodesk.

3 Teste novamente a funcionalidade.

 Assim, garante que todas as alterações têm efeito e limpa os processos em cache.

Para Mac

Passo Guia Porque precisamos deste passo
Passo 1: desative todos os suplementos e extensões

1 Abra o produto Autodesk.

2 Localize as definições dos suplementos ou das extensões.

3 Desative todas as extensões.

4 Reinicie o produto.

5 Teste a funcionalidade.

 Isto permite confirmar se o problema é causado por um suplemento ou extensão, e não pelo produto principal.
Passo 2: reative as extensões individualmente

1 Ative uma extensão de cada vez.

2 Reinicie o produto depois de cada ativação. Teste a funcionalidade.

 Isto ajuda a identificar que suplemento específico está a causar o problema.
Passo 3: verifique a compatibilidade

1 Identifique a versão do produto Autodesk.

2 Consulte a documentação ou a fonte do suplemento.

3 Confirme se o suplemento suporta a versão do seu produto.

4 Desative todos os suplementos não suportados ou desatualizados.

 Os suplementos desenvolvidos para versões anteriores podem não funcionar corretamente com versões mais recentes do produto.
Passo 4: atualize os suplementos e as extensões

1 Abra a página do suplemento (Autodesk App Store ou no site do fornecedor terceiro).

2 Verifique se existem atualizações disponíveis.

3 Transfira e instale a versão mais recente.

4 Reinicie o produto Autodesk.

 As atualizações incluem frequentemente correções de erros e melhorias de compatibilidade.
Passo 5: remova ou desinstale suplementos problemáticos

1 Localize ficheiros de extensão ou aplicações.

2 Remova-os ou desinstale-os.

3 Reinicie o Mac.

 A remoção de um suplemento com falhas ou incompatível resolve os conflitos e restaura a estabilidade.
Passo 6: reponha as definições do produto

1 Feche o produto.

2 Reponha as preferências (varia consoante o produto).

3 Abra novamente e teste.

 Assim, limpa as configurações residuais das extensões.

Perguntas frequentes

Porque é que o meu produto começou a falhar depois de instalar um suplemento?

Isto é geralmente causado por:

  • Suplementos incompatíveis

  • Conflitos entre várias extensões

  • Versões de plug-in desatualizadas

Porque é que falta uma funcionalidade ou esta não funciona?

Isto pode ocorrer se:

  • Um suplemento estiver a substituir a funcionalidade predefinida

  • A extensão não estiver sido carregada corretamente

  • Existir um problema de compatibilidade

Posso utilizar vários suplementos juntos?

Sim, mas:

  • Alguns suplementos podem entrar em conflito

  • Funcionalidades sobrepostas podem causar comportamentos inesperados

Como posso saber que suplemento está a causar o problema?

Desative todos os suplementos e volte a ativá-los um de cada vez para identificar a origem do problema.

É necessário remover os suplementos para corrigir os problemas?

Nem sempre; atualizar ou desativar os suplementos pode resolver o problema sem ser necessário removê-los.

A desinstalação dos suplementos eliminará o meu trabalho?

Não. Os suplementos afetam as funcionalidades, não os ficheiros dos seus projetos.

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