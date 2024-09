Em março de 2020, a Autodesk alterou o período de vigência do acesso educacional de três anos para um ano. Se tem atualmente uma licença de educação autónoma (individual) de utilizador único de um ou três anos para software Autodesk emitida antes de agosto de 2020, a licença continuará em vigor durante o respetivo período de vigência completo. Quando esta expirar, terá de confirmar a sua elegibilidade para o plano Educação e, em seguida, terá de transferir o produto para ativar a sua licença. Não é necessário reinstalar.

Em março de 2023, a Autodesk alterou o período de vigência das licenças educacionais dos estabelecimentos de ensino de um ano para três anos. Prolongámos automaticamente as licenças dos estabelecimentos de ensino com acesso de licença rede/multipostos para três anos a partir da data de aquisição do software Autodesk. Se os estabelecimentos tinham licenças há já um ano, irão obter mais dois anos de acesso e se tinham licenças há já dois, irão obter mais um ano de acesso. Os administradores de TI ou os docentes do estabelecimento só têm de reativar a respetiva licença através do número de série original para continuarem a utilizar o software. No caso da transferência de licenças de rede/multipostos depois de 28 de março de 2023, a respetiva validade será de três anos e não será necessário tomar qualquer outra medida. Após o período de três anos, recomendamos que as licenças sejam atualizadas através da Education Community para garantir o acesso ininterrupto num ambiente de laboratório ou sala de aula.

Em junho de 2024, a Autodesk alterou o período de vigência do acesso educacional a licenças de rede/multiposto de três anos para um ano. Se tem atualmente uma licença de rede/multiposto de um ou três anos para software Autodesk emitida antes de junho de 2024, a licença continuará em vigor durante o respetivo período de vigência completo. Quando expirar, recomendamos que atualize as licenças através da Education Community. Mantenha a sua elegibilidade para o plano Educação para garantir o acesso ininterrupto.