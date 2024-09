Os serviços na nuvem da Autodesk são opções de software como um serviço (SaaS) que podem melhorar a forma como projeta, visualiza, simula e partilha o seu trabalho com outras pessoas. Os serviços suplementares e os componentes opcionais selecionados (bem como o armazenamento e os serviços que requerem uma capacidade de computação intensiva, como as atividades de renderização ou simulação) são armazenados numa localização à qual poderá aceder sempre que tiver uma ligação à Internet.

Utilize os serviços na nuvem com ponderação para ajudar a garantir bons níveis de serviço para todos. Os utilizadores do plano Educação que consomem regularmente serviços na nuvem acima da média do mercado podem enfrentar restrições adicionais. As restrições aos serviços na nuvem podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte os Termos de utilização (inglês) para saber mais.