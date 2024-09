Ativar o SSO

Recomendamos que utilize o email da sua instituição para criar a sua conta Autodesk porque terá de provar a sua elegibilidade. Se um e-mail de administrador de TI dedicado fizer parte da prática interna da sua instituição, pode convidar outra conta Autodesk através do e-mail de administrador de TI dedicado para agir como administrador secundário da sua conta. Para obter mais informações sobre as funções de administrador, consulte Funções de administrador da gestão de utilizadores .

Siga os passos do Guia de configuração do início de sessão único da Autodesk para o domínio da sua instituição. Depois de concluir a configuração e as fases de teste, é-lhe perguntado se quer que os novos utilizadores recebam automaticamente o acesso de início de sessão único ao selecionar a opção Conceder automaticamente acesso ao início de sessão com SSO a novos utilizadores. (Pode alterar esta definição em qualquer altura em Editar acesso de SSO).