Na Autodesk Account, os administradores podem atribuir e anular a atribuição de acesso aos produtos e serviços com a frequência que for necessária. Recomendamos que esta operação seja feita no fim ou início de cada ano escolar para libertar postos para outros estudantes. Esta operação pode ser feita no portal por utilizador individual ou através da remoção em massa ao nível do grupo. Consulte Adicionar e remover utilizadores.

Assim que os acessos dos estudantes são anulados, deixam de poder iniciar sessão no produto. Contudo, as contas subjacentes e o conteúdo são mantidos. Se precisar de reatribuir acessos a estudantes, pode voltar a adicioná-los às contas ou aos grupos, e o respetivo conteúdo ficará disponível.