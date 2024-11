Os artistas de efeitos visuais dizem que o seu melhor trabalho é invisível. A fasquia do realismo é alta e o público pode ser implacável quando os efeitos visuais surgem ainda que ligeiramente desajustados. No filme O Reino do Planeta dos Macacos deste ano, a captura de desempenho é perfeita: os espetadores podem ver macacos falantes realistas no ecrã, a interagir com adereços, personagens de ação ao vivo e uns com os outros.

Um dos maiores desafios que Winquist e a sua equipa técnica resolveram para o filme Planeta dos Macacos: A Origem de 2011, foi a capacidade de realizar mocap em exterior, a partir de um cenário. "A tecnologia mocap baseia-se em infravermelhos e a luz solar tem um enorme componente de infravermelhos", refere Winquist. "Assim que saímos para o exterior, lutamos contra a luz infravermelha que se reflete em tudo."

A equipa de mocap precisa daquilo que Winquist descreve como "pontos brancos numa vastidão negra" para obter uma captura detalhada, sendo que os pontos se referem aos marcadores fixados nos fatos de mocap usados pelos atores. Num cenário interior, podemos utilizar luz artificial sem infravermelhos para que a câmara possa captar facilmente os marcadores do fato. A resposta para levar a captura de desempenho para o exterior foi melhorar os marcadores.

Os marcadores de última geração são pequenas fontes de luz LED que disparam em sincronia com o obturador da câmara, isolando-as e filtrando todas as outras fontes de infravermelhos. Os operadores de câmara podem ajustar as definições de exposição de maneira a que os infravermelhos da luz solar nem sequer sejam captados.

No entanto, as luzes LED ativas podem ser frágeis. Para o filme Planeta dos Macacos: A Revolta de 2014, a Wētā FX envolveu a cablagem em fios protetores de borracha para que pudesse ser levada para o exterior, nas florestas húmidas de Vancouver, no Canadá. Para o filme Planeta dos Macacos: A Guerra de 2017, os invólucros de proteção permitiram à Wētā FX captar interpretações em ambientes ainda mais adversos, como neve e água.