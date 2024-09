A procura de novas formas de projetar e criar está a acelerar. Aos nossos clientes é pedido que façam tudo de forma mais rápida, mais sustentável, por um custo mais baixo e com maior qualidade. Os nossos avanços em matéria de IA estão a ajudar a fazer face às exigências do momento, não só através do aumento da produtividade, mas também através da disponibilização de ferramentas que ajudam a superar os limites do que é possível. Há mais de uma década que temos vindo a investir em inteligência artificial. Atualmente, o Autodesk AI está disponível para aumentar a exploração e a resolução de problemas de uma forma criativa, automatizar as tarefas aborrecidas e repetitivas, e dar acesso a ferramentas de análise poderosas aos utilizadores individuais e às equipas para fundamentarem a tomada de decisões.