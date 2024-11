A transformação digital da Aurecon também apoiou o compromisso da empresa para com a sustentabilidade, que inclui a participação na iniciativa Pacto Global da ONU (United Nations Global Compact). Entre os seus objetivos ambientais contam-se: atingir a neutralidade em matéria de emissões nas operações até 2025, eletrificar a sua frota de automóveis, minimizar as viagens aéreas, utilizar acordos de financiamento com empréstimos ecológicos e investir em projetos ecológicos.

"Temos uma posição no mercado para ajudar os nossos clientes a atingir a neutralidade em matéria de emissões (inglês), de modo a ajudar na transição energética e climática", diz Mackenzie. "Trata-se de optar por liderar em vez de seguir. Vamos liderar as iniciativas que desenvolvemos. Vamos comprometer-nos com metas, apresentar relatórios sobre as mesmas e garantir que as cumprimos.

"As alterações climáticas vão afetar-nos a todos", continua. "A motivação para a sustentabilidade remonta ao nosso propósito: dar vida às ideias, viver um legado e melhorar as comunidades em que vivemos. Isto traduziu-se em negócios para nós e também temos perceção do valor comercial subjacente."