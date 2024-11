Os robôs autónomos da ACWA Robotics traçam um percurso para a resiliência hídrica

A pressão para agir de uma forma mais consciente do ponto de vista ambiental também está a aumentar. De acordo com o relatório State of Design & Make, quatro em cada cinco empresas são motivadas a adotar medidas de sustentabilidade (inglês) por exigência das partes interessadas em geral. "Há muitas fontes de pressão para sermos mais sustentáveis: há a pressão dos media, a pressão das empresas, de novos regulamentos e incentivos da Comissão Europeia ou dos governos", diz Guiderdoni. "Tanto os governos como as empresas estão a aperceber-se de que a sustentabilidade tem um grande potencial económico. Está, de facto, a criar valor e a gerar um ciclo virtuoso."

À medida que as empresas de serviços públicos se debatem com o aumento da procura, intensificado pelas alterações climáticas, é fundamental maximizar o valor dos recursos existentes, um princípio fundamental da sustentabilidade. Guiderdoni observa que as recentes disrupções no setor incluíram uma vaga de novas tecnologias para detetar fugas nas condutas de água de forma inteligente e precisa. "O que vai impulsionar a próxima fase é a gestão de ativos. Isso significa agir antes de ocorrerem ruturas nas condutas", diz. "As pessoas estão agora a tomar consciência de que a água e, em particular, a sua infraestrutura de distribuição, é uma questão que tem de ser resolvida rapidamente. Estou entusiasmado com a possibilidade de causar impacto e de mostrar que vamos poder ajudar as empresas de serviços públicos a fazer mudanças nos próximos anos."