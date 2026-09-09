Problemy z instalacją

W produktach firmy Autodesk błędy instalacji mogą wystąpić z różnych powodów. Te problemy są często związane z aktualizacjami systemu, uprawnieniami użytkownika, oprogramowaniem zabezpieczającym, uszkodzonymi komponentami instalatora, ograniczeniami sieci lub niekompletnymi/uszkodzonymi plikami do pobrania. W wielu przypadkach problem nie jest spowodowany pojedynczym czynnikiem, ale jego kombinacją, taką jak oczekujące aktualizacje systemu operacyjnego i zakłócenia związane z oprogramowaniem antywirusowym lub nieaktualna/uszkodzona usługa instalatora i uszkodzony pakiet pobierania.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko zidentyfikować i rozwiązać najczęstsze błędy instalacji. Wykonując kroki w odpowiedniej kolejności i ponawiając próbę instalacji po każdym kroku, można określić, czy problem jest związany z urządzeniem, komponentami instalatora, metodą pobierania lub ograniczeniami środowiska.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.