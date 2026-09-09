Rozwiązywanie problemów z instalacją, aktywacją licencji, awariami i problemami z plikami

Problemy z instalacją

W produktach firmy Autodesk błędy instalacji mogą wystąpić z różnych powodów. Te problemy są często związane z aktualizacjami systemu, uprawnieniami użytkownika, oprogramowaniem zabezpieczającym, uszkodzonymi komponentami instalatora, ograniczeniami sieci lub niekompletnymi/uszkodzonymi plikami do pobrania. W wielu przypadkach problem nie jest spowodowany pojedynczym czynnikiem, ale jego kombinacją, taką jak oczekujące aktualizacje systemu operacyjnego i zakłócenia związane z oprogramowaniem antywirusowym lub nieaktualna/uszkodzona usługa instalatora i uszkodzony pakiet pobierania.

 

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko zidentyfikować i rozwiązać najczęstsze błędy instalacji. Wykonując kroki w odpowiedniej kolejności i ponawiając próbę instalacji po każdym kroku, można określić, czy problem jest związany z urządzeniem, komponentami instalatora, metodą pobierania lub ograniczeniami środowiska.

 

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.

Dla systemu Windows

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Potwierdź kompatybilność z systemem Windows i sprzętem

1. Sprawdź wersję systemu Windows. 

2. Upewnij się, że produkt obsługuje tę wersję systemu Windows i spełnia wymagania sprzętowe. Zobacz: Wymagania systemowe.  

3. Jeśli produkt jest niekompatybilny, zainstaluj obsługiwaną wersję produktu lub zaktualizuj produkt do obsługiwanej kombinacji. 

 Niekompatybilny system operacyjny / sprzęt jest udokumentowaną przyczyną niepowodzenia instalacji w systemie Windows.
Krok 2. Zainstaluj oczekujące aktualizacje systemu Windows i uruchom ponownie komputer

1. Otwórz aplikację Ustawienia. 

2. Przejdź do usługi Windows Update. 

3. Zainstaluj wszystkie oczekujące aktualizacje. 

4. Uruchom ponownie komputer (niektóre aktualizacje wymagają wielu ponownych uruchomień). 

5. Spróbuj ponownie uruchomić instalator Autodesk. 

 Oczekujące aktualizacje systemu operacyjnego lub ponowne uruchomienia mogą uniemożliwić uruchomienie lub ukończenie działania instalatora Autodesk.
Krok 3. Uruchom instalator jako administrator

1. Znajdź plik instalatora (często jest to plik setup.exe lub plik wykonywalny instalatora utworzony przez Autodesk). 

2. Kliknij prawym przyciskiem plik. 

3. Wybierz pozycję Uruchom jako administrator. 

4. Zatwierdź monit funkcji Kontrola konta użytkownika. 

5. Ponów próbę instalacji.  

 Niewystarczające uprawnienia mogą uniemożliwić instalatorowi uruchomienie lub zapisanie wymaganych plików.
Krok 4. Tymczasowo wyłącz narzędzia antywirusowe/zabezpieczające

1. Tymczasowo wyłącz ochronę antywirusową (lub poproś o to dział IT, jeśli jest to wymagane). 

2. Ponownie uruchom instalator Autodesk. 

3. Po zakończeniu instalacji ponownie włącz ochronę antywirusową.  

 Oprogramowanie zabezpieczające może blokować procesy instalatora lub poddawać kwarantannie komponenty instalatora w trakcie instalacji.
Krok 5. Przełącz metodę pobierania (Instalacja, Pobieranie, Pobieranie bezpośrednie lub Instalacja niestandardowa)

1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i otwórz obszar Produkty i usługi. 

2. Wybierz inną metodę pobierania dla tego samego produktu (na przykład użyj metody Pobieranie zamiast metody Instalacja lub, jeśli jest dostępna, metody Pobieranie bezpośrednie). Zobacz: Instalacja produktu

3. Jeszcze raz pobierz instalator i spróbuj ponownie.

 Różne metody pobierania są przeznaczone do różnych przypadków użycia (pojedyncze urządzenie, offline lub elastyczny czas), a przełączanie metod może pomóc uniknąć problemów z pobieraniem / tworzeniem instalatora.
Krok 6. Usuń tymczasowe pliki instalacyjne (typowe rozwiązanie w przypadku uszkodzonych pakietów)

1. Usuń zawartość folderu C:\Autodesk\WI.

2. Usuń zawartość folderu tymczasowego odpowiedniego użytkownika: C:\Users\\AppData\Local\Temp. 

3. Opróżnij folder pamięci podręcznej ODIS: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS. 

4. Jeśli nie widzisz folderu AppData, pokaż ukryte pliki (angielski) i foldery, a następnie spróbuj ponownie.

5. Spróbuj ponownie uruchomić instalator. 

 Buforowane lub częściowo pobrane dane instalatora mogą ulec uszkodzeniu, co uniemożliwi wyświetlenie interfejsu użytkownika instalatora lub ukończenie instalacji.
Krok 7. Ponownie zainstaluj komponent instalatora Autodesk (ODIS/AdODIS)

Ten krok ma zastosowanie tylko w przypadku produktów, w których udostępniono nowe środowisko instalacji (zazwyczaj są to produkty w wersji 2022 lub nowszej).   Kroki: 

1. Przejdź do folderu C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1. 

2. Kliknij prawym przyciskiem plik RemoveODIS.exe i wybierz pozycję Uruchom jako administrator. 

3. Po usunięciu pobierz najnowszy plik AdODIS-installer.exe (ODIS) i uruchom go jako administrator. 

4. Uruchom ponownie komputer. 

5. Ponów próbę instalacji produktu Autodesk. 

 Instalacją nowszych produktów zarządza usługa instalacji na żądanie (ODIS/AdODIS). Jeśli jest nieaktualny lub uszkodzony, instalatory mogą się nie uruchamiać lub powodować błąd w trakcie instalacji.
Krok 8. Usuń zablokowane wpisy rejestru Debugger (instalator nie uruchamia się / natychmiast się zamyka)

1. Naciśnij klawisze Windows + R, wpisz regedit i uruchom jako administrator. 

2. Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options. 

3. Poszukaj plików wykonywalnych związanych z oprogramowaniem Autodesk/ODIS (na przykład: AdskAccessServiceHost.exe). 

4. Jeśli widzisz wartość Debugger o statusie Zablokowane, usuń wartość Debugger. 

5. Powtórz tę czynność w przypadku innych plików wykonywalnych związanych z ODIS wymienionych w ścieżce instalacji ODIS. 

6. Uruchom ponownie komputer i ponów instalację.  

 Zablokowane wpisy Debugger mogą uniemożliwiać uruchamianie instalatorów i usług instalatora.
Krok 9. Sprawdź ograniczenia sieci/proxy i wymagane adresy URL

1. Jeśli korzystasz z sieci VPN / proxy / firmowej zapory, przetestuj instalację bez sieci VPN (o ile jest to możliwe). 

2. Upewnij się, że wymagane protokoły / adresy URL Autodesk są dozwolone (w razie potrzeby skontaktuj się z działem IT). 

3. Ponów próbę instalacji po potwierdzeniu dostępu do sieci.

 Ograniczenia sieci mogą blokować usługi i komponenty instalatora wymagane do pobrania, zweryfikowania lub ukończenia instalacji.
Krok 10. Zwolnij miejsce na dysku

1. Upewnij się, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na folder wypakowywania instalatora, pliki tymczasowe i końcową instalację produktu.

2. Ponów próbę instalacji. 

 Niewystarczająca ilość miejsca na dysku jest bezpośrednią przyczyną niepowodzeń instalacji.
Krok 11. Przeprowadź czystą dezinstalację oprogramowania, a następnie zainstaluj je ponownie (Windows)

1. Przeprowadź czystą dezinstalację oprogramowania Autodesk. Zobacz: Czysta dezinstalacja oprogramowania Autodesk (angielski).  

2. Uruchom ponownie system. 

3. Ponownie pobierz instalator z portalu Autodesk Account. 

4. Zainstaluj ponownie. 

 Po standardowej dezinstalacji mogą pozostać resztki poprzedniej instalacji blokujące nowe instalacje. Autodesk zwraca szczególną uwagę na to, że gdy pozostałości nie można usunąć poprzez normalną dezinstalację ani przy użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów firmy Microsoft, przed ponowną instalacją może być wymagana czysta dezinstalacja.
Krok 12. Jeśli instalacja nadal kończy się niepowodzeniem, wypróbuj nowy lokalny profil administratora Windows

1. Utwórz nowe lokalne konto administratora Windows. 

2. Zaloguj się na to konto. 

3. Ponownie pobierz instalator (świeże pobranie). 

4. Ponów próbę instalacji.  

 Uszkodzony lub ograniczony profil Windows może uniemożliwić instalatorom tworzenie folderów, zapisywanie plików lub poprawne uruchamianie interfejsu użytkownika.

Dla komputerów Mac

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Potwierdź kompatybilność z systemem macOS i sprzętem

1. Sprawdź wersję systemu macOS. 

2. Upewnij się, że produkt obsługuje tę wersję systemu macOS i spełnia wymagania sprzętowe. Zobacz: Wymagania systemowe.  

3. Jeśli produkt jest niekompatybilny, zainstaluj obsługiwaną wersję produktu lub zaktualizuj produkt do obsługiwanej kombinacji.

 Niekompatybilny system operacyjny / sprzęt jest udokumentowaną przyczyną niepowodzenia instalacji w systemie macOS.
Krok 2. Upewnij się, że instalowany jest pełny instalator produktu (a nie pakiet zawierający tylko aktualizację).

1. Sprawdź nazwę pobranego pliku. 

2. Jeśli plik wydaje się być pakietem aktualizacji, pobierz pełny instalator z portalu Autodesk Account. 

3. Najpierw zainstaluj pełny produkt, a następnie zastosuj aktualizacje. [autodesk.com] (angielski) 

 Mogą występować błędy systemu macOS, gdy użytkownicy próbują instalować autonomiczną aktualizację bez zainstalowanego produktu podstawowego. 
Krok 3. Spróbuj zainstalować oprogramowanie z poziomu konta administratora

1. Potwierdź, że jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator macOS. 

2. W razie potrzeby utwórz nowe konto administratora i zainstaluj oprogramowanie z poziomu tego konta.

 Ograniczone uprawnienia lub ograniczony profil użytkownika mogą uniemożliwić instalację.
Krok 4. Uruchom system macOS w trybie awaryjnym i spróbuj ponownie

1. Uruchom komputer Mac w trybie awaryjnym. 

2. Ponów próbę instalacji.

 Tryb awaryjny może pomóc wykluczyć konflikty powodowane przez oprogramowanie pochodzące od innych firm (w tym czcionki lub usługi działające w tle), które uniemożliwiają uruchamianie instalatorów.
Krok 5. Przeprowadź czystą dezinstalację oprogramowania i zainstaluj je ponownie

1. Przeprowadź czystą dezinstalację oprogramowania Autodesk. Zobacz: Czysta dezinstalacja oprogramowania Autodesk (angielski). 

2. Uruchom ponownie komputer Mac. 

3. Ponownie pobierz instalator z portalu Autodesk Account. 

4. Zainstaluj ponownie.

 Pliki pozostałe po poprzednich instalacjach są udokumentowaną przyczyną powtarzających się niepowodzeń instalacji.

Często zadawane pytania

Dlaczego instalator nic nie robi, gdy klikam plik setup.exe / instalator?

Najczęstsze przyczyny: 

  • Oczekujące aktualizacje systemu operacyjnego lub wymagane ponowne uruchomienie systemu 

  • Niewystarczające uprawnienia użytkownika (instalator nie jest uruchamiany jako administrator) 

  • Oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające blokujące instalator 

  • Uszkodzone lub nieaktualne komponenty instalatora (ODIS/AdODIS)

     

Której metody pobierania należy używać z poziomu portalu Autodesk Account?

Autodesk zapewnia wiele metod pobierania w zależności od potrzeb: 

  • Instalacja: najlepsza do szybkiej instalacji na jednym urządzeniu 

  • Pobieranie: najpierw pobiera, a następnie instaluje (bardziej niezawodna) 

  • Bezpośrednie pobieranie: instalator offline (dobra w przypadku niestabilnych sieci) 

  • Instalacja niestandardowa: używana w przypadku wdrożeń lub środowisk zarządzanych

Użyj innej metody, jeśli instalacja się nie powiedzie. To często rozwiązuje problem.

Dlaczego widzę komunikat „Pobierany produkt składa się z wielu plików...” lub brakuje jakichś części?

Zwykle oznacza to, że proces pobierania nie został poprawnie ukończony:

  • Co najmniej jeden wymagany plik nie został pobrany 

  • Pliki nie znajdują się w tym samym folderze 

  • Przeglądarka zablokowała część procesu pobierania (wyskakujące okienka, zabezpieczenia itp.) 

Rozwiązanie: 

  • Pobierz wszystkie pliki w całości 

  • Zadbaj, aby wszystkie pliki zostały zapisane w tym samym folderze 

  • Użyj innej metody pobierania 

Co to jest ODIS/AdODIS i dlaczego ma znaczenie?

Instalacją nowszych produktów Autodesk zarządza ODIS (On-Demand Install Service – usługa instalacji na żądanie).

Obsługuje konfigurację instalatora, zależności i proces instalacji.

Jeśli w przypadku usługi ODIS występuje któryś z tych problemów: 

  • Jest nieaktualna 

  • Jest uszkodzony 

  • Brakuje jej

W przypadku instalatora może wystąpić któryś z tych problemów: 

  • Nie uruchamia się

  • Natychmiast się zamyka

  • Jego działanie kończy się niepowodzeniem z powodu błędu (na przykład: błąd 4000) 

Dlaczego pojawia się błąd 4000?

Ten błąd jest powiązany z nowszymi systemami instalatora Autodesk i jest zazwyczaj powodowany przez:

  • Uszkodzone komponenty instalatora (ODIS/AdODIS)

  • Brak folderu dokumentów publicznych (Public Documents) lub jego błędną konfigurację

  • Zakłócenia związane z oprogramowaniem antywirusowym lub zabezpieczającym 

Dlaczego w systemie macOS pojawia się komunikat „Instalacja nie powiodła się” lub „Nie można otworzyć instalatora”?

Taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli:

  • Pobrano pakiet aktualizacji zamiast pełnego instalatora 

  • Jeszcze nie zainstalowano podstawowego produktu

  • Nie masz wystarczających uprawnień

  • Twoja wersja systemu macOS lub sprzęt nie są obsługiwane

Zawsze najpierw instaluj pełny produkt, a następnie stosuj aktualizacje.

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