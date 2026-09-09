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Problemy z dostępem do chmury i synchronizacją w produktach Autodesk

W produktach Autodesk mogą występować problemy z dostępem do chmury i synchronizacją podczas pracy z programami Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma lub innymi procesami połączonymi z chmurą. Te problemy są często związane z uprawnieniami, łącznością w sieci, konfiguracją projektu lub synchronizacją między systemem lokalnym a chmurą.

 

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak brak uprawnień dostępu, wykonywanie operacji na dużych plikach, opóźnienie w sieci lub nieaktualne komponenty synchronizacji.

 

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy z dostępem do chmury i synchronizacją. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z kontem, dostępem do projektu, procesem synchronizacji, czy konfiguracją systemu.

 

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.

Dla systemu Windows

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie system

1. Uruchom ponownie komputer.

2. Uruchom ponownie produkt Autodesk.

 Resetuje procesy synchronizacji i usuwa tymczasowe problemy.
Krok 2. Wyloguj się i zaloguj ponownie

1. Otwórz produkt Autodesk lub program Desktop Connector.

2. Wyloguj się z konta w portalu Autodesk Account.

3. Zamknij i ponownie otwórz produkt.

4. Zaloguj się ponownie.

 Ta czynność odświeża uwierzytelnianie i zapewnia poprawną synchronizację konta z usługami chmurowymi.
Krok 3. Zweryfikuj dostęp do projektu w chmurze i uprawnienia

1. Przejdź do programu Forma Data Management / BIM 360 za pomocą przeglądarki internetowej.

2. Otwórz projekt.

3. Upewnij się, że:

– Możesz zobaczyć foldery i pliki.

– Możesz otwierać lub pobierać pliki.

4. Jeśli tak nie jest:

– Skontaktuj się z administratorem projektu.

– Poproś o zweryfikowanie swojego dostępu.

 Problemy z dostępem do chmury są często powodowane brakiem uprawnień lub niepoprawnymi uprawnieniami.
Krok 4. Potwierdź poprawność konta i projektu

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Zaloguj się na poprawne konto w portalu Autodesk Account.

3. Wybierz poprawne centrum lub konto w chmurze.

4. Otwórz poprawny projekt.

 Korzystanie z niewłaściwego konta lub hubu może uniemożliwić dostęp do projektów w chmurze.
Krok 5. Sprawdź stan programu Desktop Connector

1. Znajdź ikonę programu Autodesk Desktop Connector.

2. Upewnij się, że ten program jest uruchomiony.

3. Sprawdź ikony stanu synchronizacji:

Zielony → zsynchronizowano

Niebieski → synchronizacja w toku

Czerwony → niepowodzenie

 Program Desktop Connector zarządza synchronizacją między systemem lokalnym a pamięcią w chmurze.
Krok 6. Sprawdź, czy program Desktop Connector jest aktualny

1. Otwórz program Autodesk Access.

2. Sprawdź dostępność aktualizacji programu Desktop Connector.

3. Zainstaluj najnowszą wersję.

4. Uruchom ponownie system.

 Nowsze wersje zawierają ulepszenia dotyczące niezawodności i poprawki błędów dotyczące zachowania synchronizacji.
Krok 7. Sprawdź problemy z synchronizacją (brak synchronizacji lub blokada plików)

1. Wyszukaj pliki oznaczone jako:

– Oczekuje na synchronizację

– Nieudana synchronizacja

2. Wypróbuj następujące rozwiązania:

– Edycja i ponowny zapis pliku

– Ręczne odświeżenie programu Desktop Connector

3. Uruchom ponownie program Desktop Connector.

 Pliki mogą zablokować się podczas synchronizacji z powodu problemów z pamięcią podręczną lub przerwania operacji.
Krok 8. Zmniejsz złożoność pliku lub rozmiar partii

1. Unikaj przesyłania lub modyfikowania dużej liczby plików jednocześnie.

2. Przesyłaj pliki w mniejszych partiach.

3. Poczekaj na zakończenie jednej operacji synchronizacji, zanim rozpoczniesz kolejną.

 Jednoczesne wykonywanie dużych operacji może powodować błędy lub opóźnienia synchronizacji.
Krok 9. Sprawdź konfigurację plików i folderów

1. Przejrzyj nazwy folderów w projekcie w chmurze.

2. Upewnij się, że nazwy nie zawierają znaków takich jak:

– Spacje wiodące

– Spacje końcowe

3. Unikaj zmieniania nazw folderów systemowych.

 Nieprawidłowe nazwy folderów lub problemy ze strukturą mogą uniemożliwiać synchronizację.
Krok 10. Sprawdź połączenie sieciowe i jego wydajność

1. Sprawdź szybkość połączenia internetowego.

2. Wypróbuj inną sieć (jeśli jest dostępna).

3. Tymczasowo wyłącz sieć VPN.

4. Ponów próbę synchronizacji.

 Wolne działanie sieci lub niestabilne warunki sieciowe mogą powodować przerwy w synchronizacji i dostępie do chmury.
Krok 11. Sprawdź, czy nie ma przerw w dostępie do usługi

1. Sprawdź stan usługi chmurowej Autodesk w panelu Autodesk Health Dashboard.

2. Spróbuj uzyskać dostęp do projektów za pomocą przeglądarki.

3. Poczekaj i spróbuj ponownie później, jeśli problem nadal występuje.

 Usługi chmurowe mogą być tymczasowo niedostępne z powodu awarii.

Dla komputerów Mac

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie komputer Mac

1. Uruchom ponownie komputer Mac.

2. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

 Ta czynność czyści buforowane sesje i odświeża procesy systemowe.
Krok 2. Wyloguj się i zaloguj ponownie

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Kliknij ikonę profilu lub użytkownika.

3. Wybierz opcję „Wyloguj się”.

4. Zamknij i ponownie otwórz produkt.

5. Zaloguj się ponownie.

 Rozwiązuje problemy z sesją i uwierzytelnianiem.
Krok 3. Zweryfikuj dostęp do chmury w przeglądarce

1. Przejdź do programu Forma Data Management / BIM 360.

2. Otwórz projekt.

3. Potwierdź, że masz dostęp do plików.

 Ta czynność potwierdza, czy problem jest związany z kontem, czy z konkretną aplikacją.
Krok 4. Sprawdź uprawnienia

1. Potwierdź, że dodano Cię do projektu.

2. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem projektu.

3. W razie potrzeby poproś o usunięcie i ponowne dodanie konta.

 Uprawnienia mogą być niezsynchronizowane lub niepoprawnie przypisane.
Krok 5. Zweryfikuj poprawność konta i regionu

1. Upewnij się, że uzyskujesz dostęp do poprawnego regionu chmury (USA, UE itp.).

2. Potwierdź, czy adres e-mail logowania jest zgodny z przypisanym kontem.

 Użycie niewłaściwego konta lub regionu może uniemożliwić dostęp.
Krok 6. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (w przypadku problemów z dostępem do sieci)

1. Otwórz ustawienia przeglądarki.

2. Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie.

3. Uruchom ponownie przeglądarkę.

 Problemy z przeglądarką mogą blokować dostęp do usług chmurowych Autodesk.
Krok 7. Zaktualizuj produkt Autodesk

1. Przejdź na stronę https://manage.autodesk.com.

2. Pobierz i zainstaluj aktualizacje.

3. Uruchom ponownie produkt.

 Zapewnia kompatybilność z usługami chmurowymi.
Krok 8. Sprawdź połączenie sieciowe i jego wydajność

1. Sprawdź szybkość połączenia internetowego.

2. Wypróbuj inną sieć (jeśli jest dostępna).

3. Tymczasowo wyłącz sieć VPN.

4. Ponów próbę synchronizacji.

 Wolne działanie sieci lub niestabilne warunki sieciowe mogą powodować przerwy w synchronizacji i dostępie do chmury.
Krok 9. Sprawdź, czy nie ma przerw w dostępie do usługi

1. Sprawdź stan usługi chmurowej Autodesk w panelu Autodesk Health Dashboard.

2. Spróbuj uzyskać dostęp do projektów za pomocą przeglądarki.

3. Poczekaj i spróbuj ponownie później, jeśli problem nadal występuje.

 Usługi chmurowe mogą być tymczasowo niedostępne z powodu awarii.

Często zadawane pytania

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do projektu w chmurze?

Najczęstsze przyczyny:

  • Brak uprawnień

  • Niepoprawne konto lub dane logowania

  • Nie dodano Cię do projektu

Dlaczego moje pliki nie są synchronizowane?

Najczęstsze przyczyny:

  • Problemy z siecią lub wolne połączenie internetowe

  • Operacje na dużych plikach

  • Przerwy w procesie synchronizacji

  • Problemy z programem Desktop Connector

Dlaczego foldery w programie Desktop Connector są puste?

Możliwe przyczyny:

  • Nazwy folderów są niepoprawne (np. spacje końcowe)

  • Brak uprawnień

  • Oczekiwanie na synchronizację lub niepowodzenie synchronizacji

Dlaczego synchronizacja jest powolna lub kończy się niepowodzeniem?

Możliwe przyczyny:

  • Przesyłanie dużych partii

  • Duże opóźnienie lub słabe połączenie

  • Wiele projektów o podobnych nazwach

  • Zbyt wiele zmian plików wprowadzanych jednocześnie

Dlaczego mam dostęp w przeglądarce, ale nie w produkcie?

Najczęstsze przyczyny:

  • Problem z synchronizacją uprawnień

  • Wybrano niepoprawne konto w produkcie

  • Problem z konfiguracją lokalną

Czy do korzystania z funkcji chmury potrzebne jest połączenie z Internetem?

Tak. Procesy w chmurze wymagają aktywnego połączenia z Internetem. Niektóre narzędzia mogą umożliwiać ograniczoną pracę w trybie offline.

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