Problemy z dostępem do chmury i synchronizacją w produktach Autodesk

W produktach Autodesk mogą występować problemy z dostępem do chmury i synchronizacją podczas pracy z programami Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma lub innymi procesami połączonymi z chmurą. Te problemy są często związane z uprawnieniami, łącznością w sieci, konfiguracją projektu lub synchronizacją między systemem lokalnym a chmurą.

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak brak uprawnień dostępu, wykonywanie operacji na dużych plikach, opóźnienie w sieci lub nieaktualne komponenty synchronizacji.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy z dostępem do chmury i synchronizacją. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z kontem, dostępem do projektu, procesem synchronizacji, czy konfiguracją systemu.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.