Rozwiązywanie problemów z instalacją, aktywacją licencji, awariami i problemami z plikami

Problemy z funkcjami lub procesami

W produktach Autodesk mogą występować problemy z funkcjami lub procesami, gdy narzędzia, polecenia lub funkcje nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami. Te problemy są często związane z konfiguracją produktu, ustawieniami użytkownika, konfiguracją środowiska lub konfliktami w aplikacji.

 

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak błędnie skonfigurowane ustawienia, nieaktualne wersje produktów lub niestandardowe profile zakłócające procesy domyślne.

 

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać najczęstsze przyczyny problemów z funkcjami i procesami. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z ustawieniami, środowiskiem, czy konfiguracją systemu.

 

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.

Dla systemu Windows

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie system

1. Uruchom ponownie komputer.

2. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

3. Przetestuj problematyczną funkcję lub proces.

 Ponowne uruchomienie powoduje oczyszczenie pamięci tymczasowej i zresetowanie procesów w tle, które mogą mieć wpływ na zachowanie funkcji.
Krok 2. Uruchom ponownie produkt Autodesk

1. Całkowicie zamknij produkt Autodesk.

2. Upewnij się, że w tle nie działają żadne jego instancje.

3. Ponownie otwórz produkt.

4. Ponownie przetestuj proces.

 Tymczasowe problemy na poziomie aplikacji mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie funkcji.
Krok 3. Zresetuj ustawienia produktu do wartości domyślnych

1. Zamknij produkt Autodesk.

2. Otwórz menu Start systemu Windows.

3. Wyszukaj nazwę produktu i wybierz pozycję Resetuj do wartości domyślnych (Reset Settings to Default).

4. Wybierz opcję resetowania.

5. Potwierdź resetowanie.

6. Ponownie uruchom produkt.

 Uszkodzone lub błędnie skonfigurowane ustawienia są jedną z najczęstszych przyczyn problemów związanych z funkcjami.
Krok 4. Zaktualizuj produkt Autodesk

1. Otwórz menu Start systemu Windows.

2. Wyszukaj i otwórz aplikację Autodesk Access.

3. Przejrzyj dostępne aktualizacje.

4. Kliknij przycisk Zaktualizuj obok swojego produktu.

5. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie produkt.

 Aktualizacje zawierają poprawki błędów i ulepszenia, które rozwiązują znane problemy z funkcjami i procesami.
Krok 5. Przeprowadź test z nowym plikiem lub czystym środowiskiem

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Utwórz nowy plik lub otwórz znany plik roboczy.

3. Przetestuj funkcję lub proces.

 Pomaga to określić, czy problem jest związany z plikiem, czy ze środowiskiem produktu.
Krok 6. Wyłącz niestandardowe ustawienia lub profile

1. Otwórz ustawienia lub preferencje produktu.

2. Przełącz na domyślną przestrzeń roboczą lub domyślny profil.

3. Wyłącz niestandardowe konfiguracje.

4. Uruchom ponownie produkt.

 Niestandardowe ustawienia, przestrzenie robocze lub konfiguracje mogą zastępować zachowanie domyślne i powodować problemy.
Krok 7. Sprawdź dodatki lub rozszerzenia

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Wyłącz wszystkie zainstalowane dodatki lub wtyczki.

3. Uruchom ponownie produkt.

4. Przetestuj funkcję.

 Dodatki i rozszerzenia mogą kolidować z wbudowanymi funkcjonalnościami oraz zakłócać procesy.
Krok 8. Sprawdź uprawnienia użytkownika

1. Potwierdź, że konto użytkownika systemowego ma pełny dostęp do produktu.

2. Jeśli korzystasz ze środowisk zarządzanych, skontaktuj się z działem IT.

3. Upewnij się, że przyznano wymagane uprawnienia.

 Niektóre funkcje wymagają konkretnych uprawnień, a środowiska z ograniczeniami dostępu mogą je blokować.
Krok 9. Zamknij aplikacje i procesy w tle

1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Esc.

2. Otwórz Menedżer zadań.

3. Zakończ działanie niepotrzebnych aplikacji.

4. Ponownie uruchom produkt Autodesk.

 Inne aplikacje mogą zakłócać wykonywanie funkcji lub zużywać zasoby.
Krok 10. Napraw lub ponownie zainstaluj produkt (w razie potrzeby)

1. Przejdź do okna „Aplikacje i funkcje”.

2. Znajdź odpowiedni produkt Autodesk.

3. Wybierz opcję Zmodyfikuj / Napraw (jeśli jest dostępna).

4. Jeśli naprawa nie powiedzie się, odinstaluj i ponownie zainstaluj produkt.

 Ta czynność rozwiązuje głębsze problemy z instalacją lub uszkodzonymi komponentami produktu.

Dla komputerów Mac

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie komputer Mac

1. Kliknij menu Apple.

2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

3. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

 Czyści stan systemu i resetuje procesy w tle.
Krok 2. Uruchom ponownie produkt Autodesk

1. Całkowicie zamknij produkt.

2. Ponownie go otwórz.

3. Ponownie przetestuj funkcję.

 Tymczasowe problemy z aplikacją mogą wpływać na procesy.
Krok 3. Zresetuj preferencje produktu

1. Zamknij produkt Autodesk.

2. Ponownie otwórz podczas resetowania (w zależności od produktu).

3. Przywróć ustawienia domyślne.

 Ta czynność resetuje uszkodzone lub powodujące konflikt ustawienia konfiguracji.
Krok 4. Zaktualizuj produkt Autodesk

1. Przejdź na stronę https://manage.autodesk.com.

2. Pobierz i zainstaluj dostępne aktualizacje.

3. Uruchom ponownie produkt.

 Ta czynność zapewnia kompatybilność i rozwiązuje znane problemy.
Krok 5. Przetestuj z nowym plikiem

1. Utwórz nowy plik.

2. Przetestuj funkcję.

 Określa, czy problem jest specyficzny dla pliku.
Krok 6. Wyłącz dodatki lub niestandardowe konfiguracje

1. Usuń lub wyłącz rozszerzenia.

2. Uruchom ponownie produkt.

 Konflikty powodowane przez dodatki lub niestandardowe konfiguracje mogą zakłócać procesy.
Krok 7. Sprawdź uprawnienia i konfigurację systemu

1. Zweryfikuj uprawnienia systemu macOS.

2. Sprawdź ustawienia systemu.

3. Upewnij się, że został przyznany pełny dostęp.

 Ograniczone uprawnienia mogą blokować funkcje.

Często zadawane pytania

Dlaczego narzędzie lub polecenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami?

Najczęstsze przyczyny:

  • Błędnie skonfigurowane ustawienia

  • Niestandardowe profile lub przestrzenie robocze

  • Nieaktualna wersja produktu

  • Konflikty dodatków

Dlaczego funkcja działa w jednym pliku, a w innym nie?

Najczęstsze przyczyny:

  • Specyficzne dla pliku problemy z konfiguracją

  • Uszkodzenie pliku

  • Nieobsługiwana zawartość pliku

Dlaczego mój proces różni się od oczekiwanego?

Możliwe przyczyny:

  • Niestandardowa przestrzeń robocza lub niestandardowy układ interfejsu użytkownika

  • Różne wersje produktu

  • Różnice w konfiguracji użytkownika

Dlaczego problem pojawił się nagle?

Typowe przyczyny:

  • Ostatnia aktualizacja

  • Instalacja nowego dodatku

  • Zmiany w ustawieniach lub konfiguracji

Czy muszę zresetować ustawienia, aby rozwiązać problemy z funkcją?

Tak. Zresetowanie ustawień może rozwiązać większość problemów związanych z konfiguracją i nie ma wpływu na pliki.

Czy zresetowanie lub ponowne zainstalowanie produktu spowoduje anulowanie mojej pracy?

Nie. Te czynności resetują aplikację, a nie pliki projektu.

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