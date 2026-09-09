W produktach Autodesk mogą występować problemy z funkcjami lub procesami, gdy narzędzia, polecenia lub funkcje nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami. Te problemy są często związane z konfiguracją produktu, ustawieniami użytkownika, konfiguracją środowiska lub konfliktami w aplikacji.

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak błędnie skonfigurowane ustawienia, nieaktualne wersje produktów lub niestandardowe profile zakłócające procesy domyślne.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać najczęstsze przyczyny problemów z funkcjami i procesami. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z ustawieniami, środowiskiem, czy konfiguracją systemu.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.