W produktach Autodesk mogą występować problemy z plikami i danymi z powodu uszkodzenia, rozmiaru pliku, lokalizacji przechowywania lub nieoczekiwanych zakłóceń w działaniu systemu. Te problemy mogą mieć wpływ na możliwość poprawnego otwierania i zapisywania plików oraz pracy z nimi.

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak praca w lokalizacjach sieciowych, niekompletne zapisy albo zbyt duże lub złożone pliki.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga identyfikować oraz rozwiązywać typowe problemy z plikami i danymi. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z plikiem, środowiskiem przechowywania, czy konfiguracją systemu.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.