Rozwiązywanie problemów z instalacją, aktywacją licencji, awariami i problemami z plikami

Dodatki i rozszerzenia w produktach Autodesk

Dodatki i rozszerzenia ulepszają produkty Autodesk, zapewniając dodatkowe funkcje i możliwości dostosowywania. Jednak czasami mogą powodować problemy, takie jak awarie, brakujące funkcje lub nieoczekiwane zachowanie, jeśli są nieaktualne lub niekompatybilne albo powodują konflikty z innymi rozszerzeniami.

 

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy dodatek, ale przez kombinację czynników, takich jak problemy z kompatybilnością wersji, interakcje wielu rozszerzeń lub pozostała konfiguracja z poprzednich instalacji.

 

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga identyfikować oraz rozwiązywać problemy z dodatkami i rozszerzeniami. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest powodowany określonym dodatkiem, konfiguracją, czy interakcją z systemem.

 

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.

Dla systemu Windows

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Wyłącz wszystkie dodatki i rozszerzenia

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Przejdź do menedżera dodatków lub rozszerzeń (jego lokalizacja zależy od produktu).

3. Wyłącz lub dezaktywuj wszystkie dodatki.

4. Zamknij i ponownie otwórz produkt.

5. Przetestuj problem ponownie.

 To pozwala potwierdzić, czy problem jest powodowany przez dodatek lub rozszerzenie, czy przez podstawowy produkt.
Krok 2. Ponownie włączaj dodatki jeden po drugim

1. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

2. Włączaj poszczególne dodatki (jeden na raz).

3. Po włączeniu każdego dodatku uruchom ponownie produkt.

4. Przetestuj funkcję lub proces po każdej zmianie.

 To pomaga zidentyfikować konkretny dodatek powodujący problem.
Krok 3. Sprawdź kompatybilność dodatku z Twoją wersją produktu

1. Zidentyfikuj wersję posiadanego produktu Autodesk.

2. Sprawdź źródło lub dokumentację dodatku.

3. Upewnij się, że dodatek obsługuje Twoją wersję produktu.

4. Wyłącz wszystkie nieobsługiwane lub nieaktualne dodatki.

 Dodatki opracowane dla starszych wersji mogą nie działać poprawnie w nowszych wersjach produktu.
Krok 4. Zaktualizuj dodatki i rozszerzenia

1. Otwórz źródło dodatku (Autodesk App Store lub inny dostawca).

2. Sprawdź dostępność aktualizacji.

3. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję.

4. Uruchom ponownie produkt Autodesk.

 Aktualizacje często zawierają poprawki błędów i ulepszenia dotyczące kompatybilności.
Krok 5. Usuń lub odinstaluj problematyczne dodatki

1. Otwórz okno „Aplikacje i funkcje”.

2. Znajdź dodatek lub rozszerzenie.

3. Wybierz znaleziony składnik i odinstaluj go.

4. Uruchom ponownie system.

5. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

 Usunięcie wadliwego lub niekompatybilnego dodatku rozwiązuje konflikty i przywraca stabilność.
Krok 6. Sprawdź, czy istnieją zduplikowane lub powodujące konflikt dodatki

1. Przejrzyj wszystkie zainstalowane dodatki.

2. Sprawdź, czy istnieje wiele wersji tego samego dodatku lub czy istnieją dodatki mające podobne funkcje.

3. Wyłącz lub usuń duplikaty.

 Dodatki powodujące konflikt mogą kolidować ze sobą nawzajem i być przyczyną nieoczekiwanych zachowań.
Krok 7. Zresetuj ustawienia produktu

1. Zamknij produkt Autodesk.

2. Otwórz menu Start systemu Windows.

3. Wyszukaj nazwę produktu i wybierz pozycję Resetuj do wartości domyślnych (Reset Settings to Default).

4. Wybierz opcję resetowania.

5. Potwierdź resetowanie.

6. Ponownie uruchom produkt.

 Ta czynność usuwa pozostałe konfiguracje dodatków i przywraca zachowanie domyślne.
Krok 8. Uruchom ponownie system

1. Uruchom ponownie komputer.

2. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

3. Ponownie przetestuj funkcjonalność.

 Ta czynność zapewnia, że wszystkie zmiany zostaną zastosowane, i czyści buforowane procesy.

Dla komputerów Mac

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Wyłącz wszystkie dodatki i rozszerzenia

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Znajdź dodatki lub ustawienia rozszerzeń.

3. Wyłącz wszystkie rozszerzenia.

4. Uruchom ponownie produkt.

5. Przetestuj funkcjonalność.

 To pozwala potwierdzić, czy problem jest powodowany przez dodatek lub rozszerzenie, czy przez podstawowy produkt.
Krok 2. Ponownie włączaj poszczególne rozszerzenia (jeden na raz)

1. Włącz pojedynczo rozszerzenia.

2. Po włączeniu każdego z nich uruchom ponownie produkt. Przetestuj funkcję.

 To pomaga zidentyfikować konkretny dodatek powodujący problem.
Krok 3. Sprawdź kompatybilność

1. Zidentyfikuj wersję posiadanego produktu Autodesk.

2. Sprawdź źródło lub dokumentację dodatku.

3. Upewnij się, że dodatek obsługuje Twoją wersję produktu.

4. Wyłącz wszystkie nieobsługiwane lub nieaktualne dodatki.

 Dodatki opracowane dla starszych wersji mogą nie działać poprawnie w nowszych wersjach produktu.
Krok 4. Zaktualizuj dodatki i rozszerzenia

1. Otwórz źródło dodatku (Autodesk App Store lub inny dostawca).

2. Sprawdź dostępność aktualizacji.

3. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję.

4. Uruchom ponownie produkt Autodesk.

 Aktualizacje często zawierają poprawki błędów i ulepszenia dotyczące kompatybilności.
Krok 5. Usuń lub odinstaluj problematyczne dodatki

1. Znajdź pliki rozszerzeń lub aplikacje.

2. Usuń je lub odinstaluj.

3. Uruchom ponownie komputer Mac.

 Usunięcie wadliwego lub niekompatybilnego dodatku rozwiązuje konflikty i przywraca stabilność.
Krok 6. Zresetuj ustawienia produktu

1. Zamknij produkt.

2. Zresetuj preferencje (w zależności od produktu).

3. Ponownie otwórz i przetestuj.

 Usuwa pozostałą konfigurację z rozszerzeń.

Często zadawane pytania

Dlaczego po zainstalowaniu dodatku zaczęły występować awarie produktu?

Najczęstsze przyczyny:

  • Niekompatybilne dodatki

  • Konflikty między wieloma rozszerzeniami

  • Nieaktualne wersje wtyczek

Dlaczego funkcja nie działa lub jej brakuje?

Taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli:

  • Dodatek zastępuje funkcjonalność domyślną

  • Nie udało się poprawnie załadować rozszerzenia

  • Wystąpił problem z kompatybilnością

Czy można używać wielu dodatków jednocześnie?

Tak, ale:

  • Niektóre dodatki mogą powodować konflikty

  • Nakładające się funkcjonalności mogą powodować nieoczekiwane zachowanie

Jak ustalić, który dodatek powoduje problem?

Wyłącz wszystkie dodatki i pojedynczo ponownie je włączaj, aby zidentyfikować źródło problemu.

Czy muszę usuwać dodatki, aby rozwiązywać problemy?

Nie zawsze jest to konieczne. Aktualizacja lub wyłączenie dodatku może rozwiązać problem bez jego usuwania.

Czy odinstalowanie dodatków spowoduje usunięcie mojej pracy?

Nie. Dodatki wpływają na funkcjonalność, a nie na pliki projektu.

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.

Zapytaj asystenta

Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej