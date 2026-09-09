Dodatki i rozszerzenia w produktach Autodesk

Dodatki i rozszerzenia ulepszają produkty Autodesk, zapewniając dodatkowe funkcje i możliwości dostosowywania. Jednak czasami mogą powodować problemy, takie jak awarie, brakujące funkcje lub nieoczekiwane zachowanie, jeśli są nieaktualne lub niekompatybilne albo powodują konflikty z innymi rozszerzeniami.

W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy dodatek, ale przez kombinację czynników, takich jak problemy z kompatybilnością wersji, interakcje wielu rozszerzeń lub pozostała konfiguracja z poprzednich instalacji.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga identyfikować oraz rozwiązywać problemy z dodatkami i rozszerzeniami. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest powodowany określonym dodatkiem, konfiguracją, czy interakcją z systemem.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.