Awarie i problemy z wydajnością

Z różnych przyczyn w produktach Autodesk mogą występować awarie, zawieszenia i problemy z niską wydajnością. Te problemy są często związane z konfiguracją systemu, ustawieniami grafiki, złożonością plików lub konfliktami z innym oprogramowaniem działającym na komputerze. W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak nieaktualne sterowniki, ograniczone zasoby systemowe albo praca z dużymi lub uszkodzonymi plikami.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy ze stabilnością i wydajnością. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z systemem, plikami, czy konfiguracją oprogramowania.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.