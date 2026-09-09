Rozwiązywanie problemów z instalacją, aktywacją licencji, awariami i problemami z plikami

Awarie i problemy z wydajnością

Z różnych przyczyn w produktach Autodesk mogą występować awarie, zawieszenia i problemy z niską wydajnością. Te problemy są często związane z konfiguracją systemu, ustawieniami grafiki, złożonością plików lub konfliktami z innym oprogramowaniem działającym na komputerze. W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak nieaktualne sterowniki, ograniczone zasoby systemowe albo praca z dużymi lub uszkodzonymi plikami.

 

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy ze stabilnością i wydajnością. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z systemem, plikami, czy konfiguracją oprogramowania.

 

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.

Dla systemu Windows

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie system

1. Zapisz całą otwartą pracę.

2. Zamknij produkt Autodesk.

3. Uruchom ponownie komputer.

4. Ponownie uruchom produkt.

 Ponowne uruchomienie usuwa tymczasowe problemy z pamięcią i resetuje procesy w tle, które mogą powodować awarie lub niską wydajność.
Krok 2. Zaktualizuj produkt Autodesk

1. Otwórz menu Start systemu Windows.

2. Wyszukaj i otwórz aplikację Autodesk Access.

3. W sekcji Aktualizacje przejrzyj listę dostępnych aktualizacji.

4. Kliknij przycisk Zaktualizuj obok każdego produktu, który chcesz zaktualizować.

5. Poczekaj na ukończenie instalacji.

6. Uruchom ponownie produkt Autodesk.

Autodesk Access to aplikacja komputerowa umożliwiająca szybkie i łatwe instalowanie aktualizacji bezpośrednio z systemu, bez konieczności ich ręcznego pobierania.

Uwaga: dostęp do aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Autodesk Access lub poprzez pobranie ich z portalu Autodesk Account. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Aktualizowanie oprogramowania.
Krok 3. Zaktualizuj sterowniki graficzne

1. Zidentyfikuj kartę graficzną (GPU).

2. Przejdź do witryny internetowej producenta (NVIDIA, AMD lub Intel).

3. Pobierz najnowszy zalecany sterownik.

4. Zainstaluj sterownik.

5. Uruchom ponownie komputer.

 Nieaktualne lub niezgodne sterowniki są częstą przyczyną awarii i problemów z wyświetlaniem.
Krok 4. Zamknij aplikacje w tle

1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżer zadań.

2. Przejrzyj uruchomione aplikacje.

3. Wybierz niepotrzebne programy.

4. Kliknij „Zakończ zadanie”.

5. Ponownie uruchom produkt Autodesk.

 Inne aplikacje mogą zużywać zasoby systemowe, zmniejszając wydajność i stabilność.
Krok 5. Zweryfikuj wymagania systemowe

1. Sprawdź wymagania systemowe produktu Autodesk.

2. Porównaj je ze specyfikacją systemu pod względem takich kwestii jak:

– Pamięć RAM

– Procesor

– Karta graficzna (GPU)

– Miejsce na dysku

3. W razie potrzeby zmodernizuj sprzęt.

 Działanie, w przypadku gdy nie są spełnione zalecane wymagania systemowe, może powodować występowanie problemów z wydajnością i błędów.
Krok 6. Przetestuj z innym plikiem

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Utwórz nowy plik lub otwórz znany plik roboczy.

3. Wykonaj podstawowe czynności.

To pomaga określić, czy przyczyną problemu jest uszkodzony lub złożony plik, a nie system.

Jeśli problem występuje tylko w przypadku jednego pliku, prawdopodobnie jego przyczyną jest coś w tym pliku. Zapisz nową wersję pliku, uprość go lub pracuj z kopią lokalną. Jeśli problem występuje w wielu plikach, jest bardziej prawdopodobne, że jest związany z systemem lub konfiguracją, więc kontynuuj kroki procesu rozwiązywania problemów, aby zaktualizować, zresetować i zoptymalizować środowisko. Jeśli problemy nadal występują, zwłaszcza z określonym komunikatem o błędzie, odwiedź Centrum pomocy technicznej Autodesk, aby uzyskać bardziej ukierunkowaną pomoc.
Krok 7. Wyczyść pliki tymczasowe

1. Zamknij wszystkie aplikacje.

2. Otwórz Eksplorator plików.

3. Przejdź do folderu: C:\Users<\Twoja_nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Temp

4. Wybierz i usuń jak najwięcej plików.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że nie można usunąć pliku, oznacza to zwykle, że jest on obecnie używany przez system Windows lub inną aplikację. To jest normalna sytuacja. Pomiń te pliki i kontynuuj usuwanie pozostałych.

5. Uruchom ponownie komputer.

 Pliki tymczasowe mogą gromadzić i wykorzystywać zasoby systemowe, przez co powodują niestabilność lub niską wydajność.
Krok 8. Przenieś pliki na dysk lokalny

1. Znajdź plik roboczy.

2. Skopiuj go do folderu lokalnego (np. Desktop lub Documents).

3. Otwórz plik z nowej lokalizacji.

 Praca w lokalizacji sieciowej lub lokalizacji synchronizowanych z chmurą może powodować opóźnienia i problemy z wydajnością.
Krok 9. Dostosuj ustawienia grafiki

Część A. Dostosuj ustawienia grafiki w produkcie Autodesk.

A1. Otwórz produkt Autodesk.

A2. Otwórz menu Opcje / Preferencje:

– Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + P lub wpisz polecenie OPTIONS (OPCJE) na pasku poleceń (jeśli jest dostępny).

– Ewentualnie przejdź do menu Ustawienia / Preferencje / Opcje z górnego paska narzędzi.

A3. Przejdź do karty Grafika lub Wydajność.

A4. Otwórz sekcję Wydajność grafiki / Ustawienia sprzętowe.

A5. Włącz przyspieszenie sprzętowe:

– WYŁĄCZ w przypadku awarii lub problemów z wyświetlaniem.

- WŁĄCZ, jeśli wydajność jest niska, a system je obsługuje.

A6. Zastosuj zmiany.

A7. Zamknij i uruchom ponownie produkt Autodesk.

Część B. Upewnij się, że jest używana dedykowana karta graficzna (GPU).

B1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustawienia wyświetlania.

B2. Przewiń w dół i kliknij opcję Ustawienia grafiki.

B3. W obszarze Preferencje wydajności grafiki kliknij przycisk Przeglądaj.

B4. Znajdź i wybierz plik wykonywalny (.exe) produktu Autodesk (zwykle znajduje się on w folderze Program Files > Autodesk).

B5. Po dodaniu kliknij aplikację na liście.

B6. Kliknij pozycję Opcje.

B7. Wybierz opcję Wysoka wydajność (dedykowana karta graficzna).

B8. Kliknij przycisk Zapisz.

B9. Uruchom ponownie produkt Autodesk.

A. Akceleracja sprzętowa zależy od karty graficznej. Jeśli karta graficzna, sterownik lub konfiguracja nie są w pełni kompatybilne, może to powodować awarie, migotanie lub opóźnienia.

B. Niektóre systemy domyślnie używają zintegrowanej karty graficznej (iGPU) zamiast wydajniejszej dedykowanej karty graficznej (dGPU). Może to znacząco wpłynąć na wydajność i spowodować niestabilność.
Krok 10. Zresetuj ustawienia produktu

1. Zamknij produkt Autodesk.

2. Użyj opcji Resetuj do wartości domyślnych (Reset Settings to Default) w menu Start lub w narzędziach produktu.

3. Ponownie otwórz produkt.

 Uszkodzone lub nieprawidłowo skonfigurowane ustawienia mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie i niestabilność.

Dla komputerów Mac

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie komputer Mac

1. Kliknij menu Apple.

2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

3. Po ponownym uruchomieniu znowu otwórz produkt Autodesk.

 Ponowne uruchomienie usuwa tymczasowe procesy systemowe i konflikty pamięci, które mogą powodować niestabilność.
Krok 2. Zaktualizuj produkt Autodesk (Mac)

Przejdź na stronę https://manage.autodesk.com.

1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account.

2. Przejdź do sekcji „Produkty i usługi”.

3. Wybierz opcję Aktualizacje produktu.

4. Znajdź odpowiedni produkt i jego wersję.

5. Kliknij przycisk Pobierz.

6. Otwórz pobrany plik (.dmg lub instalator).

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

8. Uruchom ponownie produkt.

W systemie macOS aktualizacje są zazwyczaj pobierane z konta w portalu Autodesk Account, a nie z aplikacji Autodesk Access (która jest oparta głównie na systemie Windows).
Krok 3. Zaktualizuj system macOS i komponenty systemu

1. Kliknij menu Apple.

2. Przejdź do ustawień systemu.

3. Wybierz opcję Ogólne > Aktualizacja oprogramowania.

4. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

 Aktualizacje systemu macOS zawierają poprawki na poziomie systemu, które poprawiają kompatybilność i wydajność aplikacji.
Krok 4. Zamknij aplikacje w tle

1. Naciśnij klawisze Command + Option + Esc.

2. Wybierz niepotrzebne aplikacje.

3. Kliknij opcję „Wymuś koniec”.

4. Ponownie uruchom produkt Autodesk.

 Aplikacje w tle mogą zużywać pamięć systemową i zasoby procesora, co wpływa na wydajność.
Krok 5. Sprawdź wymagania systemowe

1. Kliknij menu Apple.

2. Wybierz opcję Ten Mac.

3. Przejrzyj następujące informacje:

– Wersja systemu macOS

– Pamięć (RAM)

– Układ scalony / procesor

4. Sprawdź kompatybilność produktu Autodesk. Przejrzyj wymagania systemowe.

 Jeśli system nie spełnia wymaganych specyfikacji, mogą występować awarie lub wydajność może być zmniejszona.
Krok 6. Przetestuj z innym plikiem

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Utwórz nowy plik lub otwórz znany plik roboczy.

3. Przetestuj podstawowe działania.

Ta czynność określa, czy problem jest spowodowany uszkodzonym, czy złożonym plikiem.

Jeśli problem występuje tylko w przypadku jednego pliku, prawdopodobnie jego przyczyną jest coś w tym pliku. Zapisz nową wersję pliku, uprość go lub pracuj z kopią lokalną. Jeśli problem występuje w wielu plikach, jest bardziej prawdopodobne, że jest związany z systemem lub konfiguracją, więc kontynuuj kroki procesu rozwiązywania problemów, aby zaktualizować, zresetować i zoptymalizować środowisko. Jeśli problemy nadal występują, zwłaszcza z określonym komunikatem o błędzie, odwiedź Centrum pomocy technicznej Autodesk, aby uzyskać bardziej ukierunkowaną pomoc.
Krok 7. Wyczyść pliki tymczasowe (Mac)

1. Zamknij wszystkie aplikacje.

2. Otwórz aplikację Finder.

3. Kliknij Idź > Przejdź do folderu.

4. Wprowadź: ~/Library/Caches

5. Otwórz folder i usuń niepotrzebne pliki pamięci podręcznej (pliki w folderach, a nie foldery).

6. Powtórz to dla: /Library/Caches

7. Uruchom ponownie komputer Mac.

 Pliki tymczasowe i pamięci podręcznej mogą się z czasem gromadzić, zajmować miejsce na dysku i zmniejszać wydajność.
Krok 8. Wykonaj działanie z pliku lokalnego

1. Skopiuj plik do folderu lokalnego (Desktop lub Documents).

2. Otwórz plik z komputera Mac (nie z chmury iCloud / sieci).

 Pliki przechowywane na dyskach w chmurze lub w sieci mogą powodować opóźnienia i niestabilność.
Krok 9. Dostosuj ustawienia w sekcji Grafika / Ustawienia wyświetlania (Mac)

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Przejdź do sekcji Preferencje / Ustawienia.

3. Znajdź pozycję Grafika / Ustawienia wyświetlania (jeśli jest dostępna).

4. Dostosuj ustawienia w następujący sposób:

– Zmniejsz efekty wizualne (jeśli są dostępne)

– Niższe ustawienia jakości/wydajności wyświetlania

5. Uruchom ponownie produkt.

Problemy z wydajnością grafiki na komputerach Mac są zazwyczaj związane z ustawieniami zachowania lub wyświetlania zarządzanymi przez system karty graficznej (GPU), a nie z ręcznym wyborem GPU.
Krok 10. Zresetuj ustawienia produktu

1. Zamknij produkt Autodesk.

2. Ponownie otwórz produkt, przytrzymując dowolny skrót resetowania (jeśli jest obsługiwany) (w zależności od produktu).

3. Użyj wbudowanych opcji, aby przywrócić ustawienia domyślne.

 Uszkodzone preferencje lub ustawienia mogą powodować awarie lub nieoczekiwane zachowanie.

Często zadawane pytania

Dlaczego produkt Autodesk ciągle ulega awarii lub się zawiesza?

Awarie i zawieszenia są zwykle powodowane przez:

  • Nieaktualne oprogramowanie lub aktualizacje systemu

  • Problemy ze sterownikiem karty graficznej lub konfiguracją wyświetlania

  • Uszkodzone pliki lub uszkodzona instalacja

  • Niewystarczające zasoby systemowe

  • Konflikty z innymi aplikacjami lub wtyczkami [autodesk.com] (angielski)

Skąd wiadomo, czy problem jest spowodowany przez mój plik, czy przez system?

  • Jeśli problem występuje tylko w przypadku jednego pliku, prawdopodobnie jest to problem związany z plikiem.

  • Jeśli dzieje się tak w przypadku wielu plików, prawdopodobnie jest to problem z systemem lub konfiguracją.

Co zrobić, jeśli problem dotyczy tylko jednego pliku?

  • Zapisz plik jako nową wersję

  • Uprość lub zmniejsz złożoność pliku

  • Otwórz kopię zapasową lub odzyskaną wersję

Uszkodzone lub złożone pliki są częstą przyczyną awarii i niskiej wydajności.

Czy muszę wykonać wszystkie kroki procesu rozwiązywania problemów?

Nie. Wykonuj kroki w podanej kolejności i wstrzymaj się po rozwiązaniu problemu.  Artykuł ma na celu pomóc w stopniowym identyfikowaniu problemu.

Czy zresetowanie ustawień lub wyczyszczenie pamięci podręcznej spowoduje usunięcie efektów mojej pracy?

Nie. Zazwyczaj są wykonywane te działania:

  • Zresetowanie preferencji lub ustawień

  • Usunięcie plików tymczasowych / pamięci podręcznej

Nie powodują one usunięcia plików projektu, ale mogą zostać zresetowane niestandardowe ustawienia.

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.

Zapytaj asystenta

Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej