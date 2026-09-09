W produktach Autodesk z różnych powodów mogą występować problemy z aktywacją licencji lub limitem liczby urządzeń. Te problemy są często związane z konfiguracją konta, limitami użycia urządzeń, łącznością w sieci lub licencjonowaniem komponentów w systemie. W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak zalogowanie się na wielu urządzeniach, nieaktualne usługi licencjonowania lub ograniczony dostęp do serwerów Autodesk.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy z aktywacją licencji i limitami liczby urządzeń. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z kontem, sposobem użycia urządzeń, czy konfiguracją systemu.

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.