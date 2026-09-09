Rozwiązywanie problemów z instalacją, aktywacją licencji, awariami i problemami z plikami

Problemy z aktywacją licencji lub limitem liczby urządzeń

W produktach Autodesk z różnych powodów mogą występować problemy z aktywacją licencji lub limitem liczby urządzeń. Te problemy są często związane z konfiguracją konta, limitami użycia urządzeń, łącznością w sieci lub licencjonowaniem komponentów w systemie. W wielu przypadkach problem nie jest powodowany przez pojedynczy czynnik, ale przez kombinację czynników, takich jak zalogowanie się na wielu urządzeniach, nieaktualne usługi licencjonowania lub ograniczony dostęp do serwerów Autodesk.

 

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis procesu rozwiązywania problemów, który pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy z aktywacją licencji i limitami liczby urządzeń. Wykonując czynności w odpowiedniej kolejności i testując produkt po każdym kroku, możesz określić, czy problem jest związany z kontem, sposobem użycia urządzeń, czy konfiguracją systemu.

 

Poniżej możesz znaleźć przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla systemu Windows, następnie przewodniki po rozwiązywaniu problemów dla komputerów Mac, a na końcu często zadawane pytania (dotyczące zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac) związane z tym tematem.

Dla systemu Windows

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie system

1. Uruchom ponownie komputer.

2. Ponownie otwórz produkt Autodesk.

 Ta czynność czyści buforowane sesje licencjonowania i resetuje usługi.
Krok 2. Wyloguj się i zaloguj ponownie

1. Otwórz produkt Autodesk.

2. Kliknij ikonę profilu lub użytkownika.

3. Wybierz opcję „Wyloguj się”.

4. Zamknij i ponownie otwórz produkt. Zaloguj się ponownie.

 Odświeżenie sesji rozwiązuje tymczasowe problemy z uwierzytelnianiem.
Krok 3. Sprawdź limit liczby urządzeń

1. Zamknij produkty Autodesk na wszystkich pozostałych urządzeniach.

2. Upewnij się, że nie działają w tle.

3. Ponownie uruchom produkt na bieżącym urządzeniu.

 Dozwolona jest tylko jedna aktywna sesja naraz. Zalogowanie się w innym miejscu może powodować błędy związane z limitem urządzeń.
Krok 4. Zweryfikuj przypisanie licencji

1. Przejdź na stronę https://manage.autodesk.com.

2. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account.

3. Przejdź do sekcji „Produkty i usługi”.

4. Potwierdź, że produkt jest przypisany do Twojego konta.

 Brak licencji lub wygasła licencja uniemożliwi aktywację.
Krok 5. Zweryfikuj usługę licencjonowania Autodesk

1. Naciśnij klawisze Windows + R.

2. Wpisz: services.msc

3. Naciśnij klawisz Enter.

4. Znajdź pozycję „Autodesk Desktop Licensing Service”.

5. Upewnij się, że:

– Status ma wartość Działa

– Typ uruchomienia ma wartość Automatyczne

6 Jeśli tak nie jest, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom.

 Ta usługa jest wymagana do weryfikacji licencji. Jeśli nie działa, aktywacja nie powiedzie się.
Krok 6. Upewnij się, że usługa Autodesk Desktop Licensing Service jest aktualna

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję lub usługę Autodesk Desktop Licensing Service (angielski).

 Nieaktualne komponenty licencjonowania mogą powodować błędy aktywacji.
Krok 7. Upewnij się, że komponenty logowania są aktualne

1. Zaktualizuj komponenty logowania.

– Produkt Autodesk w wersji 2024 lub nowszej

 

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję lub program Autodesk Identity Manager (angielski)

 

– Wersje produktu Autodesk 2020–2023

 

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję lub komponent jednokrotnego logowania Autodesk (angielski)

 Te komponenty obsługują uwierzytelnianie. Nieaktualne wersje mogą uniemożliwiać logowanie lub aktywację.
Krok 8. Sprawdź sieć i wymagane adresy URL firmy Autodesk

1. Zapewnij dostęp do wymaganych adresów URL (angielski) niezbędnych do działania licencji Autodesk.

2. Tymczasowo wyłącz sieć VPN lub zaporę.

3. Ponów próbę zalogowania się.

4. Skontaktuj się z działem IT, jeśli jesteś w sieci korporacyjnej.

 Zablokowany dostęp do sieci do serwerów Autodesk uniemożliwi weryfikację licencji.
Krok 9. Zamknij procesy Autodesk w tle

1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Esc.

2. Otwórz Menedżer zadań.

3. Zakończ wszystkie procesy związane z produktami Autodesk.

4. Ponownie uruchom produkt.

 Zablokowane procesy mogą uniemożliwiać odświeżanie licencji.
Krok 10. Zaktualizuj produkt Autodesk

1. Otwórz menu Start systemu Windows.

2. Wyszukaj i otwórz aplikację Autodesk Access.

3. W sekcji Aktualizacje przejrzyj listę dostępnych aktualizacji.

4. Kliknij przycisk Zaktualizuj obok każdego produktu, który chcesz zaktualizować.

5. Poczekaj na ukończenie instalacji.

6. Uruchom ponownie produkt Autodesk.

Autodesk Access to aplikacja komputerowa umożliwiająca szybkie i łatwe instalowanie aktualizacji bezpośrednio z systemu, bez konieczności ich ręcznego pobierania.

 

Uwaga: dostęp do aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Autodesk Access lub poprzez pobranie ich z portalu Autodesk Account. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Aktualizowanie oprogramowania.

Dla komputerów Mac

Krok Przewodnik Dlaczego ten krok jest konieczny
Krok 1. Uruchom ponownie komputer Mac

Kliknij menu Apple.

Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Ponownie otwórz produkt.

 Ta czynność czyści buforowane sesje i odświeża procesy systemowe.
Krok 2. Wyloguj się i zaloguj ponownie

Otwórz produkt Autodesk.

Kliknij ikonę profilu lub użytkownika.

Wybierz opcję „Wyloguj się”.

Zamknij i ponownie otwórz produkt.

Zaloguj się ponownie.

 Rozwiązuje problemy z sesją i uwierzytelnianiem.
Krok 3. Sprawdź limit liczby urządzeń

Zamknij produkty Autodesk na wszystkich pozostałych urządzeniach.

Upewnij się, że nie działają w tle.

Ponownie uruchom produkt na bieżącym urządzeniu.

 Dozwolona jest tylko jedna aktywna sesja naraz. Zalogowanie się w innym miejscu może powodować błędy związane z limitem urządzeń.
Krok 4. Zweryfikuj przypisanie licencji

Przejdź na stronę https://manage.autodesk.com.

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account.

Przejdź do sekcji „Produkty i usługi”.

Potwierdź, że produkt jest przypisany do Twojego konta.

 Brak licencji lub wygasła licencja uniemożliwi aktywację.
Krok 5. Upewnij się, że komponenty licencjonowania i logowania są aktualne

Zaloguj się na stronie https://manage.autodesk.com.

Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje zainstalowanych produktów Autodesk.

Uruchom ponownie produkt.

 Komponenty licencjonowania i logowania są dostarczane z produktem w systemie macOS.
Krok 6. Sprawdź sieć i wymagane adresy URL firmy Autodesk

Zapewnij dostęp do wymaganych adresów URL (angielski) niezbędnych do działania licencji Autodesk.

Tymczasowo wyłącz sieć VPN lub zaporę.

Ponów próbę zalogowania się.

Skontaktuj się z działem IT, jeśli jesteś w sieci korporacyjnej.

 Zablokowany dostęp sieciowy do serwerów Autodesk uniemożliwia weryfikację licencji.
Krok 7. Zamknij aplikacje w tle

Naciśnij klawisze Command + Option + Esc.

Wymuś zamknięcie aplikacji Autodesk.

Ponownie uruchom produkt.

 Procesy w tle mogą uniemożliwiać odświeżanie licencji.

Często zadawane pytania

Dlaczego pojawia się błąd „osiągnięto limit liczby urządzeń”?

Zwykle oznacza to, że produkt już działa na innym urządzeniu. Zamknij go na innych urządzeniach i spróbuj ponownie.

 

Jak rozwiązać problemy z limitem liczby urządzeń?

  • Wyloguj się z innych urządzeń.

  • Zamknij wszystkie aktywne sesje.

  • Zaloguj się ponownie.

Dlaczego nie mogę aktywować licencji?

Najczęstsze przyczyny:

  • Brak licencji przypisanej do Twojego konta

  • Subskrypcja wygasła

  • Usługa licencjonowania nie jest uruchomiona (Windows)

  • Nieaktualna tożsamość lub nieaktualne komponenty licencjonowania

  • Zablokowany dostęp do sieci

Jak sprawdzić, czy mam ważną licencję?

Zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account i sprawdź zawartość obszaru „Produkty i usługi”.

Czy muszę mieć dostęp do Internetu, aby korzystać z produktów Autodesk?

Tak. Wymagana jest weryfikacja online. Po weryfikacji licencji produkt może działać w trybie offline przez 30 dni. Po 30-dniowym okresie offline dostęp do Internetu jest potrzebny, aby można było się zalogować ponownie w celu zweryfikowania licencji.

Czy wylogowanie się lub rozwiązywanie problemów z licencjonowaniem spowoduje usunięcie efektów mojej pracy?

Nie. Te czynności mają wpływ tylko na licencjonowanie i uwierzytelnianie, a nie na pliki.

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