Kod aktywacji może być potrzebny, jeśli:

Użytkownik jest w trybie offline i ma licencję wieczystą na produkt jednostanowiskowy w wersji 2020 (lub starszej).

Masz licencję edukacyjną i jesteś w trybie offline.

Aby zażądać kodu aktywacji, należy najpierw pobrać kod żądania. Aby uzyskać kod, zobacz temat Znajdowanie kodu żądania w celu ręcznej aktywacji (angielski).

Następnie aktywuj licencję na stronie Rejestracja i aktywacja produktów Autodesk.

Ważne:Autodesk nie obsługuje już ręcznego uwierzytelniania w trybie offline w przypadku produktów w wersjach 2021 i nowszych. Jeśli masz licencję wieczystą na produkt w wersji 2021 lub nowszej i chcesz używać go w trybie offline, aktywuj oprogramowanie, przechodząc do trybu online w celu zarejestrowania. Następnie można używać oprogramowania w trybie offline. Ta zmiana nie ma zastosowania do sieciowych licencji subskrypcyjnych ani do poprzednich wersji, które zostały już aktywowane w trybie offline. Można nadal używać ich tak jak poprzednio.