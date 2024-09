Usługa Autodesk Analytics wysyła do Autodesk dane dotyczące użycia w celu przeprowadzenia analizy. Domyślnie użytkownicy we wdrożeniu mogą później zrezygnować z udziału lub zrezygnować z udziału we wdrożeniu, korzystając z opcji w menu Pomoc produktu. Jednak podczas instalacji można zaakceptować lub zrezygnować z usługi Autodesk Analytics dla wszystkich użytkowników we wdrożeniu, dołączając jedno z poniższych poleceń do skryptu instalacji.

Aby zrezygnować z udziału we wdrożeniu wszystkich użytkowników, należy dołączyć to polecenie do skryptu: