Plik wsadowy jest również dobrym zasobem do tworzenia skryptu instalacji programu Configuration Manager. Mimo że skrypt używa pełnych ścieżek do plików konfiguracyjnych, można użyć ścieżek względnych. Ponadto istnieje plik Summary.txt zawierający szczegółowe informacje na temat każdego instalatora aplikacji zawartego we wdrożeniu, takie jak nazwa instalatora i numer kompilacji. W przypadku instalacji bezdialogowej należy skomentować pierwszy wiersz w pliku wsadowym i usunąć komentarz z drugiego wiersza. W tym przypadku nie jest wyświetlany żaden interfejs użytkownika. (Domyślna instalacja pliku wsadowego ma minimalny interfejs użytkownika.)

Uwaga: do uruchomienia pobranego pliku ładowania początkowego potrzebne są uprawnienia administracyjne.