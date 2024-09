Można przygotowywać niestandardowe wdrożenia AutoCAD for Mac i AutoCAD LT for Mac w wersji 2021 lub nowszej (Do wersji 2020 tych produktów i wersji wcześniejszych nie ma pomocy wdrożeniowej). Wykonaj poniższe czynności i kieruj się przykładami, aby zainstalować oprogramowanie AutoCAD, aktualizacje i poprawki oraz wdrożyć pliki konfiguracji standardowej.