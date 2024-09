Dostępnych jest wiele bezpłatnych opcji oprogramowania CAD, które spełniają różne potrzeby projektowe. Oferta Autodesk obejmuje program Fusion 360 do projektowania 3D i Tinkercad do prostszych projektów. FreeCAD to narzędzie typu open source do modelowania parametrycznego. Blender spełnia zarówno potrzeby w zakresie modelowania 3D, jak i animacji, a LibreCAD to specjalistyczny program do rysunków technicznych 2D. OpenSCAD wprowadza skryptowe podejście do projektowania, natomiast bezpłatny plan OnShape jest oparty na chmurze. Rozwiązanie SolveSpace koncentruje się na parametrycznym projektowaniu elementów mechanicznych 3D, zaś narzędzie DraftSight oferuje funkcje kreślenia 2D. Ponadto program ScorchCAD udostępnia przyjazną dla użytkownika opcję pracy w przeglądarce. Te bezpłatne narzędzia pozwalają uczącym się, hobbystom i innym osobom na zaangażowanie w projekty bez ograniczeń finansowych.