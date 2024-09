Autodesk Construction Cloud to wszechstronna platforma cyfrowej realizacji projektów, łącząca wiele modułów projektowych i budowlanych w zintegrowane rozwiązanie. Zapewnia scentralizowane źródło informacji zawierające wszystkie dane i usprawnia procesy, umożliwiając współpracę w całym cyklu projektowym. Platforma ta zawiera rozwiązania do zarządzania projektami i projektowaniem, planowania budowy, zarządzania w terenie, zarządzania kosztami i nie tylko.

Autodesk BIM Collaborate Pro to oparta na chmurze oferta, która koncentruje się przede wszystkim na współpracy i koordynacji procesów modelowania informacji o budynku (BIM). BIM Collaborate Pro to pakiet modułów dostępnych na platformie Autodesk Construction Cloud. Moduły te obejmują usługę Docs, funkcje współpracy przy projektowaniu i koordynacji modeli. BIM Collaborate Pro umożliwia uczestnikom projektu udostępnianie danych w czasie rzeczywistym w scentralizowanym źródle informacji i pozwala ograniczyć liczbę błędów i poprawek. Zapewnia, że wszyscy pracują na najnowszych danych. BIM Collaborate Pro to rozwiązanie do cyfrowej realizacji projektów, które usprawnia współpracę i zapewnia terminowość prac.

Podsumowując: Autodesk Construction Cloud jest wszechstronnym rozwiązaniem do projektowania i budowy obejmującym cały cykl projektowy, a BIM Collaborate Pro koncentruje się głównie na współpracy i koordynacji w zakresie BIM.