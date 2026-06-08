AUTODESK FUSION MANUFACTURING EXTENSION

Lleva tus procesos de manufactura al siguiente nivel

Desbloquea las funciones de CAM avanzadas en Autodesk Fusion, incluido el mecanizado simultáneo de 4 y 5 ejes, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales.

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Los principales fabricantes eligen Autodesk Fusion

¿Qué es Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Autodesk Fusion Manufacturing Extension desbloquea funciones avanzadas en Autodesk Fusion para ayudar a los fabricantes a hacer un mejor uso de la maquinaria en la manufactura por adición basadas en metales, el mecanizado por CNC, y la anidación y fabricación de piezas a partir de materiales laminados.

Elije entre una rango de opciones de pago flexibles para satisfacer las necesidades de tu negocio o descarga una prueba gratuita de 30 días de Autodesk Fusion Manufacturing Extension hoy mismo.

¿Por qué suscribirse a Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Acorta los tiempos de entrega de los proyectos

Automatiza los flujos de trabajo de manufactura para eliminar las tareas repetitivas, disminuir los errores y acortar el tiempo para pasar del diseño a las piezas fabricadas.

 

Produce piezas de mejor calidad

Accede a herramientas avanzadas para aprovechar mejor tus máquinas, mejorar la calidad y la uniformidad de la producción, y aumentar los márgenes de ganancia.

 

Evita el software demasiado caro

Obtén acceso flexible a tecnología de manufactura avanzada cuándo y cómo la necesites. Desbloquea más con una tecnología que se amortiza en semanas.

 

Mira cómo Manufacturing Extension puede ayudar a tu negocio

Funciones clave de Autodesk Fusion Manufacturing Extension

Descargar versión de prueba gratuita
Imagen que muestra el mecanizado de 5 ejes de un molde de botella

MECANIZADO POR CNC

Fresado y torneado

Las herramientas avanzadas de CAM simplifican la programación de fresado y torneado de 3, 4 y 5 ejes y generan código NC de alta calidad para fresadoras y máquinas de torneado-fresado.

 

Imagen que muestra una trayectoria de herramienta de acabado empinado y superficial de Fusion mecanizando una pieza

MECANIZADO POR CNC

Mecanizado automatizado

Programa componentes complejos con gran cantidad de funciones fácilmente mediante estrategias inteligentes de piezas completas, como acabado inclinado y superficial, eliminación de rebabas, reconocimiento de orificios y rotación.

 

Imagen que muestra una trayectoria limitada a un boceto

MECANIZADO POR CNC

Modificaciones de trayectorias

Agiliza la programación de CAM con potentes herramientas de modificación que pueden convertir una trayectoria de herramienta buena en una excelente, sin perder tiempo de cálculo.

 

Imagen que muestra una pieza midiéndose en Fusion con una sonda montada en el husillo

MECANIZADO POR CNC

Inspección y configuración de piezas

Utiliza estrategias de sondeo basadas en CAD y sondas montadas en el husillo para automatizar la configuración de piezas y medir los componentes, lo que te ayuda a producir mejores piezas en menos tiempo.

 

La imagen muestra una máquina quitanieves diseñada y fabricada con el software Fusion

FABRICACIÓN Y ANIDACIÓN

Anidación asociativa

Convierte ensamblajes 3D en soluciones anidadas 2D precisas y listas para la programación CAM, y actualiza automáticamente los anidamientos si cambia el diseño 3D original.

 

La imagen muestra un vehículo terminado diseñado y fabricado con Fusion

FABRICACIÓN Y ANIDACIÓN

Anidación multihoja

La anidación inteligente agrupa las piezas en función del espesor y otros parámetros específicos del material, lo que proporciona información instantánea para el cálculo de costos, cotizaciones y pedidos.

 

La imagen muestra una pieza impresa en 3D con una estructura de soporte creada automáticamente por el software Fusion

MANUFACTURA POR ADICIÓN

Impresión 3D integrada

Prepara modelos 3D para la manufactura por adición basada en metal con orientación automática de piezas, estructuras de soporte totalmente asociativas y exportaciones de archivos de impresión 3D.

 

La imagen muestra una simulación térmica de un proceso de impresión 3D

MANUFACTURA POR ADICIÓN

Simulación de impresión 3D

Utiliza herramientas de simulación térmica para validar el proceso de impresión 3D a fin de evitar costosos errores de impresión y entregar piezas de mejor calidad siempre a la primera.

 

AUTODESK FUSION MANUFACTURING EXTENSION

Obtén Autodesk Fusion Manufacturing Extension ahora

Desbloquea herramientas de manufactura avanzadas, como el mecanizado simultáneo de 4 y 5 ejes, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales.

Las asociaciones técnicas aportan valor adicional

Nos asociamos con empresas líderes en hardware, software y mecanizado para ofrecer aún más valor a través de las tecnologías de los socios. Obtén más información sobre las Asociaciones de Autodesk (inglés).

Descubre por qué los fabricantes eligen Autodesk Fusion en lugar de SOLIDWORKS

Olvídate de las herramientas inconexas y los flujos de trabajo fragmentados. Autodesk Fusion unifica CAD, CAM, CAE y PCB en una sola plataforma, lo que aumenta la eficiencia, reduce los costos y optimiza la producción.

Descubre la diferencia que puede marcar Fusion Manufacturing Extension

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener una demostración y ver cómo nuestra solución puede transformar tus procesos de manufactura.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Autodesk Fusion Manufacturing Extension desbloquea funciones de manufactura más avanzadas dentro de Autodesk Fusion. La extensión incluye herramientas y flujos de trabajo centrados en el mecanizado por CNC sustractivo, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales. Se requiere una suscripción a Fusion para poder acceder a las funciones de la extensión de manufactura.

¿Autodesk Fusion Manufacturing Extension es lo mismo que Fusion 360 Machining Extension?

Sí, Autodesk Fusion Manufacturing Extension tiene las mismas funciones que la anterior extensión Fusion 360 Machining Extension. Además, Autodesk Fusion Manufacturing Extension también incluye todas las características que anteriormente se incluían tanto en Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension como en Fusion 360 Additive Build Extension.

¿Puedo probar Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Hay disponible una prueba gratuita de Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Haz clic aquí para descargar una versión de prueba gratuita o actívalo directamente en Autodesk Fusion siguiendo estos pasos.

¿Ofrece Autodesk software de diseño de chapas de metal?

Sí. Con Autodesk Fusion Manufacturing Extension, puedes diseñar piezas de chapa (.es) y documentar patrones planos mediante dibujos 2D y DXF. También puedes optimizar la manufactura de los diseños utilizando enrutadores CNC y máquinas de corte por chorro de agua, láser y plasma. Fusion Manufacturing Extension puede ayudar a los fabricantes a:

  • Optimizar el uso de materiales
  • Simplificar la generación de configuraciones de mecanizado
  • Actualizar automáticamente los anidamientos si el diseño 3D cambia
  • Crear trayectorias de herramientas de corte eficientes
  • Exportar código NC para una gran variedad de tipos de máquinas
  • Producir informes y hojas de configuración personalizables
  • Generar etiquetas para facilitar el ensamblaje y el embalaje

¿Ofrece Autodesk software de impresión 3D y de manufactura por adición basada en metales?

Sí, Autodesk Fusion Manufacturing Extension se basa en las funciones principales de Autodesk Fusion para admitir muchos tipos de hardware y aplicaciones de manufactura por adición e impresión 3D. Autodesk Fusion admite la fabricación de filamento fundido (FFF) (inglés), Multi Jet Fusion (MJF), lecho de polvo (inglés) y deposición de varios ejes (como la deposición de energía dirigida) en un amplio rango de metales, polímeros y compuestos orgánicos, e incluye lo siguiente:

  • Orientación automática de piezas
  • Estructuras de soporte asociativas
  • Reticulado volumétrico
  • Optimización del empaquetado de piezas
  • Simulación de impresión

¿Autodesk Fusion Manufacturing Extension está incluido en algún paquete?

Sí, las funciones incluidas en la extensión de manufactura están incluidas en Autodesk Fusion for Manufacturing. Si actualmente no tienes una suscripción a Autodesk Fusion y necesitas funciones avanzadas de CAM, considera la opción de Autodesk Fusion for Manufacturing.

¿Cómo mejora Autodesk Fusion Manufacturing Extension los flujos de trabajo de CAM?

Autodesk Fusion Manufacturing Extension eleva los flujos de trabajo de CAM con herramientas avanzadas para fresado y torneado de 3, 4 y 5 ejes, estrategias automatizadas para piezas complejas y refinamiento rápido de la trayectoria de las herramientas sin necesidad de volver a calcular por completo. El sondeo basado en CAD y la inspección en el proceso automatizan la configuración y mejoran la precisión. La anidación (inglés) asociativa y multihoja optimiza la fabricación con diseños actualizados automáticamente y agrupación de materiales más inteligente. Las herramientas integradas de adición de metales se encargan de controlar de la orientación, los soportes y la simulación para evitar fallas y entregar piezas impresas de mayor calidad. Haz clic aquí para descargar una versión de prueba gratuita o actívalo directamente en Autodesk Fusion siguiendo estos pasos.

¿Quién debería usar Autodesk Fusion for Manufacturing Extension?

Cualquier equipo para el que las funciones de CAM básicas de Autodesk Fusion se queden cortas y trate con piezas complejas, o que desee aumentar la automatización de sus flujos de trabajo de mecanizado, inspección o anidación se beneficiará más de Autodesk Fusion Manufacturing Extension.

¿Qué características avanzadas de mecanizado ofrece Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Entre las funciones clave de Autodesk Fusion Manufacturing Extension se incluyen las siguientes:

  • Fresado y torneado 

  • Mecanizado de 3 ejes

  • Mecanizado de 4 ejes 

  • Mecanizado de 5 ejes

  • Código NC de alta calidad 

  • Desbarbado 

  • Ediciones de trayectorias

  • Configuración automatizada

  • Anidación asociativa 

  • Anidación multihoja

  • Agrupación de materiales 

  • Impresión 3D en metal

  • Orientación automática 

  • Soportes asociativos

  • Simulación de impresión 

Descubre cómo puedes llevar sus flujos de trabajo de Fusion existentes al siguiente nivel con una prueba gratuita de Autodesk Fusion Manufacturing Extension.

¿De qué manera Autodesk Fusion Manufacturing Extension respalda la automatización?

Fusion Manufacturing Extension optimiza la automatización de CAM generando trayectorias de herramienta inteligentes para piezas completas, perfeccionándolas automáticamente con herramientas avanzadas de modificación y reduciendo la configuración manual mediante sondeo y alineación de piezas basados en CAD. También automatiza las actualizaciones de anidación a medida que cambian los diseños y acelera la preparación de aditivos con orientación automática y soportes asociativos, lo que reduce el tiempo de programación y mejora la precisión y la uniformidad en los flujos de trabajo de mecanizado, fabricación e impresión.

¿Cómo mejora Autodesk Fusion Manufacturing Extension la eficiencia en la manufactura?

Autodesk Fusion Manufacturing Extension mejora la eficiencia de la manufactura mediante la automatización de los flujos de trabajo repetitivos, la reducción de errores y el acortamiento del recorrido desde el diseño hasta las piezas terminadas. También mejora el uso de las máquinas con herramientas avanzadas que aumentan la calidad de las piezas, la uniformidad y la rentabilidad general de la producción. Consulta las opciones de precios aquí.

¿Qué procesos de manufactura se benefician de Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Autodesk Fusion for Manufacturing Extension ayuda a los fabricantes a hacer un mejor uso de la maquinaria en la manufactura por adición basadas en metales, el mecanizado por CNC, y la anidación y fabricación de piezas a partir de materiales laminados. Consulta las opciones de precios aquí.

¿Cómo se integra Autodesk Fusion Manufacturing Extension con Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion Manufacturing Extension desbloquea funciones de CAM avanzadas directamente en Autodesk Fusion, incluido el mecanizado simultáneo de 4 y 5 ejes, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales. El acceso a esta funcionalidad es perfecto con una suscripción de extensión si tienes una suscripción a Autodesk Fusion. No se necesitan complementos ni extensiones externos. Consulta las opciones de precios aquí.

¿Cuánto cuesta Autodesk Fusion Manufacturing Extension?

Se ofrece un suscripción a Autodesk Fusion Manufacturing Extension por al mes, y se paga anualmente. Consulta las opciones de precios aquí

¿Es necesario tener Autodesk Fusion para acceder a Fusion Manufacturing Extension?

Sí, se requiere una suscripción a Autodesk Fusion para acceder a Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Si ya tienes una suscripción de Autodesk Fusion, puedes suscribirte a Autodesk Fusion Manufacturing Extension aquí Si actualmente no tienes una suscripción de Autodesk Fusion, suscríbete a Autodesk Fusion for Manufacturing para acceder a las funciones principales de Autodesk Fusion más las capacidades de mecanizado avanzado incluidas en Autodesk Fusion Manufacturing Extension.

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