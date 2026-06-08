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Autodesk Fusion Manufacturing Extension desbloquea funciones avanzadas en Autodesk Fusion para ayudar a los fabricantes a hacer un mejor uso de la maquinaria en la manufactura por adición basadas en metales, el mecanizado por CNC, y la anidación y fabricación de piezas a partir de materiales laminados.
Elije entre una rango de opciones de pago flexibles para satisfacer las necesidades de tu negocio o descarga una prueba gratuita de 30 días de Autodesk Fusion Manufacturing Extension hoy mismo.
Automatiza los flujos de trabajo de manufactura para eliminar las tareas repetitivas, disminuir los errores y acortar el tiempo para pasar del diseño a las piezas fabricadas.
Accede a herramientas avanzadas para aprovechar mejor tus máquinas, mejorar la calidad y la uniformidad de la producción, y aumentar los márgenes de ganancia.
Obtén acceso flexible a tecnología de manufactura avanzada cuándo y cómo la necesites. Desbloquea más con una tecnología que se amortiza en semanas.
– Konrad Nerc, propietario, Nerc Precision Engineering Ltd.
– Paul Bourne, director de Operaciones, Brown and Holmes (Tamworth) Ltd
– Richard Ganas, propietario, Ganas MFG
- Dmitriy Orlov, director de tecnología, BBi Autosport
— Informe de análisis del mercado global de CAM 2025 de CIMdata
Cuota de mercado de CAM global en 2024
MECANIZADO POR CNC
Las herramientas avanzadas de CAM simplifican la programación de fresado y torneado de 3, 4 y 5 ejes y generan código NC de alta calidad para fresadoras y máquinas de torneado-fresado.
MECANIZADO POR CNC
Programa componentes complejos con gran cantidad de funciones fácilmente mediante estrategias inteligentes de piezas completas, como acabado inclinado y superficial, eliminación de rebabas, reconocimiento de orificios y rotación.
MECANIZADO POR CNC
Agiliza la programación de CAM con potentes herramientas de modificación que pueden convertir una trayectoria de herramienta buena en una excelente, sin perder tiempo de cálculo.
MECANIZADO POR CNC
Utiliza estrategias de sondeo basadas en CAD y sondas montadas en el husillo para automatizar la configuración de piezas y medir los componentes, lo que te ayuda a producir mejores piezas en menos tiempo.
FABRICACIÓN Y ANIDACIÓN
Convierte ensamblajes 3D en soluciones anidadas 2D precisas y listas para la programación CAM, y actualiza automáticamente los anidamientos si cambia el diseño 3D original.
FABRICACIÓN Y ANIDACIÓN
La anidación inteligente agrupa las piezas en función del espesor y otros parámetros específicos del material, lo que proporciona información instantánea para el cálculo de costos, cotizaciones y pedidos.
MANUFACTURA POR ADICIÓN
Prepara modelos 3D para la manufactura por adición basada en metal con orientación automática de piezas, estructuras de soporte totalmente asociativas y exportaciones de archivos de impresión 3D.
MANUFACTURA POR ADICIÓN
Utiliza herramientas de simulación térmica para validar el proceso de impresión 3D a fin de evitar costosos errores de impresión y entregar piezas de mejor calidad siempre a la primera.
Nos asociamos con empresas líderes en hardware, software y mecanizado para ofrecer aún más valor a través de las tecnologías de los socios. Obtén más información sobre las Asociaciones de Autodesk (inglés).
Olvídate de las herramientas inconexas y los flujos de trabajo fragmentados. Autodesk Fusion unifica CAD, CAM, CAE y PCB en una sola plataforma, lo que aumenta la eficiencia, reduce los costos y optimiza la producción.
Autodesk Fusion Manufacturing Extension desbloquea funciones de manufactura más avanzadas dentro de Autodesk Fusion. La extensión incluye herramientas y flujos de trabajo centrados en el mecanizado por CNC sustractivo, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales. Se requiere una suscripción a Fusion para poder acceder a las funciones de la extensión de manufactura.
Sí, Autodesk Fusion Manufacturing Extension tiene las mismas funciones que la anterior extensión Fusion 360 Machining Extension. Además, Autodesk Fusion Manufacturing Extension también incluye todas las características que anteriormente se incluían tanto en Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension como en Fusion 360 Additive Build Extension.
Hay disponible una prueba gratuita de Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Haz clic aquí para descargar una versión de prueba gratuita o actívalo directamente en Autodesk Fusion siguiendo estos pasos.
Sí. Con Autodesk Fusion Manufacturing Extension, puedes diseñar piezas de chapa (.es) y documentar patrones planos mediante dibujos 2D y DXF. También puedes optimizar la manufactura de los diseños utilizando enrutadores CNC y máquinas de corte por chorro de agua, láser y plasma. Fusion Manufacturing Extension puede ayudar a los fabricantes a:
Sí, Autodesk Fusion Manufacturing Extension se basa en las funciones principales de Autodesk Fusion para admitir muchos tipos de hardware y aplicaciones de manufactura por adición e impresión 3D. Autodesk Fusion admite la fabricación de filamento fundido (FFF) (inglés), Multi Jet Fusion (MJF), lecho de polvo (inglés) y deposición de varios ejes (como la deposición de energía dirigida) en un amplio rango de metales, polímeros y compuestos orgánicos, e incluye lo siguiente:
Sí, las funciones incluidas en la extensión de manufactura están incluidas en Autodesk Fusion for Manufacturing. Si actualmente no tienes una suscripción a Autodesk Fusion y necesitas funciones avanzadas de CAM, considera la opción de Autodesk Fusion for Manufacturing.
Autodesk Fusion Manufacturing Extension eleva los flujos de trabajo de CAM con herramientas avanzadas para fresado y torneado de 3, 4 y 5 ejes, estrategias automatizadas para piezas complejas y refinamiento rápido de la trayectoria de las herramientas sin necesidad de volver a calcular por completo. El sondeo basado en CAD y la inspección en el proceso automatizan la configuración y mejoran la precisión. La anidación (inglés) asociativa y multihoja optimiza la fabricación con diseños actualizados automáticamente y agrupación de materiales más inteligente. Las herramientas integradas de adición de metales se encargan de controlar de la orientación, los soportes y la simulación para evitar fallas y entregar piezas impresas de mayor calidad. Haz clic aquí para descargar una versión de prueba gratuita o actívalo directamente en Autodesk Fusion siguiendo estos pasos.
Cualquier equipo para el que las funciones de CAM básicas de Autodesk Fusion se queden cortas y trate con piezas complejas, o que desee aumentar la automatización de sus flujos de trabajo de mecanizado, inspección o anidación se beneficiará más de Autodesk Fusion Manufacturing Extension.
Entre las funciones clave de Autodesk Fusion Manufacturing Extension se incluyen las siguientes:
Fresado y torneado
Mecanizado de 3 ejes
Mecanizado de 4 ejes
Mecanizado de 5 ejes
Código NC de alta calidad
Empinado y superficial (inglés)
Desbarbado
Reconocimiento de orificios (inglés)
Estrategias de rotación (inglés)
Ediciones de trayectorias
Sondeo durante el proceso (inglés)
Configuración automatizada
Anidación asociativa
Anidación multihoja
Agrupación de materiales
Impresión 3D en metal
Orientación automática
Soportes asociativos
Simulación de impresión
Descubre cómo puedes llevar sus flujos de trabajo de Fusion existentes al siguiente nivel con una prueba gratuita de Autodesk Fusion Manufacturing Extension.
Fusion Manufacturing Extension optimiza la automatización de CAM generando trayectorias de herramienta inteligentes para piezas completas, perfeccionándolas automáticamente con herramientas avanzadas de modificación y reduciendo la configuración manual mediante sondeo y alineación de piezas basados en CAD. También automatiza las actualizaciones de anidación a medida que cambian los diseños y acelera la preparación de aditivos con orientación automática y soportes asociativos, lo que reduce el tiempo de programación y mejora la precisión y la uniformidad en los flujos de trabajo de mecanizado, fabricación e impresión.
Autodesk Fusion Manufacturing Extension mejora la eficiencia de la manufactura mediante la automatización de los flujos de trabajo repetitivos, la reducción de errores y el acortamiento del recorrido desde el diseño hasta las piezas terminadas. También mejora el uso de las máquinas con herramientas avanzadas que aumentan la calidad de las piezas, la uniformidad y la rentabilidad general de la producción. Consulta las opciones de precios aquí.
Autodesk Fusion for Manufacturing Extension ayuda a los fabricantes a hacer un mejor uso de la maquinaria en la manufactura por adición basadas en metales, el mecanizado por CNC, y la anidación y fabricación de piezas a partir de materiales laminados. Consulta las opciones de precios aquí.
Autodesk Fusion Manufacturing Extension desbloquea funciones de CAM avanzadas directamente en Autodesk Fusion, incluido el mecanizado simultáneo de 4 y 5 ejes, la anidación y fabricación basadas en planos y la manufactura por adición basada en metales. El acceso a esta funcionalidad es perfecto con una suscripción de extensión si tienes una suscripción a Autodesk Fusion. No se necesitan complementos ni extensiones externos. Consulta las opciones de precios aquí.
Se ofrece un suscripción a Autodesk Fusion Manufacturing Extension por
Sí, se requiere una suscripción a Autodesk Fusion para acceder a Autodesk Fusion Manufacturing Extension. Si ya tienes una suscripción de Autodesk Fusion, puedes suscribirte a Autodesk Fusion Manufacturing Extension aquí Si actualmente no tienes una suscripción de Autodesk Fusion, suscríbete a Autodesk Fusion for Manufacturing para acceder a las funciones principales de Autodesk Fusion más las capacidades de mecanizado avanzado incluidas en Autodesk Fusion Manufacturing Extension.