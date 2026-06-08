Planes y precios de Autodesk Fusion

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:

Sin pérdida de características, modelos defectuosos ni tareas de rectificación durante el proceso de CAD → entrega CAM.

Deja de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo.

La colaboración en la nube permite que todo el taller trabaje a partir de una única fuente de información veraz.

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:

De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial.

Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa.

Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo.

Inspección de piezas durante el proceso + sondeo.

Posprocesadores gratuitos y totalmente editables.

CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos.

Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción.

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