PLANES Y PRECIOS DE AUTODESK FUSION

Experimenta toda la potencia de Autodesk Fusion

Desbloquea funciones avanzadas de diseño y manufactura para conectar datos, procesos y personas.

Planes y precios de Autodesk Fusion

Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de manufactura con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a tus necesidades.

La base para el desarrollo de productos modernos

Autodesk Fusion

Prueba Fusion gratis durante 30 días

 

Elementos esenciales integrados de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM para el diseño y la colaboración en un único espacio de trabajo unificado.

 

Incluye:

  • CAD + CAM totalmente integrados
  • Colaboración de equipos en tiempo real
  • Diseño de circuitos impresos + integración electromecánica
  • Automatización de dibujos y configuración de diseños

Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso

 

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AÑADIR AUTODESK FUSION AL CARRITO
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA MANUFACTURA INTEGRADA. SOLUCIÓN PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

 

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:

  • Sin pérdida de características, modelos defectuosos ni tareas de rectificación durante el proceso de CAD → entrega CAM.
  • Deja de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo.
  • La colaboración en la nube permite que todo el taller trabaje a partir de una única fuente de información veraz.

 

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:

  • De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial.
  • Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa.
  • Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo.
  • Inspección de piezas durante el proceso + sondeo.
  • Posprocesadores gratuitos y totalmente editables.
  • CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos.
  • Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción.

 

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Más información
Autodesk Fusion for Design

LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la manufactura sin la complejidad de los sistemas existentes.

 

Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes por los siguientes motivos:

  • Toma de decisiones más rápida con colaboración en tiempo real y datos en la nube.
  • Sin conflictos de versiones, referencias interrumpidas ni problemas de sincronización de archivos.
  • Reduce el coste total del diseño, la gestión de datos y la manufactura con una única plataforma.

 

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de diseño, como se indica a continuación:

  • 11 estudios de simulación avanzados para una validación inicial y continua.
  • Diseño generativo para innovación ligera y de alto rendimiento.
  • Herramientas avanzadas de superficies y mallas para geometrías complejas.
  • Herramientas de plástico, chapa y DFM para un diseño orientado a la facilidad de manufactura.
  • Gestión de datos integrada y PLM para respaldar el rigor empresarial y la cadena de suministros.

 

 

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Más información

Con la confianza de más de 4.6 millones de ingenieros, incluidos los siguientes:

¿Ya usas Fusion? Agrega extensiones para obtener flujos de trabajo más completos

Accede a funciones avanzadas de diseño y manufactura en Autodesk Fusion con las extensiones.

Autodesk Fusion Manufacturing Extension

Obtén funcionalidad de manufactura avanzada con acceso a estrategias de 3 y 5 ejes, optimización de la trayectoria de las herramientas y automatización de procesos.

 

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Autodesk Fusion Simulation Extension

Investiga si tu diseño 3D se puede manufacturar o cómo funcionará en condiciones de la vida real antes de la manufactura con un conjunto de distintos tipos de estudio de simulación.

 

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Autodesk Fusion Design Extension

Accede a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten un enfoque automatizado para crear diseños de productos complejos.

 

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Autodesk Fusion Manage

Mejora los flujos de trabajo y la colaboración con procesos de PLM configurables y fáciles de usar para gestionar las introducciones de nuevos productos, los requisitos, los cambios y las versiones, las listas de materiales, los proveedores, la calidad y mucho más.

 

Buscar un distribuidor

MÁS INFORMACIÓN

Mira cómo tu empresa puede pasar del diseño a la manufactura más rápido con una demostración de Autodesk Fusion

 

Ponte en contacto con un experto de Fusion para hablar sobre los objetivos de tu empresa y descubrir cómo el diseño, la manufactura, la electrónica y la gestión integrada de datos pueden impulsar tu negocio.

 

Completa el formulario para que un experto de Fusion se ponga en contacto contigo.

Dos ingenieros colaboran en un proyecto de diseño utilizando software CAD que se muestra en un monitor grande y una computadora portátil.

Autodesk Fusion: obtén 4 suscripciones por el precio de 3

Aumenta la innovación del equipo sin forzar el presupuesto. Oferta por tiempo limitado: obtén 4 suscripciones a Autodesk Fusion por el precio de 3 (ahorro del 25%)

Haz más con Autodesk Assistant

Ve más allá de la orientación. Autodesk Assistant ahora ejecuta comandos de modelado, administra proyectos y entrega información de manufactura para que tus equipos puedan llegar primero al mercado.

"Fusion nos ayudó a llevar nuestros productos al mercado mucho más rápido. Podemos ahorrar cerca del 50% del tiempo de desarrollo y el 70% del costo que tendríamos que pagar si hubiésemos elegido otras opciones del mercado".

— Nilesh Bajaj, director ejecutivo, Vayve Mobility

Comienza a acelerar la innovación con Autodesk Fusion para empresas emergentes

Impulsa tu viaje empresarial con Autodesk Fusion, una solución de desarrollo de productos todo en uno sin igual, diseñada para empresas de diseño y manufactura elegibles.

 

Otras ofertas de Autodesk Fusion

Autodesk Fusion Contributor

Simplifica la participación de equipos internos y externos con el acceso de colaborador a Fusion y Fusion Manage para que las partes interesadas puedan colaborar en los diseños, gestionar proyectos y participar en flujos de trabajo de desarrollo de productos.

Más información sobre Fusion Contributor

Autodesk Fusion para uso personal

Una versión gratuita con funciones limitadas para usuarios aficionados con acceso a funciones básicas para proyectos no comerciales.

Descargar Fusion para uso personal

Autodesk Fusion para uso educativo

Una versión gratuita con todas las funciones y características para estudiantes y profesores que cumplan los requisitos.

Autodesk Fusion para uso educativo

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Comunícate con nuestro equipo de ventas. 800 062 7432

Preguntas frecuentes sobre las suscripciones de Autodesk Fusion

¿Cuál es el plan de suscripción de Autodesk Fusion ideal para mi empresa?

Autodesk Fusion ofrece una variedad de planes de suscripción diseñados para satisfacer diferentes necesidades comerciales, incluidas opciones mensuales, anuales y plurianuales. Para obtener asesoramiento personalizado sobre el mejor plan de suscripción para tu negocio, comunícate con un representante de ventas aquí.

¿Puedo suscribirme a Autodesk Fusion solo por un mes?

Sí, Autodesk Fusion ofrece una opción de suscripción mensual flexible. Administra y haz el mantenimiento de la suscripción con tu cuenta de Autodesk Account; renueva, actualiza o cancela la suscripción según sea necesario. Para suscribirte a un plazo mensual de Fusion, visita nuestra página de suscripción aquí.

¿Puede haber varios usuarios en una suscripción de Autodesk Fusion?

No, las suscripciones a Autodesk Fusion están diseñadas para usuarios individuales y están asociadas a una única dirección de correo electrónico. Esto significa que cada suscripción está destinada a ser utilizada por una sola persona y no puede compartirse entre varios usuarios. A las empresas o los equipos que necesitan varias licencias, les recomendamos que exploren nuestras opciones de licencias multiusuario o que se comuniquen con nuestro equipo de ventas para obtener soluciones personalizadas aquí.

¿Puedo comprar una suscripción a Autodesk Fusion para que la use otra persona?

Sí, puedes comprar una suscripción a Autodesk Fusion para otra persona y asignársela a través del administrador de Autodesk Account. Sigue estos pasos para asignar la suscripción a otro usuario:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account en manage.autodesk.com.
  2. Ve a la sección "Facturación y pedidos".
  3. Haz clic en "Editar métodos de pago".
  4. Selecciona "Asignar usuarios".
  5. Añade la dirección de correo electrónico del destinatario.
  6. Asigna la licencia de suscripción al usuario.

Para obtener instrucciones detalladas, visita nuestra página de soporte aquí.

¿Puedo comprar una licencia perpetua de Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion no ofrece licencias perpetuas. Fusion se ofrece mediante planes de suscripción flexibles, que incluyen opciones de plazos mensuales, anuales o plurianuales.

¿Puedo utilizar Autodesk Fusion de forma gratuita?

Sí, Autodesk Fusion ofrece una prueba gratuita de 30 días para todos los usuarios y está disponible de forma gratuita para aficionados que reúnan los requisitos en la versión de Fusion para uso personal y no comercial.

Explora las características y funciones de Fusion iniciando tu prueba gratuita o comprobando si cumples los requisitos para la opción de uso personal aquí.

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