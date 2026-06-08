Planes y precios de Autodesk Fusion

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de manufactura con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a tus necesidades.
La base para el desarrollo de productos modernos
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Elementos esenciales integrados de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM para el diseño y la colaboración en un único espacio de trabajo unificado.
Incluye:
Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso
LA MANUFACTURA INTEGRADA. SOLUCIÓN PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.
Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:
Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:
LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE
Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la manufactura sin la complejidad de los sistemas existentes.
Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes por los siguientes motivos:
Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de diseño, como se indica a continuación:
Accede a funciones avanzadas de diseño y manufactura en Autodesk Fusion con las extensiones.
Obtén funcionalidad de manufactura avanzada con acceso a estrategias de 3 y 5 ejes, optimización de la trayectoria de las herramientas y automatización de procesos.
Investiga si tu diseño 3D se puede manufacturar o cómo funcionará en condiciones de la vida real antes de la manufactura con un conjunto de distintos tipos de estudio de simulación.
Accede a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten un enfoque automatizado para crear diseños de productos complejos.
Mejora los flujos de trabajo y la colaboración con procesos de PLM configurables y fáciles de usar para gestionar las introducciones de nuevos productos, los requisitos, los cambios y las versiones, las listas de materiales, los proveedores, la calidad y mucho más.
Aumenta la innovación del equipo sin forzar el presupuesto. Oferta por tiempo limitado: obtén 4 suscripciones a Autodesk Fusion por el precio de 3 (ahorro del 25%)
Ve más allá de la orientación. Autodesk Assistant ahora ejecuta comandos de modelado, administra proyectos y entrega información de manufactura para que tus equipos puedan llegar primero al mercado.
— Nilesh Bajaj, director ejecutivo, Vayve Mobility
Impulsa tu viaje empresarial con Autodesk Fusion, una solución de desarrollo de productos todo en uno sin igual, diseñada para empresas de diseño y manufactura elegibles.
— Informe de análisis del mercado global de CAM 2025 de CIMdata
Cuota de mercado de CAM global en 2024
Simplifica la participación de equipos internos y externos con el acceso de colaborador a Fusion y Fusion Manage para que las partes interesadas puedan colaborar en los diseños, gestionar proyectos y participar en flujos de trabajo de desarrollo de productos.
Una versión gratuita con funciones limitadas para usuarios aficionados con acceso a funciones básicas para proyectos no comerciales.
Una versión gratuita con todas las funciones y características para estudiantes y profesores que cumplan los requisitos.
Autodesk Fusion ofrece una variedad de planes de suscripción diseñados para satisfacer diferentes necesidades comerciales, incluidas opciones mensuales, anuales y plurianuales. Para obtener asesoramiento personalizado sobre el mejor plan de suscripción para tu negocio, comunícate con un representante de ventas aquí.
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