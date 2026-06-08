Fusion proporciona a los ingenieros mecánicos una plataforma unificada para salvar con fluidez la brecha entre el concepto y la manufactura. Contar con CAD, CAM, ECAD (inglés) y simulación, todo en un solo lugar, elimina la necesidad de múltiples herramientas y permite que los equipos colaboren y se conecten en tiempo real, independientemente de dónde se encuentren.

Las capacidades de simulación avanzada permiten la validación de los diseños, mientras que el CAD/CAM integrado garantiza una transición sin problemas del diseño a la producción. ECAD incorpora el diseño electrónico al flujo de trabajo, lo que permite realizar verdaderos proyectos interdisciplinarios. Con su sistema centrado en la nube, todos los datos de diseño permanecen sincronizados y seguros.