Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Fusion proporciona a los ingenieros mecánicos una plataforma unificada para salvar con fluidez la brecha entre el concepto y la manufactura. Contar con CAD, CAM, ECAD (inglés) y simulación, todo en un solo lugar, elimina la necesidad de múltiples herramientas y permite que los equipos colaboren y se conecten en tiempo real, independientemente de dónde se encuentren.
Las capacidades de simulación avanzada permiten la validación de los diseños, mientras que el CAD/CAM integrado garantiza una transición sin problemas del diseño a la producción. ECAD incorpora el diseño electrónico al flujo de trabajo, lo que permite realizar verdaderos proyectos interdisciplinarios. Con su sistema centrado en la nube, todos los datos de diseño permanecen sincronizados y seguros.
Crea modelos 3D, diseña, simula y fabrica en una solución todo en uno de desarrollo de productos.
Resuelve los desafíos de ingeniería más rápido con herramientas flexibles de modelado 3D, simulación y diseño generativo.
Elimina la necesidad de compartir archivos una y otra vez entre varias herramientas mediante la estandarización en una sola solución de software para CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración.
—Mario Tousek, director ejecutivo, Tousek
—Stefan Larsson, fundador de Infinite Acoustics
–Carl Budd, gerente de Ingeniería, Moose Toys
Crea características basadas en historial, como la extrusión, el giro, la solevación y el barrido, que se actualizan con los cambios en el diseño.
Ensamble diseños con un enfoque tradicional de abajo hacia arriba, del medio hacia afuera o de arriba hacia abajo, y analice el movimiento del ensamblaje.
Prueba tus diseños para asegurarte de que sobrevivirán a las condiciones del mundo real. Simula tus productos digitalmente para reducir el costo de la creación de prototipos mediante el uso de solucionadores totalmente validados.
Elimina los silos del proceso de diseño tradicional y utiliza un entorno de colaboración moderno. Conecta a los equipos y las partes interesadas externas, comunícate en tiempo real y centraliza la actividad del proyecto.
Produce piezas mecanizadas en CNC de alta calidad y fabrica por adición compilaciones mediante FFF o PBF para impresión 3D en metal.
Asegúrese de que su circuito impreso encaje siempre a la primera con la única solución de software de MCAD a ECAD genuinamente unificada.
Investiga más de 100 iteraciones de diseño 3D en el tiempo que tradicionalmente tardaría en completarse una sola.
Diseña, crea y fabrica un producto en un día en lugar de en una semana.
Reduce el tiempo destinado a la ingeniería mecánica en un 75% en comparación con los métodos de diseño 3D tradicionales.
Fuente: Reporte de información sobre el ciclo de vida
Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.
Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.
No te conformes con un enfoque aislado. Descubre cómo una plataforma de software integrada de CAD, CAM, CAE y circuitos impresos ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.
Autodesk Fusion es un punto de inflexión para la mecatrónica (inglés), ya que integra la ingeniería mecánica y eléctrica a la perfección. Los aspectos de diseño que inciden directamente entre sí son resultan más sencillos cuando se diseñan simultáneamente en Fusion.
Explora los beneficios de DFM (diseño para manufactura) y descubre qué características de Autodesk Fusion respaldan el proceso.
Autodesk Fusion ofrece un entorno de desarrollo de productos unificado, optimizado y altamente colaborativo, desde el prototipo hasta el producto final.
10 formas en las que Fusion ayuda a diseñadores e ingenieros durante las fases de creación de prototipos y de fabricación del desarrollo de productos.
Descubre cómo las herramientas de automatización del diseño, como el modelado paramétrico, el diseño generativo y el modelado automatizado de Fusion, permiten que tu equipo crezca de forma más inteligente.
Fusion es la suma de sus múltiples y poderosas partes. Ampliaremos las ventajas de CAD, CAM y CAE en los puntos de contacto cruciales del proceso de desarrollo de productos de principio a fin.
Con Fusion Simulation Extension, obtén acceso a una amplia variedad de funciones de simulación, incluidas la simulación térmica, la simulación estructural, el diseño generativo y la viabilidad de manufactura del moldeado por inyección.
Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
Suscripción de 1 año: optimiza el diseño y el rendimiento de las piezas con soluciones en la nube ilimitadas para diseño generativo, CEF, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más. Requiere una suscripción a Fusion.
Ponte en contacto con un representante para hablar sobre Autodesk Fusion y encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo de productos de tu empresa.
Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.
El software CAD (diseño asistido por computadora) es una herramienta clave utilizada en la ingeniería mecánica. Les permite a los ingenieros crear modelos 3D precisos, realizar simulaciones y análisis e incluso controlar los procesos de manufactura. Autodesk Fusion es un ejemplo destacado de una plataforma de software CAD completa.
El software CAM (manufactura asistida por computadora) es fundamental para la ingeniería mecánica moderna. Convierte los modelos CAD en instrucciones legibles por máquina, lo que agiliza el proceso de manufactura. Las funciones de CAD/CAM integradas en Fusion lo convierten en un herramienta potente para ingenieros mecánicos.
La dinámica de fluidos computacional (CFD) es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza algoritmos y métodos numéricos para resolver y analizar problemas relacionados con flujos de fluidos. En ingeniería mecánica, el software CFD puede simular el rendimiento de los productos sujetos a flujos de fluidos.
La ingeniería asistida por computadora (CAE) es un término amplio que abarca varias tecnologías, como CAD, CAM, CFD y análisis de elementos finitos (FEA). Las herramientas CAE se utilizan en ingeniería mecánica para simular, validar y optimizar productos y procesos de manufactura.
La ingeniería mecánica tiene varias subdisciplinas, incluidas la automotriz, la aeroespacial, los sistemas de energía y la mecatrónica. Los versátiles conjuntos de herramientas de Fusion, que incluyen funciones de CAD, CAM y CAE, satisfacen las diversas necesidades de estos campos.
Autodesk Fusion proporciona una plataforma integrada para el diseño, la simulación y la manufactura. Su amplio rango de herramientas permite a los ingenieros mecánicos llevar a cabo completas tareas de diseño y análisis, desde la creación de modelos 3D hasta la simulación del rendimiento en el mundo real.