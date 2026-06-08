Autodesk Fusion for Manufacturing

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Fusion es la solución todo en uno para la creación rápida de prototipos, el mecanizado por CNC, la fabricación de chapas de metal y el diseño para manufactura, ya que ofrece herramientas para agilizar los flujos de trabajo y acelerar la innovación en el desarrollo de productos.
Transforma las ideas en realidad con precisión y eficiencia mediante las funciones avanzadas de Autodesk Fusion.
Autodesk Fusion, que se basa en más de 40 años de innovación, proporciona herramientas de CAM avanzadas para ayudar a tu empresa a ganar y crecer.
Los flujos de trabajo automatizados y una experiencia de usuario moderna acortan las curvas de aprendizaje, lo que ayuda a tu equipo a ser productivo y rentable antes.
Agiliza todo el proceso de desarrollo de productos mediante la integración de potentes herramientas como CAD, CAM, CAE y PDM en una única plataforma basada en la nube.
FUNCIONES DE MANUFACTURA AVANZADAS
Herramientas avanzadas CAD + CAM para fabricantes, mecanizadores, ingenieros y equipos que necesitan soluciones CAM precisas y de alto rendimiento.
Incluye funciones de manufactura avanzadas:
FUNDAMENTOS BÁSICOS
Funciones básicas integradas de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM en la nube, ideales para diseñadores, ingenieros, mecanizadores y equipos que trabajan en todo el ciclo de vida de desarrollo de productos.
Incluye:
Prueba Autodesk Fusion gratis durante 30 días
Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.
Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.
Con el fresado de dos ejes, la herramienta de corte se desplaza a través de dos ejes, X e Y, mientras que el fresado de tres ejes agrega el eje Z, donde el cabezal de la herramienta se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Al actualizar el software de CNC para ofrecer trayectorias de herramientas de 3 ejes, es posible realizar los mismos trabajos de fresado con menos configuraciones, lo que reduce el tiempo de mecanizado y ahorra costos. Con el fresado de 4 ejes, se agrega un eje de rotación.
Con el mecanizado de 3+2 ejes, también denominado mecanizado posicional de 5 ejes, la herramienta de corte se desplaza a lo largo de tres ejes lineales (X, Y y Z) y puede inclinarse a diferentes ángulos a lo largo de dos ejes de rotación (A o B, más C). Por el contrario, el mecanizado simultáneo de 5 ejes, también llamado mecanizado de 5 ejes verdadero, mueve tanto la herramienta de corte como la pieza de trabajo a lo largo de los ejes X, Y, Z, y A/B y C simultáneamente.
El mecanizado de 3+2 ejes tiene la ventaja de reducir configuraciones, evitar colisiones y usar herramientas más cortas y rígidas sin el nivel de programación compleja de software y hardware de CNC que requiere el mecanizado simultáneo de 5 ejes. Sin embargo, el mecanizado simultáneo de 5 ejes puede lograr formas y contornos orgánicos más complejos, así como reducir el tiempo y los residuos de mecanizado.
El torneado de CNC suele implicar tornos que hacen girar el bloque a lo largo de una herramienta de corte fija. Las operaciones de torneado incluyen extraer material del frente del bloque o del exterior de la pieza, agregar roscas a la pieza y perforar o crear orificios en la pieza.
El torneado permite realizar ciertos trabajos de manera más eficiente que el fresado, pero las operaciones de torneado y fresado pueden combinar ambas técnicas cuando el software y la maquinaria de CNC lo admiten.
La fabricación de chapa es un proceso que implica la creación de estructuras y componentes metálicos mediante el corte, el doblado y el ensamblaje de chapa. El proceso suele comenzar con el corte, que se consigue mediante diversos métodos, como el cizallamiento, el corte con láser, el corte por chorro de agua (inglés) o el corte por plasma (inglés), para dar al metal las dimensiones deseadas.
Después del corte, el metal se dobla en las formas necesarias utilizando herramientas como prensas dobladoras, rodillos u otros equipos de doblado para formar ángulos y curvas según lo especificado por el diseño. La etapa final consiste en ensamblar las piezas cortadas y dobladas mediante técnicas como soldadura, remachado o unión adhesiva para construir la estructura o el componente final.
La impresión 3D es el proceso de agregar material a una estructura usando un extrusor o cabezal de impresión que agrega material mediante calentamiento, derretimiento o aplicación de presión para construir un objeto capa a capa. Es un tipo de manufactura por adición.
Autodesk Fusion proporciona herramientas completas para la impresión 3D, lo que permite a los usuarios diseñar, simular y preparar modelos para la manufactura por adición. Con Fusion, los usuarios pueden crear fácilmente geometrías complejas, optimizar diseños para impresión y colaborar sin problemas entre equipos para dar vida a productos innovadores.
El CAD/CAM integrado transmite automáticamente en cascada las revisiones de diseño hasta la producción, lo que reduce los plazos de entrega y evita errores costosos.
Agiliza las tareas de programación CAM 2D, 2.5D, de 3, 4 y 5 ejes, con automatización y plantillas definidas por el usuario basadas en tus prácticas recomendadas.
Aprovecha mejor tus máquinas CNC de 4 y 5 ejes. Produce piezas de alta calidad utilizando menos configuraciones, lo cual reduce los costos de producción.
Estrategias de torneado 2D dedicadas. Procesos combinados de fresado y torneado que generan código CN para hardware multitarea.
— Konrad Nerc, director gerente, Nerc Precision Engineering Ltd
Aumento de los ingresos comerciales
Tiempos de programación CAM más rápidos
— Paul Bourne, director de Operaciones, Brown & Holmes (Tamworth) Ltd
Aumento de los ingresos comerciales
Reducción de las denuncias de no conformidad
– Patrick Fee, gerente de planta, Conturo Prototyping
Reducción de los tiempos de preparación de las piezas de máquinas CNC
Crecimiento de la fábrica (de 1000 pies cuadrados a 17 000 pies cuadrados)
No te conformes con un enfoque aislado. Descubre cómo una plataforma de software integrada de CAD, CAM, CAE y circuitos impresos ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.
Convierte rápidamente tus procedimientos recomendados en plantillas que se pueden compartir entre todo el equipo, lo que te ayuda a aprovechar mejor a las personas, el mecanizado y las máquinas.
Automatiza los procesos y flujos de trabajo de CAM comunes para eliminar las tareas manuales sin valor agregado que son costosas y están mal controladas.
Crea el código de mecanizado NC de alta calidad y sin colisiones que necesitas para producir piezas con tolerancia y proteger tu inversión en maquinaria de CNC.
Conecta sin problemas a tus equipos de programación CAM y de planta de producción a los datos que necesitan para tomar decisiones críticas para el negocio con mayor rapidez.
Adopta tecnologías innovadoras que pueden ayudar a expandir tu negocio de manufactura y ofrecer un servicio de mayor valor a tus clientes.
Optimiza los procesos de mecanizado para eliminar los residuos reduciendo el consumo de tiempo, materiales y otros recursos valiosos.
— Informe de análisis del mercado global de CAM 2025 de CIMdata
Cuota de mercado de CAM global en 2024
Las integraciones con los principales fabricantes de equipos originales ayudan a simplificar las tareas comunes. Obtén más información sobre las asociaciones de Autodesk (inglés) con líderes de la industria.
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Autodesk Fusion for Manufacturing optimiza la manufactura moderna al combinar herramientas de CAD, CAM, CAE, administración de datos y colaboración en un solo entorno. Permite a los equipos acelerar la creación de prototipos, el mecanizado por CNC y la producción con funciones avanzadas como el mecanizado 2D de 5 ejes, la automatización de la manufactura, la inspección de piezas y los posprocesadores editables gratuitos. Mediante la integración de los flujos de trabajo de diseño y manufactura, Fusion ayuda a los fabricantes a mejorar la precisión, reducir los residuos y llevar los productos al mercado en menos tiempo.
Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing incluye herramientas de fabricación de chapa (inglés) y anidación (inglés) para minimizar el desperdicio de materiales, optimizar la producción y reducir los costos mediante la organización eficiente de las piezas y la actualización de las trayectorias de herramientas a medida que cambian los diseños. Pruébalo gratis durante 30 días desde hoy mismo.
Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing es una solución de software de CAD/CAM integrada. No se requieren complementos ni extensiones. Autodesk Fusion for Manufacturing es una solución líder del sector que agiliza todo el proceso de desarrollo de productos mediante la integración de potentes herramientas como CAD, CAM, CAE y PDM en una única plataforma basada en la nube.
No, Autodesk Fusion for Manufacturing es una oferta completa que incluye todos los elementos esenciales de Autodesk Fusion, además de herramientas avanzadas de CAD/CAM para equipos que necesitan CAM preciso y de alto rendimiento. Consulta las opciones de precios aquí.
Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing gestiona flujos de trabajo de sondeo e inspección (inglés). Admite el sondeo de geometría montada en el husillo para medir características, actualizar el desgaste de la herramienta y mejorar la precisión de las piezas, así como la inspección de superficies para validar superficies complejas y generar informes que ayuden a monitorear y controlar la calidad del mecanizado.
Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing incluye herramientas completas para impresión 3D (inglés) que permiten diseñar, simular y preparar modelos para la manufactura por adición.
Autodesk Fusion for Manufacturing (inglés) ofrece funciones avanzadas de manufactura más allá de lo que Autodesk Fusion ofrece. Las características avanzadas incluyen fresado simultáneo de 4 y 5 ejes, corte, fresado, torneado (inglés) y torneado-fresado, automatización de la manufactura, inspección y sondeo de piezas, etc.
Autodesk Fusion for Manufacturing está disponible por
Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing se basa en más de 40 años de tecnología líder en el sector y recientemente CIMdata lo clasificó como el proveedor de software CAM nº 1 del mundo. Pruébalo gratis durante 30 días desde hoy mismo.
Las funciones avanzadas de manufactura de Autodesk Fusion for Manufacturing incluyen las siguientes:
Reconocimiento automático de orificios y perforación
Mecanizado automatizado de piezas completas (3 ejes y varios ejes)
Fresado simultáneo de 4 y 5 ejes
Prevención de colisión de varios ejes
Modificaciones de trayectorias
Sondeo
Inspección de superficies (inglés)
Alineación de piezas
Desbarbado (inglés)
Herramientas adicionales de fabricación y anidación basadas en planos
Fusion por lecho de polvo para metales (inglés) (MPBF), deposición de energía directa (DED) y simulación de procesos para MPBF
Fusion for Manufacturing te ayuda a mecanizar más rápido, terminar mejor y gastar menos con trayectorias de herramientas avanzadas, automatización y colaboración y gestión de datos integradas. Pruébalo gratis durante 30 días desde hoy mismo.
Sí, la prueba gratuita de 30 días de Autodesk Fusion incluye acceso a todas las funciones incluidas en Autodesk Fusion for Manufacturing.
Diseñadores e ingenieros de productos:
Profesionales de la manufactura:
Especialistas en manufactura por adición:
Pequeñas y medianas empresas (pymes):
Instituciones educativas y estudiantes:
Emprendedores y empresas emergentes:
Industrias:
En general, Autodesk Fusion for Manufacturing atiende a un amplio espectro de usuarios que necesitan una plataforma unificada para salvar la brecha entre el diseño y la manufactura.
Autodesk online store promotion:
With this 4 for 3 Fusion subscription offer, customers save 25% instantly off the Autodesk global suggested retail price (SRP), excluding taxes, when purchasing increments of four (4) 1-year subscriptions to Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing, and Autodesk Fusion for Design.
AUTODESK RESERVES THE RIGHT TO CANCEL, SUSPEND OR MODIFY PART OF, OR THIS ENTIRE PROMOTION, AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, FOR ANY REASON IN ITS SOLE DISCRETION. PRICES FOR AUTODESK SOFTWARE ARE SUBJECT TO CHANGE.
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