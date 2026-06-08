Autodesk Fusion for Manufacturing

La revolución de la manufactura moderna 

Agiliza los flujos de trabajo y da vida a los productos con precisión y velocidad con Autodesk Fusion, una plataforma unificada para la creación de prototipos, el mecanizado por CNC y el diseño de manufactura.

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Los equipos de manufactura hacen cosas extraordinarias con Fusion

Una solución de manufactura avanzada creada para ti

Autodesk Fusion es la solución todo en uno para la creación rápida de prototipos, el mecanizado por CNC, la fabricación de chapas de metal y el diseño para manufactura, ya que ofrece herramientas para agilizar los flujos de trabajo y acelerar la innovación en el desarrollo de productos.

Transforma las ideas en realidad con precisión y eficiencia mediante las funciones avanzadas de Autodesk Fusion.

Beneficios de Autodesk Fusion for Manufacturing

Obtén una ventaja competitiva con tecnología líder en la industria

Autodesk Fusion, que se basa en más de 40 años de innovación, proporciona herramientas de CAM avanzadas para ayudar a tu empresa a ganar y crecer.

 

Moderniza los procesos con automatización e IA

Los flujos de trabajo automatizados y una experiencia de usuario moderna acortan las curvas de aprendizaje, lo que ayuda a tu equipo a ser productivo y rentable antes.

 

Mejora la productividad con herramientas integradas

Agiliza todo el proceso de desarrollo de productos mediante la integración de potentes herramientas como CAD, CAM, CAE y PDM en una única plataforma basada en la nube.

 

Planes y precios flexibles

FUNCIONES DE MANUFACTURA AVANZADAS

Autodesk Fusion for Manufacturing

Herramientas avanzadas CAD + CAM para fabricantes, mecanizadores, ingenieros y equipos que necesitan soluciones CAM precisas y de alto rendimiento.

 

Incluye funciones de manufactura avanzadas:

  • Mecanizado completo de 2D a 5 ejes
  • Corte, fresado, torneado y torno-fresado
  • Automatización de la manufactura
  • Inspección y sondeo de piezas
  • Posprocesadores libres y editables

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FUNDAMENTOS BÁSICOS

Autodesk Fusion

Funciones básicas integradas de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM en la nube, ideales para diseñadores, ingenieros, mecanizadores y equipos que trabajan en todo el ciclo de vida de desarrollo de productos.

 

Incluye:

  • CAD + CAM totalmente integrados
  • Colaboración de equipos en tiempo real
  • Diseño de circuitos impresos junto con creación de piezas mecánicas
  • Automatización de dibujos y configuraciones de diseño

Prueba Autodesk Fusion gratis durante 30 días

 

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Aumenta la productividad del equipo con la gestión de datos y la colaboración sencillas

Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.

Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.

Funciones de Autodesk Fusion for Manufacturing

Fresado de 2 ejes frente a fresado de 3 ejes

 

Con el fresado de dos ejes, la herramienta de corte se desplaza a través de dos ejes, X e Y, mientras que el fresado de tres ejes agrega el eje Z, donde el cabezal de la herramienta se mueve hacia arriba y hacia abajo.

 

Al actualizar el software de CNC para ofrecer trayectorias de herramientas de 3 ejes, es posible realizar los mismos trabajos de fresado con menos configuraciones, lo que reduce el tiempo de mecanizado y ahorra costos. Con el fresado de 4 ejes, se agrega un eje de rotación.

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Mecanizado de varios ejes

 

Con el mecanizado de 3+2 ejes, también denominado mecanizado posicional de 5 ejes, la herramienta de corte se desplaza a lo largo de tres ejes lineales (X, Y y Z) y puede inclinarse a diferentes ángulos a lo largo de dos ejes de rotación (A o B, más C). Por el contrario, el mecanizado simultáneo de 5 ejes, también llamado mecanizado de 5 ejes verdadero, mueve tanto la herramienta de corte como la pieza de trabajo a lo largo de los ejes X, Y, Z, y A/B y C simultáneamente.

 

El mecanizado de 3+2 ejes tiene la ventaja de reducir configuraciones, evitar colisiones y usar herramientas más cortas y rígidas sin el nivel de programación compleja de software y hardware de CNC que requiere el mecanizado simultáneo de 5 ejes. Sin embargo, el mecanizado simultáneo de 5 ejes puede lograr formas y contornos orgánicos más complejos, así como reducir el tiempo y los residuos de mecanizado.

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Torneado y torneado-fresado

 

El torneado de CNC suele implicar tornos que hacen girar el bloque a lo largo de una herramienta de corte fija. Las operaciones de torneado incluyen extraer material del frente del bloque o del exterior de la pieza, agregar roscas a la pieza y perforar o crear orificios en la pieza.

 

El torneado permite realizar ciertos trabajos de manera más eficiente que el fresado, pero las operaciones de torneado y fresado pueden combinar ambas técnicas cuando el software y la maquinaria de CNC lo admiten.

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Diseño de chapas de metal

 

La fabricación de chapa es un proceso que implica la creación de estructuras y componentes metálicos mediante el corte, el doblado y el ensamblaje de chapa. El proceso suele comenzar con el corte, que se consigue mediante diversos métodos, como el cizallamiento, el corte con láser, el corte por chorro de agua (inglés) o el corte por plasma (inglés), para dar al metal las dimensiones deseadas.

 

Después del corte, el metal se dobla en las formas necesarias utilizando herramientas como prensas dobladoras, rodillos u otros equipos de doblado para formar ángulos y curvas según lo especificado por el diseño. La etapa final consiste en ensamblar las piezas cortadas y dobladas mediante técnicas como soldadura, remachado o unión adhesiva para construir la estructura o el componente final.

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Impresión 3D

 

La impresión 3D es el proceso de agregar material a una estructura usando un extrusor o cabezal de impresión que agrega material mediante calentamiento, derretimiento o aplicación de presión para construir un objeto capa a capa. Es un tipo de manufactura por adición.

 

Autodesk Fusion proporciona herramientas completas para la impresión 3D, lo que permite a los usuarios diseñar, simular y preparar modelos para la manufactura por adición.  Con Fusion, los usuarios pueden crear fácilmente geometrías complejas, optimizar diseños para impresión y colaborar sin problemas entre equipos para dar vida a productos innovadores.

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Todo para impulsar tus procesos de manufactura

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Diseño y manufactura conectados

Diseño y manufactura conectados

El CAD/CAM integrado transmite automáticamente en cascada las revisiones de diseño hasta la producción, lo que reduce los plazos de entrega y evita errores costosos.

 

Programación CAM automatizada

Programación CAM automatizada

Agiliza las tareas de programación CAM 2D, 2.5D, de 3, 4 y 5 ejes, con automatización y plantillas definidas por el usuario basadas en tus prácticas recomendadas.

 

Mecanizado por CNC de varios ejes

Mecanizado por CNC de varios ejes

Aprovecha mejor tus máquinas CNC de 4 y 5 ejes. Produce piezas de alta calidad utilizando menos configuraciones, lo cual reduce los costos de producción.

 

Torneado y torneado-fresado

Torneado y torneado-fresado

Estrategias de torneado 2D dedicadas. Procesos combinados de fresado y torneado que generan código CN para hardware multitarea.

 

Autodesk Fusion Manufacturing

Mira una comparación entre Autodesk Fusion y SOLIDWORKS

No te conformes con un enfoque aislado. Descubre cómo una plataforma de software integrada de CAD, CAM, CAE y circuitos impresos ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.

Alcanza tus objetivos de manufactura

Aumenta la producción de manufactura

Convierte rápidamente tus procedimientos recomendados en plantillas que se pueden compartir entre todo el equipo, lo que te ayuda a aprovechar mejor a las personas, el mecanizado y las máquinas.

 

Mejora la calidad y la confiabilidad

Automatiza los procesos y flujos de trabajo de CAM comunes para eliminar las tareas manuales sin valor agregado que son costosas y están mal controladas.

 

Reduce los defectos e incumplimientos

Crea el código de mecanizado NC de alta calidad y sin colisiones que necesitas para producir piezas con tolerancia y proteger tu inversión en maquinaria de CNC.

 

Acorta los tiempos de entrega de los proyectos

Conecta sin problemas a tus equipos de programación CAM y de planta de producción a los datos que necesitan para tomar decisiones críticas para el negocio con mayor rapidez.

 

Aumenta la participación en el mercado

Adopta tecnologías innovadoras que pueden ayudar a expandir tu negocio de manufactura y ofrecer un servicio de mayor valor a tus clientes.

 

Reduce el impacto ambiental

Optimiza los procesos de mecanizado para eliminar los residuos reduciendo el consumo de tiempo, materiales y otros recursos valiosos.

 

Funciones ampliadas con un extenso ecosistema de socios

Las integraciones con los principales fabricantes de equipos originales ayudan a simplificar las tareas comunes. Obtén más información sobre las asociaciones de Autodesk (inglés) con líderes de la industria.

Descubre la diferencia con Autodesk

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener una demostración y ver cómo nuestra solución puede transformar tus procesos de manufactura.

Soporte que solo proporciona Autodesk

Atención al cliente ininterrumpida

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Conéctate con un verdadero experto en Fusion mediante soporte por correo electrónico, chat y teléfono.

 

 

Integraciones fluidas

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Descarga más de 500 integraciones listas para usar de Autodesk App Store para personalizar Fusion.

 

Comunidad de profesionales

Comunidad de profesionales

Conéctate, aprende, inspira y haz crecer tu comunidad en línea con innovadores como tú.

 

Capacitaciones bajo demanda

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Aprende en cualquier lugar y en cualquier momento con cursos de capacitación en línea autodidácticos a ritmo personalizado y certificaciones basadas en roles.

 

Preguntas frecuentes

¿Qué es Autodesk Fusion for Manufacturing?

Autodesk Fusion for Manufacturing optimiza la manufactura moderna al combinar herramientas de CAD, CAM, CAE, administración de datos y colaboración en un solo entorno. Permite a los equipos acelerar la creación de prototipos, el mecanizado por CNC y la producción con funciones avanzadas como el mecanizado 2D de 5 ejes, la automatización de la manufactura, la inspección de piezas y los posprocesadores editables gratuitos. Mediante la integración de los flujos de trabajo de diseño y manufactura, Fusion ayuda a los fabricantes a mejorar la precisión, reducir los residuos y llevar los productos al mercado en menos tiempo.

¿Puedo utilizar Autodesk Fusion for Manufacturing para la fabricación de chapa y la anidación?

Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing incluye herramientas de fabricación de chapa (inglés) y anidación (inglés) para minimizar el desperdicio de materiales, optimizar la producción y reducir los costos mediante la organización eficiente de las piezas y la actualización de las trayectorias de herramientas a medida que cambian los diseños. Pruébalo gratis durante 30 días desde hoy mismo.

¿Autodesk Fusion for Manufacturing integra CAD y CAM?

Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing es una solución de software de CAD/CAM integrada. No se requieren complementos ni extensiones. Autodesk Fusion for Manufacturing es una solución líder del sector que agiliza todo el proceso de desarrollo de productos mediante la integración de potentes herramientas como CAD, CAM, CAE y PDM en una única plataforma basada en la nube.

¿Necesito una suscripción independiente a Autodesk Fusion for Manufacturing?

No, Autodesk Fusion for Manufacturing es una oferta completa que incluye todos los elementos esenciales de Autodesk Fusion, además de herramientas avanzadas de CAD/CAM para equipos que necesitan CAM preciso y de alto rendimiento. Consulta las opciones de precios aquí.

¿Gestiona Autodesk Fusion for Manufacturing flujos de trabajo de sondeo e inspección?

Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing gestiona flujos de trabajo de sondeo e inspección (inglés). Admite el sondeo de geometría montada en el husillo para medir características, actualizar el desgaste de la herramienta y mejorar la precisión de las piezas, así como la inspección de superficies para validar superficies complejas y generar informes que ayuden a monitorear y controlar la calidad del mecanizado.

¿Autodesk Fusion for Manufacturing incluye funciones de manufactura por adición?

Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing incluye herramientas completas para impresión 3D (inglés) que permiten diseñar, simular y preparar modelos para la manufactura por adición.

¿En qué se diferencia Autodesk Fusion for Manufacturing de Fusion?

Autodesk Fusion for Manufacturing (inglés) ofrece funciones avanzadas de manufactura más allá de lo que Autodesk Fusion ofrece. Las características avanzadas incluyen fresado simultáneo de 4 y 5 ejes, corte, fresado, torneado (inglés) y torneado-fresado, automatización de la manufactura, inspección y sondeo de piezas, etc.

¿Cuánto cuesta Autodesk Fusion for Manufacturing?

Autodesk Fusion for Manufacturing está disponible por al mes y se paga anualmente. Consulta las opciones de precios aquí.

¿Es Autodesk Fusion for Manufacturing un buen software CAM?

Sí, Autodesk Fusion for Manufacturing se basa en más de 40 años de tecnología líder en el sector y recientemente CIMdata lo clasificó como el proveedor de software CAM nº 1 del mundo. Pruébalo gratis durante 30 días desde hoy mismo.

¿Qué características se incluyen en Autodesk Fusion for Manufacturing?

Las funciones avanzadas de manufactura de Autodesk Fusion for Manufacturing incluyen las siguientes:

  • Reconocimiento automático de orificios y perforación 

  • Mecanizado automatizado de piezas completas (3 ejes y varios ejes)

  • Fresado simultáneo de 4 y 5 ejes 

  • Prevención de colisión de varios ejes

  • Modificaciones de trayectorias 

  • Sondeo

  • Alineación de piezas

  • Herramientas adicionales de fabricación y anidación basadas en planos

Fusion for Manufacturing te ayuda a mecanizar más rápido, terminar mejor y gastar menos con trayectorias de herramientas avanzadas, automatización y colaboración y gestión de datos integradas. Pruébalo gratis durante 30 días desde hoy mismo.

¿Existe una versión de prueba de Autodesk Fusion for Manufacturing?

Sí, la prueba gratuita de 30 días de Autodesk Fusion incluye acceso a todas las funciones incluidas en Autodesk Fusion for Manufacturing.

¿Quién usa Autodesk Fusion for Manufacturing?

Diseñadores e ingenieros de productos:

  • Ingenieros mecánicos: utilizan Fusion para diseñar componentes mecánicos, validar diseños mediante simulación y prepararlos para la manufactura.
  • Diseñadores industriales: crean diseños de productos funcionales y de estética agradable mediante el diseño generativo y las herramientas de modelado avanzadas.
  • Ingenieros eléctricos: integran el diseño mecánico y electrónico mediante flujos de trabajo de ECAD/MCAD.

Profesionales de la manufactura:

  • Mecanizadores de CNC: programan trayectorias de herramientas complejas para operaciones de mecanizado por CNC, como fresado, torneado y corte.
  • Fabricantes de herramientas: diseñan y fabrican herramientas personalizadas, troqueles, moldes y accesorios necesarios para los procesos de manufactura.
  • Fabricantes y mecanizadores: utilizan la plataforma para preparar piezas para corte por láser, corte por chorro de agua y otros procesos de fabricación.

Especialistas en manufactura por adición:

  • Utilizan Fusion para la impresión 3D, lo que incluye diseñar, optimizar y preparar piezas para diversas tecnologías de manufactura por adición.

Pequeñas y medianas empresas (pymes):

  • Fusion es especialmente popular entre las empresas más pequeñas debido a su rentabilidad y a su funcionalidad todo en uno, lo que lo hace accesible para empresas sin grandes presupuestos para varios paquetes de software especializados.

Instituciones educativas y estudiantes:

  • Se utiliza ampliamente en entornos académicos para enseñar a los estudiantes principios de CAD/CAM/CAE, así como habilidades prácticas de diseño y manufactura, y prepararlos para carreras en ingeniería y manufactura.

Emprendedores y empresas emergentes:

  • Es ideal para empresas nuevas y emprendedores que participan en el desarrollo de productos debido a su asequibilidad, colaboración basada en la nube y funciones de creación rápida de prototipos.

Industrias:

  • Automotriz: se utiliza para diseñar componentes, mecanizado y accesorios para la manufactura de automóviles.
  • Aeroespacial: se utiliza para diseñar piezas de alta precisión y realizar simulaciones para cumplir con los estrictos estándares de la industria.
  • Bienes de consumo: ayuda en el desarrollo de productos de consumo desde el concepto hasta la producción, incluidos prototipos y pruebas.
  • Dispositivos médicos: apoya el diseño y la fabricación de dispositivos médicos, prótesis y herramientas, lo que garantiza el cumplimiento con las regulaciones de la industria.
  • Equipos industriales: facilita el diseño y la producción de maquinaria y equipos complejos.

 

En general, Autodesk Fusion for Manufacturing atiende a un amplio espectro de usuarios que necesitan una plataforma unificada para salvar la brecha entre el diseño y la manufactura.

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Términos y condiciones

Autodesk online store promotion:

 

With this 4 for 3 Fusion subscription offer, customers save 25% instantly off the Autodesk global suggested retail price (SRP), excluding taxes, when purchasing increments of four (4) 1-year subscriptions to Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing, and Autodesk Fusion for Design.

 

AUTODESK RESERVES THE RIGHT TO CANCEL, SUSPEND OR MODIFY PART OF, OR THIS ENTIRE PROMOTION, AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, FOR ANY REASON IN ITS SOLE DISCRETION. PRICES FOR AUTODESK SOFTWARE ARE SUBJECT TO CHANGE.

 

This offer is available for commercial copies only from 2/7/2025 through 1/31/2027, may not be combined with other rebates or promotions and is void where prohibited or restricted by law. This offer cannot be combined with any conditions or discounts provided by Autodesk to contracted accounts, including but not limited to: accounts with enterprise business agreements, volume purchase agreements, or accounts purchasing extra territory rights. If applicable, this offer cannot be combined with the government customer discount program.

 

Autodesk makes software and services available on a licensed or subscription basis. Rights to install, access, or otherwise use Autodesk software and services (including free software or services) are limited to license rights and services entitlements expressly granted by Autodesk in the applicable license or service agreement and are subject to acceptance of and compliance with all terms and conditions of that agreement. When you subscribe to a plan, it may renew automatically for a fixed fee on a monthly or annual basis, subject to availability. All benefits and purchase options may not be available for all software or services in all languages and/or geographies. Access to cloud services requires an Internet connection and is subject to any geographical restrictions set forth in the terms of use.

 

Autodesk and Autodesk Fusion are registered trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.