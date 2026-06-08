AUTODESK FUSION MANAGE 

Gestión del ciclo de vida del producto para toda la organización   

Autodesk Fusion Manage mejora los flujos de trabajo y la colaboración para todos los involucrados en el desarrollo de productos con PLM integrada en la nube.

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PLM en la nube que conecta tus datos y procesos

Fusion Manage ofrece gestión integrada del ciclo de vida del producto fácil de implementar y usar. Los eficaces procesos de PLM con flujos de trabajo basados en datos permiten aumentar la productividad en todas las funciones y responsabilidades. A medida que los equipos trabajan juntos para dar vida a las ideas de producto, todos utilizan los mismos datos y el registro en vivo de un producto.

Obtén más tiempo para la innovación mientras Fusion Manage mejora la colaboración y visibilidad del equipo durante todo el desarrollo del producto.

Aspectos destacados de los clientes de Autodesk Fusion Manage

Spirax Group

Descubre cómo Spirax Group, fabricante líder mundial de soluciones de tecnología térmica y de fluidos, utiliza PLM para impulsar la normalización.

 

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Greenlane Renewables

Descubre cómo el proveedor mundial de sistemas de mejora de biogás Greenlane Renewables utiliza PLM para reducir los costos y aumentar la rentabilidad.

 

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Woodway USA

Descubre cómo el fabricante de cintas de correr Woodway utiliza PLM para mejorar la colaboración con los proveedores y lanzar más productos al mercado.

 

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Automatic Systems, Inc.

Descubre cómo ASI, líder mundial en la industria de sistemas de manipulación de materiales, utiliza PLM para aumentar la eficiencia en todos los departamentos.

 

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¿Por qué las organizaciones eligen la PLM en la nube de Fusion Manage?

Comienza con rapidez y escala fácilmente

Disfruta de flexibilidad, tiempos de creación de valor más rápidos y costos totales de propiedad bajos de PLM en la nube que se adaptan a tu empresa. Implementa lo que necesitas, en el momento adecuado, con la simplicidad de los flujos de trabajo configurables y listos para usar.

 

Aumenta la agilidad en el diseño y la manufactura

Adáptate rápidamente a los cambios del mercado y mantente a la vanguardia en un entorno acelerado con procesos de PLM que automatizan los flujos de trabajo, aceleran las iteraciones y aumentan la capacidad de innovación.

 

Reduce el costo de los bienes vendidos

Agiliza los procesos y optimiza el uso de recursos, lo que permite a los equipos responder de manera eficiente a los desafíos macroeconómicos y geopolíticos, incluidos los aranceles, el aumento de los costos de mano de obra y materiales, y las preocupaciones sobre el impacto climático.

 

Características y funciones de Fusion Manage

Mejora la visibilidad y los flujos de trabajo de los equipos con potentes funciones de PLM que impulsan la eficiencia y la colaboración.

Gestión de listas de materiales

Habilita las actualizaciones multiusuario en tiempo real con herramientas colaborativas de edición de propiedades y listas de materiales. Mantén listas de materiales completas con información para la compra, el ensamblaje, la planificación de la producción, la fabricación y mucho más.

 

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Gestión de cambios y versiones

Administra los flujos de trabajo de cambios y versiones de manera eficiente con procesos automatizados, incluidas las solicitudes, las órdenes de cambio, las tareas de cambio, las aprobaciones y los informes de problemas. Obtén una capacidad de seguimiento completa de las causas raíz y documentación para auditorías. 

 

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Gestión de tareas

Mantén a los equipos alineados y productivos con alertas automatizadas en tiempo real y seguimiento del estado de nuevas tareas, acciones pendientes y cambios en los datos de productos. Agiliza la toma de medidas y aumenta la visibilidad de las actualizaciones de proyectos en toda la organización. 

 

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Colaboración con proveedores

Mantente conectado con tu cadena de suministros, con acceso en cualquier momento y lugar a la información que las partes interesadas extendidas necesitan para presupuestos, adquisiciones y procesos de desarrollo de productos. Los flujos de trabajo dinámicos permiten una colaboración segura y el acceso a datos en tiempo real.

 

Gestión de calidad

Mejora la calidad y la trazabilidad de los productos con procesos automatizados para administrar la no conformidad (NCR), las autorizaciones de devolución de mercancías (RMA), las acciones correctivas/preventivas (CAPA), el modo de fallo y el análisis de efectos (FMEA) y los informes de acción de calidad de los proveedores (SCAR). 

 

Introducción de productos nuevos

Mantén los proyectos organizados coordinando a las partes interesadas de distintos departamentos y alineándolas en tareas y entregas para definir, desarrollar e iniciar un nuevo producto. Las plantillas de proyecto configurables, los hitos de entrada en fases estandarizados y los flujos de trabajo automatizados aumentan la eficiencia. 

 

Administración de la cartera de productos

Crea una cartera de productos competitiva con intercambio de especificaciones en tiempo real y gestión de cambios integrada. Administra todo el ciclo de vida de los productos desde la concepción hasta el desarrollo, el lanzamiento y la retirada del mercado.

 

Gestión de requisitos

Asegúrate de que tus productos cumplan con las expectativas del mercado y de los clientes mediante la gestión de todos los requisitos en un entorno conectado. Prioriza los requisitos para centrarte en las solicitudes pertinentes y viables. Los flujos de trabajo automatizados administran las firmas de aprobación, el control de revisiones y el seguimiento de cambios.

 

Biblioteca completa de plantillas de proceso

Aumenta la productividad con una colección de procesos empresariales gratuitos y listos para implementar con espacios de trabajo preconfigurados para reducir el tiempo de implementación.  

 

Editor de configuración visual

Comienza rápidamente con un editor de configuración fácil de usar para que los administradores configuren flujos de trabajo adaptados a las necesidades de tu negocio sin necesidad de utilizar código personalizado.

 

Paneles y KPI

Supervisa el progreso y las tendencias del desarrollo de productos en tiempo real para detectar problemas y evitar retrasos antes de que se produzcan. Exporta informes rápidamente con un solo clic para obtener actualizaciones de estado sin problemas.

 

API de código abierto para integraciones

Amplía el valor de tus datos mediante la integración de PLM de Fusion Manage con otros sistemas empresariales como ERP y CRM. Mejora el acceso a los datos para tomar decisiones informadas.

 

Acceso móvil

Trabaja con datos de productos en tu tableta para revisar diseños, ver artículos de la lista de materiales, cambiar estados del ciclo de vida, y crear órdenes de cambio y participar en ellas. 

 

Colaboración externa flexible

Reúne a los participantes externos asociados con el proyecto en un espacio de trabajo basado en navegador donde todos puedan compartir, ver, comentar y marcar diseños mientras se mantiene el control de versiones y el historial.

 

Más herramientas administrativas

Ponte en marcha de inmediato con herramientas administrativas intuitivas, procesos PLM configurables y gestión de derechos listos para usar para controlar el acceso y configurar rápidamente a los usuarios.

 

Planes y precios de Autodesk Fusion Manage

Fusion Manage

Desbloquea todas las funciones de PLM que tu organización necesita con Autodesk Fusion Manage, respaldado por un almacenamiento seguro en la nube.

 

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Fusion Manage Enterprise

Desbloquea todas las funciones de PLM que tu organización necesita, además de un entorno sandbox para pruebas seguras, colaboración con partes interesadas externas y almacenamiento ampliado en la nube.

 

Contacto de ventas

Fusion Contributor

Obtén acceso para ver datos de PLM, participar en flujos de trabajo y crear informes. Esto es ideal para las partes interesadas internas y externas que necesitan visibilidad para colaborar sin acceso de creación.

 

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Qué puedes hacer con Fusion Contributor

Otorga a los roles dentro y fuera de tu organización acceso de nivel de colaborador a Fusion Manage para participar en flujos de trabajo, ver datos y crear informes.

Acceso de visualización de datos relevantes en Fusion Manage

Ver datos relevantes

Accede a los datos, los elementos, los procesos de negocio, las listas de materiales, los archivos de proyectos, los documentos y los registros pertinentes para mantenerte informado.

 

Participación en flujos de trabajo e información estratégica en Fusion Manage

Participa en flujos de trabajo y obtén información

Participa en los flujos de trabajo de los procesos comerciales como revisor o aprobador, realiza un seguimiento diligente de las tareas y los plazos asignados, y extrae información valiosa de informes y gráficos. 

 

Marcas de revisión y colaboración en Fusion Manage

Agrega marcas de revisión y colabora

Revisa los archivos adjuntos, proporciona comentarios mediante marcas de revisión y comunícate con las partes interesadas dentro de Fusion Manage, lo que minimiza la dependencia del correo electrónico y la confusión entre versiones.

 

Notificaciones de Fusion Manage

Accede a las notificaciones

Recibe alertas en tiempo real sobre nuevas tareas, acciones pendientes o cambios en los datos de los productos para estar al día de las actualizaciones de los proyectos.

 

Obtén una demostración de Autodesk Fusion Manage 

Empieza a aumentar la colaboración de tu organización con procesos de PLM integrada, listas de materiales y edición colaborativa de propiedades, gestión de cambios y versiones, y mucho más.

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