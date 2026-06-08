AUTODESK FUSION MANAGE 

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Fusion Manage ofrece gestión integrada del ciclo de vida del producto fácil de implementar y usar. Los eficaces procesos de PLM con flujos de trabajo basados en datos permiten aumentar la productividad en todas las funciones y responsabilidades. A medida que los equipos trabajan juntos para dar vida a las ideas de producto, todos utilizan los mismos datos y el registro en vivo de un producto.
Obtén más tiempo para la innovación mientras Fusion Manage mejora la colaboración y visibilidad del equipo durante todo el desarrollo del producto.
Descubre cómo Spirax Group, fabricante líder mundial de soluciones de tecnología térmica y de fluidos, utiliza PLM para impulsar la normalización.
Descubre cómo el proveedor mundial de sistemas de mejora de biogás Greenlane Renewables utiliza PLM para reducir los costos y aumentar la rentabilidad.
Descubre cómo el fabricante de cintas de correr Woodway utiliza PLM para mejorar la colaboración con los proveedores y lanzar más productos al mercado.
Descubre cómo ASI, líder mundial en la industria de sistemas de manipulación de materiales, utiliza PLM para aumentar la eficiencia en todos los departamentos.
Disfruta de flexibilidad, tiempos de creación de valor más rápidos y costos totales de propiedad bajos de PLM en la nube que se adaptan a tu empresa. Implementa lo que necesitas, en el momento adecuado, con la simplicidad de los flujos de trabajo configurables y listos para usar.
Adáptate rápidamente a los cambios del mercado y mantente a la vanguardia en un entorno acelerado con procesos de PLM que automatizan los flujos de trabajo, aceleran las iteraciones y aumentan la capacidad de innovación.
Agiliza los procesos y optimiza el uso de recursos, lo que permite a los equipos responder de manera eficiente a los desafíos macroeconómicos y geopolíticos, incluidos los aranceles, el aumento de los costos de mano de obra y materiales, y las preocupaciones sobre el impacto climático.
– Devesh Yadav, vicepresidente adjunto de Tecnología y Diseño, Ecozen
Mejora la visibilidad y los flujos de trabajo de los equipos con potentes funciones de PLM que impulsan la eficiencia y la colaboración.
Habilita las actualizaciones multiusuario en tiempo real con herramientas colaborativas de edición de propiedades y listas de materiales. Mantén listas de materiales completas con información para la compra, el ensamblaje, la planificación de la producción, la fabricación y mucho más.
Administra los flujos de trabajo de cambios y versiones de manera eficiente con procesos automatizados, incluidas las solicitudes, las órdenes de cambio, las tareas de cambio, las aprobaciones y los informes de problemas. Obtén una capacidad de seguimiento completa de las causas raíz y documentación para auditorías.
Mantén a los equipos alineados y productivos con alertas automatizadas en tiempo real y seguimiento del estado de nuevas tareas, acciones pendientes y cambios en los datos de productos. Agiliza la toma de medidas y aumenta la visibilidad de las actualizaciones de proyectos en toda la organización.
Mantente conectado con tu cadena de suministros, con acceso en cualquier momento y lugar a la información que las partes interesadas extendidas necesitan para presupuestos, adquisiciones y procesos de desarrollo de productos. Los flujos de trabajo dinámicos permiten una colaboración segura y el acceso a datos en tiempo real.
Mejora la calidad y la trazabilidad de los productos con procesos automatizados para administrar la no conformidad (NCR), las autorizaciones de devolución de mercancías (RMA), las acciones correctivas/preventivas (CAPA), el modo de fallo y el análisis de efectos (FMEA) y los informes de acción de calidad de los proveedores (SCAR).
Mantén los proyectos organizados coordinando a las partes interesadas de distintos departamentos y alineándolas en tareas y entregas para definir, desarrollar e iniciar un nuevo producto. Las plantillas de proyecto configurables, los hitos de entrada en fases estandarizados y los flujos de trabajo automatizados aumentan la eficiencia.
Crea una cartera de productos competitiva con intercambio de especificaciones en tiempo real y gestión de cambios integrada. Administra todo el ciclo de vida de los productos desde la concepción hasta el desarrollo, el lanzamiento y la retirada del mercado.
Asegúrate de que tus productos cumplan con las expectativas del mercado y de los clientes mediante la gestión de todos los requisitos en un entorno conectado. Prioriza los requisitos para centrarte en las solicitudes pertinentes y viables. Los flujos de trabajo automatizados administran las firmas de aprobación, el control de revisiones y el seguimiento de cambios.
Aumenta la productividad con una colección de procesos empresariales gratuitos y listos para implementar con espacios de trabajo preconfigurados para reducir el tiempo de implementación.
Comienza rápidamente con un editor de configuración fácil de usar para que los administradores configuren flujos de trabajo adaptados a las necesidades de tu negocio sin necesidad de utilizar código personalizado.
Supervisa el progreso y las tendencias del desarrollo de productos en tiempo real para detectar problemas y evitar retrasos antes de que se produzcan. Exporta informes rápidamente con un solo clic para obtener actualizaciones de estado sin problemas.
Amplía el valor de tus datos mediante la integración de PLM de Fusion Manage con otros sistemas empresariales como ERP y CRM. Mejora el acceso a los datos para tomar decisiones informadas.
Trabaja con datos de productos en tu tableta para revisar diseños, ver artículos de la lista de materiales, cambiar estados del ciclo de vida, y crear órdenes de cambio y participar en ellas.
Reúne a los participantes externos asociados con el proyecto en un espacio de trabajo basado en navegador donde todos puedan compartir, ver, comentar y marcar diseños mientras se mantiene el control de versiones y el historial.
Ponte en marcha de inmediato con herramientas administrativas intuitivas, procesos PLM configurables y gestión de derechos listos para usar para controlar el acceso y configurar rápidamente a los usuarios.
Desbloquea todas las funciones de PLM que tu organización necesita con Autodesk Fusion Manage, respaldado por un almacenamiento seguro en la nube.
Desbloquea todas las funciones de PLM que tu organización necesita, además de un entorno sandbox para pruebas seguras, colaboración con partes interesadas externas y almacenamiento ampliado en la nube.
Obtén acceso para ver datos de PLM, participar en flujos de trabajo y crear informes. Esto es ideal para las partes interesadas internas y externas que necesitan visibilidad para colaborar sin acceso de creación.
Otorga a los roles dentro y fuera de tu organización acceso de nivel de colaborador a Fusion Manage para participar en flujos de trabajo, ver datos y crear informes.
Accede a los datos, los elementos, los procesos de negocio, las listas de materiales, los archivos de proyectos, los documentos y los registros pertinentes para mantenerte informado.
Participa en los flujos de trabajo de los procesos comerciales como revisor o aprobador, realiza un seguimiento diligente de las tareas y los plazos asignados, y extrae información valiosa de informes y gráficos.
Revisa los archivos adjuntos, proporciona comentarios mediante marcas de revisión y comunícate con las partes interesadas dentro de Fusion Manage, lo que minimiza la dependencia del correo electrónico y la confusión entre versiones.
Recibe alertas en tiempo real sobre nuevas tareas, acciones pendientes o cambios en los datos de los productos para estar al día de las actualizaciones de los proyectos.