Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Todos los productos revolucionarios se basan en una placa de circuito impreso meticulosamente diseñada. No te conformes y exige la excelencia utilizando la mejor herramienta para dar vida a tus ideas.
Autodesk Fusion es la primera y única plataforma de desarrollo de productos en la nube del mercado que integra a la perfección flujos de trabajo de diseño, ingeniería y electrónica.
Olvídate de tener múltiples herramientas y experimentar problemas de conversión de datos. Agiliza los flujos de trabajo, optimiza los diseños de circuitos y produce productos de alta calidad con más rapidez.
– Mario Tousek, director ejecutivo, tousek
– Carl Budd, gerente de Ingeniería, Moose Toys
– John Sparkman, cofundador de Limbitless Solutions
Ajusta la colocación de componentes con flujos de trabajo electromecánicos sin interrupciones y sin necesidad de convertir archivos.
Crea componentes electrónicos con modelos 3D funcionales de forma rápida con todas las calculadoras compatibles con IPC.
Aumenta la productividad mediante la automatización, la colaboración y la interoperabilidad para reducir los procesos sin valor agregado.
Reduce los costos y maximiza el tiempo de diseño con las funciones de diseño electrónico integradas.
Ahorra tiempo valioso de diseño con un conjunto completo de herramientas para esquemas. Obtén acceso a miles de componentes. Interconecta circuitos y crea asignaciones de atributos personalizadas.
El editor de circuitos impresos permite conectar las ideas en el menor tiempo posible. Incluso el diseño de placas densas es posible con un conjunto completo de herramientas de diseño de circuitos impresos.
Mantente fiel a tus requisitos de manufactura con las reglas de diseño personalizables.
Asegúrese de que su circuito impreso encaje siempre a la primera con el único software de MCAD a ECAD genuinamente unificado.
Concéntrate en el diseño en lugar de crear piezas gracias al contenido listo para usar de la biblioteca de circuitos impresos y a los asistentes de componentes.
Garantiza la precisión y obtén los esquemas correctos a la primera con la simulación de SPICE totalmente funcional.
Las empresas que agilizan el acceso a los datos mecánicos y de PCB en tiempo de diseño lanzan el 90% de los productos a tiempo, un 67% mejor que las que no tienen acceso a los mismos datos.
Las empresas que implementan flujos de trabajo colaborativos, de control de revisiones y simultáneos entre dominios ahorran una media de 33 967 USD por cada lanzamiento de diseño.
Las empresas que interconectan la manufactura y el diseño de electrónica cumplen sus objetivos de costos y confiabilidad un 85% más que sus competidores.
Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.
Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.
Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
Suscripción de 1 año: combina las funciones principales de Autodesk Fusion con herramientas profesionales de las extensiones de diseño, simulación y administración para potenciar el proceso de diseño.
Ponte en contacto con un representante para hablar sobre Autodesk Fusion y encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo de productos de tu empresa.
Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.
No te conformes con un enfoque aislado. Descubre cómo una plataforma de software integrada de CAD, CAM, CAE y circuitos impresos ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.
Esta guía destaca los aspectos importantes que debes conocer para ponerte al día con el espacio de trabajo de electrónica.
La longitud de pistas y los diseños de circuitos impresos de alta velocidad van de la mano. Esta guía definitiva te proporcionará todos los detalles que necesitas para obtener el diseño electrónico correcto desde el primer intento.
Aprende a utilizar la automatización del diseño electrónico y los bloques de diseño modular para agilizar el proceso de desarrollo.
Descubre qué son las vías ciegas, las vías ocultas y las microvías y cómo desempeñan un papel especialmente importante en el diseño de circuitos impresos.
¿Tienes problemas para comprender la importancia de la impedancia? No te preocupes; no estás solo. Vamos a explicarte los detalles.
Echa un vistazo en profundidad a los detalles del USB 3.0 y a las mejores prácticas de enrutamiento involucradas en su diseño de PCB.
Sí, Autodesk Fusion unifica los flujos de trabajo de MCAD y ECAD (inglés). Tanto si eres un ingeniero eléctrico que busca una herramienta de diseño de placas de circuito impreso basada en la nube como si eres un diseñador industrial que busca incorporar placas de circuito impreso en su trabajo, el espacio de trabajo para electrónica de Autodesk Fusion es una solución completa y asequible de extremo a extremo que incluye 999 esquemas, 16 capas de señal y un área de placa ilimitada.
Software de electrónica (.es) se refiere a los programas informáticos diseñados para su uso en el campo de la electrónica. Estas herramientas de software se utilizan para diseñar, simular, analizar y probar circuitos y sistemas electrónicos. Proporcionan diferentes funciones, como captura de esquemas, simulación de circuitos, diseño de PCB (placa de circuito impreso) y análisis de integridad de la señal (inglés).
El software de diseño de placas de circuito impreso, también conocido como software de automatización del diseño electrónico (inglés) (EDA), es un tipo de software que se utiliza para diseñar placas de circuito impreso (PCB). Las placas de circuito impreso son componentes esenciales de los dispositivos electrónicos y sirven como base para conectar y montar componentes electrónicos.
El diseño de circuitos electrónicos es el primer paso para todos los proyectos de diseño electrónico y requiere la creación de un diagrama esquemático. El esquema define cómo los conectores de los componentes eléctricos se conectan entre sí de manera lógica en un circuito impreso. Una vez que el diseño de circuitos está completo, los ingenieros pueden usar su esquema para realizar simulaciones de SPICE o convertirlo a un software de diseño de circuitos impresos.
La integración de ECAD/MCAD (inglés) (diseño electrónico asistido por computadora/diseño mecánico asistido por computadora) es importante en el campo del diseño y el desarrollo de productos, especialmente para dispositivos electrónicos. Se refiere a una integración fluida del software de diseño electrónico (ECAD) y el software de diseño mecánico (MCAD) para permitir la colaboración y la sincronización entre los equipos de diseño eléctrico y mecánico. La integración de ECAD/MCAD es importante para los siguientes aspectos:
Eficiencia del diseño: la integración de ECAD y MCAD permite un diseño simultáneo, donde los equipos de diseño eléctrico y mecánico pueden trabajar simultáneamente en los respectivos aspectos del producto. Esto reduce las iteraciones de diseño, mejora la eficiencia y acorta el ciclo general de desarrollo de productos.
Optimización del diseño: la integración permite a los diseñadores considerar restricciones eléctricas y mecánicas durante el proceso de diseño. Esto garantiza que los componentes eléctricos se ajusten correctamente dentro del gabinete mecánico, lo que evita conflictos y optimiza el diseño general.
Detección de interferencias: la integración de ECAD/MCAD ayuda a detectar y resolver cualquier posible interferencia o conflicto entre los componentes eléctricos y mecánicos. Permite a los diseñadores identificar problemas como colisiones de componentes, holguras incorrectas o conflictos de tendido en los primeros pasos de la fase de diseño.
Mejor comunicación: la integración de ECAD y MCAD facilita una mejor comunicación y colaboración entre los equipos de diseño eléctrico y mecánico. Permite compartir en tiempo real datos de diseño, anotaciones y comentarios, lo que garantiza que ambos equipos estén alineados y trabajen hacia un objetivo común.
Consideraciones de manufactura: la integración entre las herramientas de ECAD y MCAD garantiza que el diseño tenga en cuenta las consideraciones de manufactura. Por ejemplo, permite a los diseñadores optimizar la colocación de componentes para un ensamblaje eficiente, habilitar una correcta disipación del calor y considerar el esfuerzo mecánico del circuito impreso durante el funcionamiento.
Documentación y visualización: la integración de ECAD/MCAD permite la generación de documentación completa y representaciones visuales del diseño. Esto incluye modelos 3D, dibujos de ensamblajes y listas de materiales (BOM) detalladas. Todos ellos son importantes para los procesos de manufactura, ensamblaje y mantenimiento.
La automatización del diseño electrónico (inglés) (EDA) hace referencia a una categoría de herramientas y metodologías de software utilizadas en el diseño, el análisis y la verificación de sistemas electrónicos. El software de EDA automatiza varias tareas relacionadas con el proceso de diseño, lo que ayuda a los ingenieros y diseñadores a crear circuitos y sistemas electrónicos complejos de manera más eficiente.
Las herramientas de EDA se utilizan ampliamente en industrias como la de semiconductores, telecomunicaciones, electrónica de consumo, automotriz y aeroespacial. Ayudan a agilizar el proceso de diseño, reducir los errores, mejorar la productividad y acelerar el tiempo de comercialización de los productos electrónicos. EDA