Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Cambia a Fusion, la solución todo en uno para un desarrollo de productos rápido y sin errores. Trabaja más rápido y elimina los datos incorrectos con flujos de trabajo de equipo optimizados. Incorpora miembros, configura grupos y asigna permisos rápidamente, todo mientras disfrutas de la colaboración en tiempo real en una única plataforma centralizada.
Permite que tu equipo permanezca conectado y productivo en todo momento y en cualquier lugar. Haz el cambio inteligente a Fusion y acelera tu innovación.
—Thomas Adam Saier, jefe de Diseño, O'NEAL Europe
—Jonathan Dankenbring, gerente de Ingeniería de Desarrollo de Productos, Rivian
-Mitchell Richburg, ingeniero mecánico, Guinn Partners
—Carl Budd, gerente de Ingeniería, Moose Toys
Permite que varios miembros del equipo diseñen en una ubicación central con acceso simultáneo a datos y flujos de trabajo basados en la nube en tiempo real.
Elimina los cuellos de botella con la capacidad de editar, comentar y revisar los cambios, con lo que se reducen los retrasos y la falta de comunicación.
Crea listas de materiales automáticamente a partir de datos CAD que los usuarios pueden editar simultáneamente, y agrega fácilmente metadatos relevantes para la toma de decisiones posterior.
Mejora la eficiencia de la definición de productos garantizando que se tengan en cuenta todos los materiales, lo que reduce los errores y los retrasos de producción.
Mantén la coherencia y la precisión en toda la documentación del producto con propiedades predefinidas estándar del sector o define las propiedades de tu elección.
Mejora la colaboración, reduce los errores y acelera los procesos de producción con una visión clara y organizada de los atributos del producto.
FUNDAMENTOS BÁSICOS
PDM integrada junto con las funciones principales de CAD, CAM, CAE y PCB, ideales para diseñadores, ingenieros, mecanizadores y equipos que trabajan en todo el ciclo de vida de desarrollo de productos.
Incluye:
Prueba Autodesk Fusion gratis durante 30 días
FUNCIONES DE MANUFACTURA AVANZADAS
PDM integrada junto con herramientas avanzadas CAD + CAM para fabricantes, mecanizadores, ingenieros y equipos que necesitan soluciones CAM precisas y de alto rendimiento.
Incluye funciones de manufactura avanzadas:
FUNCIONES DE DISEÑO AVANZADAS
PDM integrada junto con eficaces herramientas de diseño, simulación y administración del ciclo de vida para ingenieros, diseñadores y equipos que trabajan en diseños complejos y de alto rendimiento.
Ve más allá de CAD con herramientas de diseño avanzadas:
Evita la duplicación y la redundancia que consumen tiempo y recursos con las funciones de búsqueda rápidas y flexibles para encontrar y reutilizar rápidamente los diseños existentes.
Reduce los errores del ciclo de diseño y las ineficiencias del flujo de trabajo. Realiza un seguimiento de cada cambio y evita conflictos con el control de cambios automatizado e integrado.
Comprueba fácilmente el historial de ediciones de propiedades y cambios de diseño durante todo el proceso de desarrollo de productos con la gestión automática de versiones, que se encarga de ello mientras trabaja.
Comparte datos en tiempo real y recopila comentarios fácilmente mediante las vistas compartidas, que permiten realizar mediciones y agregar marcas de revisión, líneas rojas y comentarios.
Amplía fácilmente el acceso a toda la organización y gestiona los usuarios en todos los proyectos de diseño con un control seguro de permisos.
Configura los equipos rápidamente y céntrate en tareas de valor agregado con un proceso de incorporación intuitivo que brinda a los usuarios acceso a los datos y la experiencia adecuados para su función.
Gestiona todos los tipos de archivos en un sistema organizado, incluidos documentos, hojas de cálculo, imágenes, archivos PDF, datos de ingeniería y metadatos.
Abre sin problemas archivos nativos de todo el software de diseño convencional, lo que te permite trabajar con datos CAD importados.
– Calificación de 4.5/5, más de 400 reseñas en G2
Sí. Autodesk Fusion incluye funciones integradas de gestión de datos de productos (PDM) para datos de diseño e ingeniería. Los equipos pueden almacenar, organizar y compartir datos de productos, además de gestionar sus versiones, directamente en el entorno de Fusion sin necesidad de un sistema PDM independiente. Mejora la colaboración y el control de los datos a lo largo del proceso de diseño y manufactura.
Autodesk Fusion ofrece funciones de PDM centradas en la gestión de datos de ingeniería, entre las que se incluyen el almacenamiento centralizado de datos, el seguimiento de versiones, el control de acceso y la colaboración en torno a los datos de diseño. Fusion gestiona modelos CAD, dibujos e información de productos relacionada en un entorno compartido para que los equipos trabajen a partir de una única fuente de información fiable. Estas funciones se integran directamente en el flujo de trabajo de diseño en lugar de ofrecerse como un producto PDM independiente.
Las características más importantes de PDM (inglés) son aquellas que protegen la integridad de los datos y permiten a los equipos trabajar con la información correcta, entre las que se incluyen el almacenamiento centralizado de datos, el control de versiones y revisiones, los permisos de acceso, el seguimiento de cambios y la compatibilidad con estructuras de productos como las listas de materiales (BOM). Estas características, que ofrece Autodesk Fusion, ayudan a reducir los errores y la confusión durante el desarrollo de productos.
Las soluciones PDM suelen evaluarse en función de su capacidad para gestionar datos CAD, admitir el control de versiones e integrarse con las herramientas de diseño existentes. Algunos equipos utilizan soluciones integradas, como la gestión de datos integrada (inglés) de Autodesk Fusion, mientras que otros adoptan herramientas PDM específicas en función de las necesidades de la organización.
El software PDM se utiliza ampliamente en las industrias de la manufactura y la ingeniería, entre las que se incluyen la industria automotriz y aeroespacial, los equipos industriales, la electrónica y otros sectores que dependen de diseños de productos complejos y de datos de ingeniería regulados. El sistema PDM ayuda a estas industrias a gestionar con precisión grandes volúmenes de archivos de diseño e información de productos.
Los equipos empresariales se benefician de la capacidad de PDM para gestionar el acceso, realizar un seguimiento de las revisiones y mantener la coherencia de los datos de productos en todos los departamentos y ubicaciones. Este enfoque estructurado (inglés) reduce el riesgo que suponen los archivos obsoletos o duplicados.
PDM mejora la colaboración al garantizar que todos trabajen con los mismos datos de productos actualizados. Con soluciones como Autodesk Fusion, los equipos pueden colaborar directamente en diseños compartidos y datos relacionados mediante un único entorno, lo que facilita la coordinación entre los departamentos de diseño, ingeniería y manufactura y reduce las entregas.
Las empresas optimizan la gestión de datos con PDM (inglés) mediante el uso de un sistema centralizado en lugar del uso de archivos y carpetas inconexos. La plataforma basada en la nube de Fusion y las herramientas PDM integradas facilitan esto al gestionar volúmenes cada vez mayores de datos de diseño, versiones y colaboradores sin que los equipos tengan que adoptar herramientas de gestión de datos independientes en fases iniciales.
Los sistemas PDM los utilizan principalmente los equipos de diseño e ingeniería, aunque su utilidad se extiende a la manufactura y a otras funciones secundarias. Gracias a soluciones como Autodesk Fusion (inglés), los equipos multidisciplinares que necesitan acceder a los datos de diseño disponen de información precisa, incluso aunque no sean ellos mismos quienes creen los modelos CAD.
El software PDM admite el control de versiones mediante el seguimiento de los cambios y el mantenimiento de un historial de revisiones. En Autodesk Fusion, las actualizaciones de diseño se capturan automáticamente, lo que permite a los equipos identificar la versión actual, revisar iteraciones anteriores y evitar el uso de archivos obsoletos.
Un sistema PDM gestiona los datos de ingeniería y diseño de productos, incluidos modelos CAD, dibujos, metadatos, historiales de versiones y estructuras de productos, como las listas de materiales (BOM). Las soluciones como Autodesk Fusion gestionan estos datos como parte del flujo de trabajo de diseño, lo que permite mantener los archivos relacionados y el contexto conectados en un único sistema.
PDM se integra con el software CAD al gestionar los archivos directamente en el entorno de diseño. Autodesk Fusion combina CAD y PDM en una única plataforma, lo que permite a los equipos crear, revisar y gestionar datos de diseño sin necesidad de cambiar de herramienta ni de flujo de trabajo.
Las soluciones PDM modernas (inglés) se basan cada vez más en la nube, lo que facilita el acceso, la escalabilidad y la colaboración. El sistema PDM basado en la nube centraliza los datos de productos en un entorno compartido para que los equipos distribuidos puedan trabajar con la misma información actualizada sin depender de servidores locales ni del intercambio manual de archivos. La plataforma basada en la nube de Autodesk Fusion ayuda a los equipos a colaborar en tiempo real, al mismo tiempo que reduce los gastos generales de TI y los conflictos de versiones.
Sí. PDM puede integrarse con los sistemas PLM y, a menudo, constituye su base. En muchas organizaciones, los sistemas PDM, como la gestión de datos integrada en Autodesk Fusion, administran datos de ingeniería fiables que alimentan procesos más amplios del ciclo de vida. A medida que las empresas adoptan sistemas PLM, estos datos pueden integrarse con Fusion Manage, la solución PLM basada en la nube (inglés) de Autodesk, para ampliar el control más allá del diseño y abarcar la gestión de cambios, las aprobaciones y los flujos de trabajo interfuncionales, al mismo tiempo que se mantiene un proceso digital continuo desde el diseño hasta la producción.