AUTODESK FUSION PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS DE CONSUMO

Ha llegado una nueva era de diseño y manufactura de productos de consumo

Desarrolla productos innovadores más rápido y pasa a producción sin problemas con una solución de desarrollo de productos conectada en Autodesk Fusion.

Con la confianza de empresas líderes de productos de consumo, incluidas:

logotipo de yamaha
logotipo de logitech
logotipo de gibson
logotipo de fo fast campers

Desarrollo conectado de productos para organizaciones

Autodesk Fusion permite moverse fácilmente entre entornos de diseño 3D, manufactura, simulación, electrónica, dibujos y renderización fotorrealista para que los productos lleguen al mercado en menos tiempo.

  • Itera más rápido con las funciones de colaboración simultáneas
  • Minimiza los retrasos al pasar fácilmente del diseño del producto a la producción
  • Simplifica las comunicaciones de proyectos con equipos conectados en una plataforma

Obtén una ventaja competitiva en la industria de productos de consumo

Aumenta la conveniencia del producto

Capacita a tu equipo para crear productos de consumo innovadores, sustentables y de alta calidad que los clientes desean utilizando lo siguiente:

  • Modelado 3D potente
  • Estudios de simulación extensivos
  • Renderización fotorrealista

 

Menor tiempo para salir al mercado

Lleva tus productos al mercado más rápido reduciendo las iteraciones, minimizando los prototipos y pasando a producción de manera fluida con lo siguiente:

  • CAD/CAM integrado
  • Diseño de circuitos impresos unificados
  • Colaboración simultánea

 

Mayor rentabilidad

Optimiza tus operaciones para una mayor eficiencia y rentabilidad conectando tus equipos en una plataforma unificada de desarrollo de productos mediante lo siguiente:

  • Gestión de datos simplificada
  • Acceso desde navegador web
  • Procesos de órdenes de cambio

 

Fusion ofrece resultados impactantes para las empresas de productos de consumo

Más de 1000 millones de USD en ventas

Moose Toys creó el galardonado juguete Magic Mixies pasando del concepto a la producción en solo 18 meses.

 

Más información (inglés)

Productos galardonados

Velavu lanzó una cartera completa de soluciones de seguimiento de activos en tiempo récord y ganó el codiciado premio a la innovación en CES.

 

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Introducción de más de 50 productos nuevos

Guinn Partners ofrece servicios integrales de desarrollo de productos de consumo y recientemente lanzó un producto que superó los 75 millones de USD en ventas.

 

Más información (inglés)

Planes y precios de Autodesk Fusion para el desarrollo de productos de consumo

Autodesk Fusion

Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion for Design

Suscripción de 1 año: combina las funciones principales de Autodesk Fusion con herramientas profesionales de las extensiones de diseño, simulación y administración para potenciar el proceso de diseño.
 

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Extensiones de Autodesk Fusion

Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.

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Aumenta la productividad del equipo con la gestión de datos y la colaboración sencillas

Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.

Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.

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Nos aseguraremos de que recibas la atención que mereces.


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Preguntas frecuentes

¿Cómo se puede utilizar Autodesk Fusion en el diseño de productos de consumo?

Autodesk Fusion es una herramienta versátil para el diseño de productos de consumo. Combina diseño, simulación, colaboración y mecanizado industrial y mecánico en un solo paquete. La plataforma basada en la nube permite a los diseñadores iterar rápidamente en las ideas de diseño y colaborar con las partes interesadas.

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¿Cómo respalda Autodesk Fusion el proceso de creación de prototipos en el diseño de productos de consumo?

Autodesk Fusion proporciona potentes herramientas de creación de prototipos 3D que permiten a los diseñadores visualizar y probar sus diseños. Esto ayuda a identificar posibles defectos de diseño en etapas iniciales del proceso y reduce el tiempo y el costo de la creación de prototipos físicos.

Explora las características de creación de prototipos

¿Se puede utilizar Autodesk Fusion para el diseño colaborativo de productos de consumo o el desarrollo ágil de productos?

Sí, Autodesk Fusion ofrece una plataforma unificada que facilita la colaboración entre diseñadores, ingenieros y otras partes interesadas. Permite que los equipos trabajen juntos en tiempo real, lo que facilita el intercambio de ideas, la recopilación de comentarios y la toma de decisiones de diseño.

Descubre características para la colaboración y el desarrollo ágil de productos

¿Cómo ayuda Autodesk Fusion en el proceso de manufactura de productos de consumo?

Autodesk Fusion integra CAD, CAM y CAE, lo que permite a los diseñadores preparar sus diseños para la manufactura en la misma plataforma. Respalda un amplio rango de procesos de manufactura, como el mecanizado, el moldeado, la fundición y manufactura por adición.

Más información sobre la manufactura con Autodesk Fusion

¿Qué recursos proporciona Autodesk para aprender a usar Fusion 360 para el diseño de productos de consumo?

Autodesk ofrece una gran variedad de recursos para aprender sobre Autodesk Fusion, como cursos autodidácticos, seminarios web, foros de la comunidad y un canal de YouTube dedicado. Estos recursos cubren un amplio rango de temas, lo que facilita que los diseñadores aprendan a su propio ritmo y nivel de experiencia.

Acceder a recursos de aprendizaje (inglés)

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