Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Fusion permite moverse fácilmente entre entornos de diseño 3D, manufactura, simulación, electrónica, dibujos y renderización fotorrealista para que los productos lleguen al mercado en menos tiempo.
Capacita a tu equipo para crear productos de consumo innovadores, sustentables y de alta calidad que los clientes desean utilizando lo siguiente:
Lleva tus productos al mercado más rápido reduciendo las iteraciones, minimizando los prototipos y pasando a producción de manera fluida con lo siguiente:
Optimiza tus operaciones para una mayor eficiencia y rentabilidad conectando tus equipos en una plataforma unificada de desarrollo de productos mediante lo siguiente:
– Mario Tousek, director ejecutivo, tousek
Moose Toys creó el galardonado juguete Magic Mixies pasando del concepto a la producción en solo 18 meses.
Velavu lanzó una cartera completa de soluciones de seguimiento de activos en tiempo récord y ganó el codiciado premio a la innovación en CES.
Guinn Partners ofrece servicios integrales de desarrollo de productos de consumo y recientemente lanzó un producto que superó los 75 millones de USD en ventas.
Suscripción de 1 año: la más popular; ofrece acceso de un año a herramientas avanzadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gestión de datos y colaboración con Autodesk Fusion.
Suscripción de 1 año: combina las funciones principales de Autodesk Fusion con herramientas profesionales de las extensiones de diseño, simulación y administración para potenciar el proceso de diseño.
Ponte en contacto con un representante para hablar sobre Autodesk Fusion y encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo de productos de tu empresa.
Las extensiones te permiten desbloquear las avanzadas tecnologías de diseño y manufactura de Autodesk Fusion.
Experimenta la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y manufactura con la gestión integrada de datos de productos con Autodesk Fusion.
Fusion gestiona los datos en segundo plano mientras los equipos se centran en el desarrollo de productos. Elimina el tiempo dedicado a buscar archivos o a trabajos perdidos. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.
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Autodesk Fusion es una herramienta versátil para el diseño de productos de consumo. Combina diseño, simulación, colaboración y mecanizado industrial y mecánico en un solo paquete. La plataforma basada en la nube permite a los diseñadores iterar rápidamente en las ideas de diseño y colaborar con las partes interesadas.
Autodesk Fusion proporciona potentes herramientas de creación de prototipos 3D que permiten a los diseñadores visualizar y probar sus diseños. Esto ayuda a identificar posibles defectos de diseño en etapas iniciales del proceso y reduce el tiempo y el costo de la creación de prototipos físicos.
Sí, Autodesk Fusion ofrece una plataforma unificada que facilita la colaboración entre diseñadores, ingenieros y otras partes interesadas. Permite que los equipos trabajen juntos en tiempo real, lo que facilita el intercambio de ideas, la recopilación de comentarios y la toma de decisiones de diseño.
Descubre características para la colaboración y el desarrollo ágil de productos
Autodesk Fusion integra CAD, CAM y CAE, lo que permite a los diseñadores preparar sus diseños para la manufactura en la misma plataforma. Respalda un amplio rango de procesos de manufactura, como el mecanizado, el moldeado, la fundición y manufactura por adición.
Autodesk ofrece una gran variedad de recursos para aprender sobre Autodesk Fusion, como cursos autodidácticos, seminarios web, foros de la comunidad y un canal de YouTube dedicado. Estos recursos cubren un amplio rango de temas, lo que facilita que los diseñadores aprendan a su propio ritmo y nivel de experiencia.
Acceder a recursos de aprendizaje (inglés)