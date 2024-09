Las licencias de usuario designado se basan en los servicios de identidad y licencia de Autodesk para proporcionar a los usuarios acceso al software. Nuestro compromiso es limitar el impacto en los clientes de posibles interrupciones del servicio o el rendimiento, y tratar de mantener siempre una alta disponibilidad (inglés).

¿Qué ocurre si no puedo acceder al servicio de identidad a causa de un problema técnico de Autodesk?

Si el servicio de identidad está inactivo y no hay ningún token de acceso válido (con una duración de hasta una hora), no puede autenticar el producto ni acceder a él.

¿Qué ocurre si no puedo acceder al servicio de licencias debido a un problema técnico de Autodesk?

Si inicia el producto para obtener la autorización inicial, recibirá una licencia temporal que se puede utilizar durante un máximo de cuatro horas. Si el problema no se resuelve en cuatro horas, se le enviará otra licencia temporal. Una vez que el servicio de licencias se haya creado de nuevo y esté en ejecución, se le concederá automáticamente la licencia.