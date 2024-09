Abonnements de 1 an avec accès multi-utilisateur 7 août 2020 6 février 2023 Abonnement annuel avec accès utilisateur unique Vous pouvez acheter des postes supplémentaires pour plusieurs utilisateurs.

Abonnements de 2 ans 27 mars 2019 7 avril 2021 Abonnements mensuels, annuels ou de 3 ans Autodesk ne propose plus et ne renouvelle plus les abonnements de 2 ans.

Modifications des durées d’abonnement

Abonnements de 2 et 3 ans avec accès multi-utilisateur 29 février 2020 29 février 2020 Abonnement de 3 ans avec accès utilisateur unique Autodesk ne propose plus et ne renouvelle plus les abonnements de 2 ans.

Vous pouvez acheter des postes supplémentaires pour plusieurs utilisateurs.

A360 Drive Mai 2020 25 septembre 2020 Autodesk Drive À compter du 25 mars 2020, les fichiers A360 Drive seront en lecture seule. Toutes les données seront supprimées le 25 septembre 2020.

AutoCAD Utility Design 7 février 2017 Autodesk a conclu un partenariat avec Spatial Business Systems, Inc. pour poursuivre le développement de ce produit sous le nom d’Automated Utility Design. Questions fréquemment posées par les clients sur l’alliance stratégique d’Autodesk et de Spatial Business Systems

BIM 360 Team 9 avril 2018 Fin du renouvellement : septembre 2021 (3 ans ; récurrent dans boutique en ligne), janvier 2023 (1 an ; contrat EBA) 31 décembre 2023 Autodesk Docs Pour plus d’informations, notamment sur le téléchargement ou le déplacement des fichiers, consultez les questions fréquemment posées (anglais) sur la fin de vie d’Autodesk BIM 360 Team.

Logiciel physique 1er juillet 2021 Achat via Autodesk Boutique en ligne ou auprès d’un revendeur. Les supports physiques des produits Autodesk ne sont plus disponibles à partir de la version 2022.

Buzzsaw et Buzzsaw Professional 7 octobre 2016 31 janvier 2019 BIM 360 Docs (.fr) Buzzsaw n’est plus disponible(.fr).

CAD Doctor for Autodesk Simulation 27 mars 2018 Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow est disponible auprès d’Elysium Co Ltd. Arrêt de la commercialisation de CADdoctor for Autodesk Simulation

Abonnement CFD Flex avec accès utilisateur unique 21 mars 2016 Abonnement CFD Flex(.fr) avec accès multi-utilisateur

Les abonnés existants passeront automatiquement à un abonnement multi-utilisateur. Fin de la commercialisation d’offres d’abonnement aux produits de simulation et transition vers des abonnements multi-utilisateurs équivalents

Configurator 360 7 mai 2020 7 mai 2023 API Forge d’automatisation de la conception : configurateur de produits Web pour Inventor sur GitHub.

Intégrateurs système Forge:applications développées par les partenaires pour les configurateurs Web. Pour plus d’informations, consultez les questions fréquemment posées.



Constructware 31 octobre 2021 Autodesk Construction Cloud Constructware n’est plus disponible depuis le 31 octobre 2021.

Design Academy (ADA) 16 avril 2015 Rejoignez Education Community(.fr) pour obtenir la dernière version des suites logicielles et autres produits Autodesk mis à la disposition des établissements d’enseignement. Arrêt de la commercialisation d’Education Suite

Education Master Suite (EMS) 16 avril 2015 Rejoignez Education Community(.fr) pour obtenir la dernière version des suites logicielles et autres produits Autodesk mis à la disposition des établissements d’enseignement. Arrêt de la commercialisation d’Education Suite

Carte en ligne de géolocalisation pour AutoCAD LT 2014 et AutoCAD 2014 Juin 2017 Pour continuer à utiliser cette fonctionnalité, mettez à niveau votre produit AutoCAD vers une version plus récente. Fin de prise en charge de la fonctionnalité Géolocalisation - Carte en ligne dans Autodesk AutoCAD et AutoCAD LT 2014

Helius Composite 7 février 2022 30 avril 2022 Aucun autre produit Page du produit Helius Composite

Helius PFA (abonnements autonomes à Helius PFA) 7 février 2022 30 avril 2022 Moldflow Insight(.fr) Arrêt de la commercialisation d’Helius PFA. Les abonnements à Moldflow Insight continueront d’offrir un droit d’accès à la technologie Helius PFA.

Homestyler et applications mobiles Homestyler Juin 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live (anglais)

FormIt 360 (.fr) Fin de la commercialisation des produits Autodesk Homestyler

InfraWorks (certains services pour InfraWorks 2017.2 et versions antérieures) 3 janvier 2018 InfraWorks

Si vous utilisez la version 2017.3 ou une version ultérieure, ces modifications ne vous concernent pas. Services InfraWorks retirés en 2018

Maya LT 7 décembre 2022 7 décembre 2022 Maya Creative Changements apportés à Autodesk Maya LT

Vente de mental ray via Autodesk 1er avril 2017 Les nouvelles licences mental ray peuvent être achetées auprès de NVIDIA. Fin de la commercialisation de mental ray

Abonnements trimestriels 27 mars 2019 Abonnements mensuels, annuels ou de 3 ans Modifications des durées d’abonnement

ReMake Septembre 2017 Désormais inclus comme fonctionnalité de ReCap Pro Questions fréquemment posées sur ReCap Photo

Abonnement à Simulation Mechanical Flex avec accès utilisateur unique 21 mars 2016 Abonnement à Simulation Mechanical Flex avec accès multi-utilisateur

Les abonnés existants passeront automatiquement à un abonnement avec accès multi-utilisateur. Fin de la commercialisation d’offres d’abonnement aux produits de simulation et transition vers des abonnements multi-utilisateurs équivalents

Smoke 7 septembre 2022 7 septembre 2022 Flame Assist Questions fréquemment posées sur les modifications apportées à Autodesk Smoke