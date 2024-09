Dans votre profil, vous pouvez configurer les paramètres de sécurité et de confidentialité. Pour protéger votre compte, Autodesk recommande de configurer la vérification en deux étapes. La vérification en deux étapes permet de renforcer la sécurité en exigeant un code lorsque vous vous connectez à votre compte Autodesk Account.

Vous pouvez afficher et mettre à jour vos paramètres de confidentialité à tout moment. Autodesk collecte des données à des fins d’analyse sur votre utilisation individuelle de ses produits de bureau. La collecte de ces données par le biais de nos programmes d’analyse nous permet de mieux comprendre comment vous utilisez nos produits et services. Pour plus d’informations, consultez la page sur le programme d’analyse d’Autodesk (Site Web France).