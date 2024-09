Pour ajouter un moyen de paiement aux moyens de paiement existants :

Connectez-vous à votre compte. Accédez à Facturation et commandes > Moyens de paiement. Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement Sélectionnez l’un des moyens de paiement suivants (si disponibles) : Carte de crédit ou de débit

PayPal

ACH

Financement Fournissez les informations suivantes. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : vous pouvez également accéder à Facturation et commandes > Abonnements et contrats et sélectionner un produit pour ajouter un moyen de paiement.