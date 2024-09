Étudiants et enseignants

Les versions antérieures disponibles via le plan Education incluent la version actuelle et trois versions antérieures. Leur installation s’effectue via Education Community (Site Web France).

Les étudiants et les enseignants éligibles bénéficient d’un accès gratuit aux logiciels et services Autodesk sous licence éducative via un plan Education d’un an renouvelable.