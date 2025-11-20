CONFIGURAR COTAÇÃO DE PREÇO

Desbloqueie ciclos de vendas mais rápidos com o software CPQ para fabricantes

As soluções de CPQ podem ajudar os fabricantes a alcançar um aumento de 67% no cumprimento dos prazos de lançamento e uma melhoria de 85% no custo/confiabilidade, integrando os dados de projeto nas cotações e vendas.

O que é o software CPQ?

CPQ significa Configuração, Precificação, Cotação. O software CPQ é uma solução que ajuda as empresas a configurar produtos complexos, precificá-los e gerar cotações rápidas, consistentes e precisas para os clientes. Em setores como manufatura, onde os produtos geralmente têm centenas de opções personalizáveis, as soluções de CPQ ajudam você a selecionar e oferecer o produto certo pelo preço certo.

Digamos que você fabrique maquinário industrial. O cliente pode precisar de um modelo específico com recursos agregados, como sensores adicionais, tamanhos personalizados ou materiais diferentes. Ao fazer isso manualmente, você teria que analisar suas listas de preços, verificar estoques e garantir que cada personalização fosse viável antes de aceitar e precificar a solicitação.

Com as soluções de CPQ, tudo isso acontece automaticamente. O software cuida das configurações complexas com base nos requisitos dos clientes, garantindo que nada seja perdido ao gerar uma cotação rápida e precisa. O software CPQ se conecta aos seus sistemas de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos para empresas (ERP), integrando o processo de cotação do trabalho perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

Por que usar o software CPQ?

Velocidade, precisão e personalização são tudo na manufatura. Manter-se competitivo significa adotar ferramentas que ajudam você a trabalhar mais rápido e de forma mais inteligente. Uma dessas ferramentas é o software Configuração, Precificação, Cotação (CPQ). 

Se você é novo no CPQ ou não tem certeza de como ele se encaixa em seu processo de manufatura, pense nele como uma "supercalculadora" para gerar cotações de preços para pedidos complexos.

Soluções de manufatura CPQ da Autodesk

Autodesk Platform Services

O Autodesk Platform Services integra CPQ a soluções de projeto e manufatura

O Autodesk Platform Services, anteriormente conhecido como Autodesk Forge, integra recursos de CPQ (Configuração, Precificação, Cotação) a soluções abrangentes de manufatura por meio de um rico conjunto de APIs e serviços em nuvem. Essa integração conecta dados de engenharia e projeto a sistemas de CPQ, permitindo que os fabricantes criem configurações interativas de produtos 3D, gerem preços precisos e produzam propostas dinâmicas diretamente de seus modelos CAD.

 Ao automatizar o processo de cotação, o Autodesk Platform Services simplifica fluxos de trabalho, reduz erros, acelera os ciclos de vendas e aumenta a satisfação do cliente, fornecendo soluções precisas e personalizadas com rapidez.

Clientes da Autodesk que usam ferramentas de CPQ

Captura de tela do Autodesk Inventor

CIDEON

CIDEON reduz prazos de entrega em 30% com integração de CPQ, acelerando as vendas

A CIDEON, integradora de sistemas e consultora de processos alemã, usou ferramentas de CPQ para conectar diferentes departamentos e melhorar a colaboração.

A interface de software do fabricante mostra as opções de projeto do produto.

Codeo

CODEO aumenta receita com cotações 30% mais rápidas e precisão 25% maior

A empresa de engenharia turca CODEO usou o CPQ para passar rapidamente do projeto ao produto, o que permitiu acompanhar o ritmo acelerado das demandas do setor.

Automatização do projeto de produtos

Lixil

A LIXIL reduziu o tempo de desenho em 30% — veja como o CPQ aumentou suas margens

A LIXIL, uma empresa japonesa conhecida por equipamentos domésticos, usou o CPQ para reduzir o tempo de desenho em 30%, tornando seu processo de projeto mais eficiente.

Benefícios da implementação do software CPQ

A manufatura tem tudo a ver com personalização. Os clientes querem produtos adaptados às suas necessidades específicas, seja em tamanho, cor, funcionalidade ou material. Mas a personalização pode causar erros se gerenciada manualmente. O software CPQ elimina esses problemas, automatizando o processo de personalização, reduzindo a chance de erros e acelerando o processo de cotação. 

Maior eficiência 

Em vez de passar horas configurando produtos, precificando e elaborando cotações, o CPQ faz todo o trabalho pesado em minutos. Isso permite que suas equipes de vendas e engenharia se concentrem em outras tarefas.

 

Cotações sempre precisas

O CPQ garante que todos os preços sejam precisos. Você não terá que se preocupar com subvalorização, supervalorização ou falta de detalhes na configuração. Ele reduz o erro humano, tornando suas cotações mais confiáveis.

 

Menor tempo de introdução no mercado

Quanto mais rápido você fornecer uma cotação, mais rápido poderá fechar um negócio. O CPQ reduz o tempo de geração de cotações de dias para horas, ajudando você a ficar à frente de seus concorrentes.

 

Escalabilidade

À medida que sua empresa cresce, a criação manual de cotações se torna incontrolável. O CPQ se adapta às suas necessidades, lidando com maior complexidade e volume sem sacrificar a velocidade ou a precisão.

 

Como o CPQ funciona na manufatura

Vamos detalhar como o CPQ se encaixa no seu fluxo de trabalho de manufatura, desde a configuração até a cotação final.

Configuração do produto

 

O software CPQ permite que sua equipe de vendas insira as especificações de produto desejadas do cliente. Seja personalizando o tamanho de um produto, adicionando recursos extras ou alterando o material, o CPQ simplifica a configuração até mesmo dos produtos mais complexos. Esse recurso é particularmente útil para fabricantes que oferecem um amplo intervalo de variações de produtos, como máquinas-ferramenta, eletrônicos ou móveis.

 

Preços

 

O CPQ usa regras predefinidas e dados em tempo real para calcular o preço. Ele leva tudo em consideração, desde custos de matéria-prima e despesas de produção até demanda de mercado e margens de lucro. Ao automatizar esse processo, você garante que os preços sejam consistentes e precisos, independentemente da complexidade da configuração.

 

Geração de cotação

 

Depois que o produto é configurado e precificado, o CPQ gera uma cotação profissional que você pode enviar diretamente ao cliente. Essa cotação geralmente inclui especificações detalhadas do produto, detalhamentos de preços e cronogramas de entrega. Isso também garante que todos na sua equipe de vendas trabalhem com as mesmas informações, mantendo a consistência geral.

 

Um homem e uma mulher colaboram em um laptop em um ambiente de escritório industrial

Como as soluções de CPQ afetam o processo de vendas da manufatura

O software CPQ não apenas ajuda no processo de manufatura, mas também transforma a forma como você vende seus produtos. Ao integrar o CPQ ao seu sistema de CRM existente, você pode criar um fluxo desde a consulta inicial do cliente até a entrega do produto final. 

Veja como o CPQ afeta as vendas de manufatura:

  • Ciclos de vendas acelerados: com a configuração e os preços automatizados de produtos, o CPQ permite que sua equipe de vendas responda às perguntas dos clientes com mais rapidez. Respostas mais rápidas significam tomada de decisão mais rápida e maior chance de fechar a venda.
  • Melhor experiência do cliente: os clientes recebem cotações mais rapidamente, e as cotações são mais precisas. Eles não precisam esperar dias enquanto você descobre manualmente as opções de preços ou configuração. Em vez disso, eles obtêm o que precisam em minutos, melhorando sua experiência geral com sua empresa.
  • Colaboração aprimorada: o CPQ preenche o gap entre as equipes de vendas, engenharia e produção. Todos têm acesso aos mesmos dados, reduzindo falhas de comunicação e melhorando a colaboração entre os departamentos.
Os benefícios financeiros do CPQ

Além de melhorar os fluxos de trabalho, o CPQ tem um impacto tangível em seus resultados:

  • Aumento de receita: cotações mais rápidas significam ciclos de vendas mais rápidos. Ao reduzir o tempo necessário para fornecer uma cotação ao cliente, você encurta o ciclo de vendas e aumenta a probabilidade de fechar negócios.
  • Custos reduzidos: o CPQ reduz a chance de erros nos estágios de configuração e precificação, o que significa menos erros dispendiosos. Você não precisará gastar dinheiro extra corrigindo problemas causados por cotações ou configuração incorretas.
  • Margens de lucro mais altas: o CPQ ajuda você a gerenciar melhor os preços, garantindo que você esteja cobrando adequadamente por cada variação e personalização do produto. Ao eliminar a subvalorização e garantir que todos os custos sejam considerados, você pode proteger suas margens de lucro.
Integração com outros sistemas

Para maximizar o valor do CPQ, ele deve ser integrado a outras ferramentas que sua empresa já usa. Para os fabricantes, isso geralmente significa vincular o CPQ aos seus sistemas de ERP ou CRM. Essa integração ajuda a garantir que todo o processo, desde a configuração até a manufatura e a entrega final, seja simplificado.

Por exemplo, ao vincular o CPQ ao seu ERP, você pode verificar os dados de estoque em tempo real para garantir que o produto personalizado que você está cotando possa ser feito e entregue no prazo. Ao integrar com seu CRM, sua equipe de vendas pode extrair interações anteriores do cliente, ajudando-os a tomar decisões mais bem informadas durante o processo de cotação.

Escolhendo o software de CPQ certo

Ao escolher o CPQ certo para o seu negócio de manufatura, considere o seguinte:

  • Necessidades específicas do setor: procure soluções de CPQ adaptadas ao seu setor. Para os fabricantes, isso significa um software capaz de lidar com configurações complexas, preços dinâmicos e personalização de produtos.
  • Escalabilidade: à medida que sua empresa cresce, você deseja um sistema de CPQ que possa ser dimensionado com você, lidando com mais configurações, clientes e cotações sem diminuir o ritmo.
  • Facilidade de uso: o software deve ser fácil de usar, especialmente para suas equipes de vendas e engenharia. Uma curva de aprendizagem íngreme pode levar à frustração e atrasos.
  • Recursos de integração: certifique-se de que o software CPQ seja integrado perfeitamente aos seus sistemas de negócios existentes.

Recursos do CPQ

O iLogic no Autodesk Inventor é uma ferramenta poderosa para automatizar configurações de produtos. Ele permite regras personalizáveis para montar produtos com eficiência, tornando-se uma base ideal para o CPQ.

 

Saiba como extrair dados do Inventor e usá-los em um sistema de CPQ por meio do Forge Design Automation da Autodesk. Esse processo permite uma integração perfeita de dados e uma configuração eficiente do produto.

 

Perguntas frequentes sobre o CPQ

O que significa CPQ?

CPQ significa configuração, precificação, cotação - os três componentes do software CPQ.

O que um sistema CPQ faz?

Os sistemas de configuração, precificação e cotação automatizam um processo que permite ao cliente escolher variáveis de produto específicas e obter custos precisos.

 

Experimentar diferentes cores, materiais, cotas ou fazer outras alterações requer poucos cliques, usando o produto obtido diretamente do arquivo de projeto 3D e implantado em uma janela simples do navegador.

 

Ao longo do processo, o preço do produto é atualizado automaticamente e o custo de sua escolha final de variáveis pode ser transposto para uma cotação formal de dentro de um sistema de negócios de manufatura de CPQ.

Qual é a diferença entre CRM e CPQ?

O software de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é uma ferramenta de desenvolvimento de negócios que rastreia contatos de clientes, organiza registros de interações e mantém conexões profissionais e clientes potenciais.

 

O software de manufatura de CPQ é integrado diretamente aos dados do seu projeto, permitindo que os clientes escolham entre as variáveis de produto disponíveis.

 

Durante esse processo, o sistema exibe preços atualizados e permite que você forneça uma cotação precisa com base em suas escolhas.

 

Embora os dois sejam diferentes, um bom software CPQ fornecerá os meios para compartilhar dados com seu sistema de CRM para obter uma visão geral mais abrangente de suas interações com um cliente.

O que é o software CPQ?

O software CPQ (Configuração, Precificação, Cotação) ajuda os fabricantes a configurar rapidamente produtos complexos, calcular preços precisos e gerar cotações profissionais. Ele simplifica o processo, automatizando a personalização de produtos, a definição de preços e a geração de cotações.

Como funciona um sistema CPQ para fabricantes?

Um sistema de configuração de cotação de preço (CPQ) ajuda os clientes a escolher diferentes opções para um produto, como cores, materiais ou tamanhos, e ver instantaneamente o custo atualizado. Isso acontece com poucos cliques por meio de um navegador da Web, usando o projeto 3D do produto. À medida que os clientes fazem alterações, o preço é atualizado automaticamente. Quando terminarem, as escolhas finais poderão ser rapidamente transformadas em uma cotação formal.

Como o CPQ reduz erros de preços?

O CPQ usa regras predefinidas e dados em tempo real para calcular preços, eliminando erros humanos. Isso garante que todos os fatores, como custos de material e personalização, sejam considerados na cotação final.

O software CPQ pode ser integrado aos meus sistemas existentes?

Sim, o software CPQ pode ser integrado a outros sistemas, como software ERP (Planejamento de recursos para empresas) e CRM (Gestão de relacionamento com o cliente), para fornecer dados em tempo real e simplificar fluxos de trabalho.

Como o software CPQ melhora o processo de vendas?

O CPQ acelera o processo de vendas, automatizando configurações de produtos, garantindo preços consistentes e gerando cotações rapidamente. Isso leva a ciclos de vendas mais curtos e fechamentos de negócios mais rápidos.

Como o CPQ melhora a experiência do cliente?

O CPQ fornece aos clientes cotações rápidas, precisas e detalhadas, reduzindo o tempo de espera e aumentando sua satisfação. Ele também garante que os clientes recebam exatamente o que desejam em suas configurações.

Quais tipos de fabricantes mais se beneficiam com o software CPQ?

Os fabricantes que lidam com produtos complexos, altos níveis de personalização ou grandes catálogos de produtos, como os de maquinário, eletrônicos ou equipamentos industriais, são os que mais se beneficiam com o CPQ.

