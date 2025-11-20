CPQ significa Configuração, Precificação, Cotação. O software CPQ é uma solução que ajuda as empresas a configurar produtos complexos, precificá-los e gerar cotações rápidas, consistentes e precisas para os clientes. Em setores como manufatura, onde os produtos geralmente têm centenas de opções personalizáveis, as soluções de CPQ ajudam você a selecionar e oferecer o produto certo pelo preço certo.

Digamos que você fabrique maquinário industrial. O cliente pode precisar de um modelo específico com recursos agregados, como sensores adicionais, tamanhos personalizados ou materiais diferentes. Ao fazer isso manualmente, você teria que analisar suas listas de preços, verificar estoques e garantir que cada personalização fosse viável antes de aceitar e precificar a solicitação.

Com as soluções de CPQ, tudo isso acontece automaticamente. O software cuida das configurações complexas com base nos requisitos dos clientes, garantindo que nada seja perdido ao gerar uma cotação rápida e precisa. O software CPQ se conecta aos seus sistemas de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos para empresas (ERP), integrando o processo de cotação do trabalho perfeitamente em seu fluxo de trabalho.