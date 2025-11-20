Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
CPQ significa Configuração, Precificação, Cotação. O software CPQ é uma solução que ajuda as empresas a configurar produtos complexos, precificá-los e gerar cotações rápidas, consistentes e precisas para os clientes. Em setores como manufatura, onde os produtos geralmente têm centenas de opções personalizáveis, as soluções de CPQ ajudam você a selecionar e oferecer o produto certo pelo preço certo.
Digamos que você fabrique maquinário industrial. O cliente pode precisar de um modelo específico com recursos agregados, como sensores adicionais, tamanhos personalizados ou materiais diferentes. Ao fazer isso manualmente, você teria que analisar suas listas de preços, verificar estoques e garantir que cada personalização fosse viável antes de aceitar e precificar a solicitação.
Com as soluções de CPQ, tudo isso acontece automaticamente. O software cuida das configurações complexas com base nos requisitos dos clientes, garantindo que nada seja perdido ao gerar uma cotação rápida e precisa. O software CPQ se conecta aos seus sistemas de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos para empresas (ERP), integrando o processo de cotação do trabalho perfeitamente em seu fluxo de trabalho.
Velocidade, precisão e personalização são tudo na manufatura. Manter-se competitivo significa adotar ferramentas que ajudam você a trabalhar mais rápido e de forma mais inteligente. Uma dessas ferramentas é o software Configuração, Precificação, Cotação (CPQ).
Se você é novo no CPQ ou não tem certeza de como ele se encaixa em seu processo de manufatura, pense nele como uma "supercalculadora" para gerar cotações de preços para pedidos complexos.
Resolva problemas complexos de forma eficiente com o melhor conjunto de aplicativos de engenharia.
Imagem cortesia de Mastenbroek
Obtenha acesso a poderosas ferramentas CAD 3D para projeto mecânico, simulação e documentação com recursos integrados de modelagem, manufatura e definição com base em modelo.
Imagem cortesia de Dynamic Solutions
Transforme o processo de desenvolvimento do produto de sua equipe com projeto, manufatura, eletrônica e gerenciamento de dados integrados em uma única solução baseada na nuvem.
O Autodesk Platform Services, anteriormente conhecido como Autodesk Forge, integra recursos de CPQ (Configuração, Precificação, Cotação) a soluções abrangentes de manufatura por meio de um rico conjunto de APIs e serviços em nuvem. Essa integração conecta dados de engenharia e projeto a sistemas de CPQ, permitindo que os fabricantes criem configurações interativas de produtos 3D, gerem preços precisos e produzam propostas dinâmicas diretamente de seus modelos CAD.
Ao automatizar o processo de cotação, o Autodesk Platform Services simplifica fluxos de trabalho, reduz erros, acelera os ciclos de vendas e aumenta a satisfação do cliente, fornecendo soluções precisas e personalizadas com rapidez.
CIDEON
A CIDEON, integradora de sistemas e consultora de processos alemã, usou ferramentas de CPQ para conectar diferentes departamentos e melhorar a colaboração.
Codeo
A empresa de engenharia turca CODEO usou o CPQ para passar rapidamente do projeto ao produto, o que permitiu acompanhar o ritmo acelerado das demandas do setor.
Lixil
A LIXIL, uma empresa japonesa conhecida por equipamentos domésticos, usou o CPQ para reduzir o tempo de desenho em 30%, tornando seu processo de projeto mais eficiente.
A manufatura tem tudo a ver com personalização. Os clientes querem produtos adaptados às suas necessidades específicas, seja em tamanho, cor, funcionalidade ou material. Mas a personalização pode causar erros se gerenciada manualmente. O software CPQ elimina esses problemas, automatizando o processo de personalização, reduzindo a chance de erros e acelerando o processo de cotação.
Em vez de passar horas configurando produtos, precificando e elaborando cotações, o CPQ faz todo o trabalho pesado em minutos. Isso permite que suas equipes de vendas e engenharia se concentrem em outras tarefas.
O CPQ garante que todos os preços sejam precisos. Você não terá que se preocupar com subvalorização, supervalorização ou falta de detalhes na configuração. Ele reduz o erro humano, tornando suas cotações mais confiáveis.
Quanto mais rápido você fornecer uma cotação, mais rápido poderá fechar um negócio. O CPQ reduz o tempo de geração de cotações de dias para horas, ajudando você a ficar à frente de seus concorrentes.
À medida que sua empresa cresce, a criação manual de cotações se torna incontrolável. O CPQ se adapta às suas necessidades, lidando com maior complexidade e volume sem sacrificar a velocidade ou a precisão.
Vamos detalhar como o CPQ se encaixa no seu fluxo de trabalho de manufatura, desde a configuração até a cotação final.
O software CPQ permite que sua equipe de vendas insira as especificações de produto desejadas do cliente. Seja personalizando o tamanho de um produto, adicionando recursos extras ou alterando o material, o CPQ simplifica a configuração até mesmo dos produtos mais complexos. Esse recurso é particularmente útil para fabricantes que oferecem um amplo intervalo de variações de produtos, como máquinas-ferramenta, eletrônicos ou móveis.
O CPQ usa regras predefinidas e dados em tempo real para calcular o preço. Ele leva tudo em consideração, desde custos de matéria-prima e despesas de produção até demanda de mercado e margens de lucro. Ao automatizar esse processo, você garante que os preços sejam consistentes e precisos, independentemente da complexidade da configuração.
Depois que o produto é configurado e precificado, o CPQ gera uma cotação profissional que você pode enviar diretamente ao cliente. Essa cotação geralmente inclui especificações detalhadas do produto, detalhamentos de preços e cronogramas de entrega. Isso também garante que todos na sua equipe de vendas trabalhem com as mesmas informações, mantendo a consistência geral.
O software CPQ não apenas ajuda no processo de manufatura, mas também transforma a forma como você vende seus produtos. Ao integrar o CPQ ao seu sistema de CRM existente, você pode criar um fluxo desde a consulta inicial do cliente até a entrega do produto final.
Veja como o CPQ afeta as vendas de manufatura:
Além de melhorar os fluxos de trabalho, o CPQ tem um impacto tangível em seus resultados:
Para maximizar o valor do CPQ, ele deve ser integrado a outras ferramentas que sua empresa já usa. Para os fabricantes, isso geralmente significa vincular o CPQ aos seus sistemas de ERP ou CRM. Essa integração ajuda a garantir que todo o processo, desde a configuração até a manufatura e a entrega final, seja simplificado.
Por exemplo, ao vincular o CPQ ao seu ERP, você pode verificar os dados de estoque em tempo real para garantir que o produto personalizado que você está cotando possa ser feito e entregue no prazo. Ao integrar com seu CRM, sua equipe de vendas pode extrair interações anteriores do cliente, ajudando-os a tomar decisões mais bem informadas durante o processo de cotação.
Ao escolher o CPQ certo para o seu negócio de manufatura, considere o seguinte:
O iLogic no Autodesk Inventor é uma ferramenta poderosa para automatizar configurações de produtos. Ele permite regras personalizáveis para montar produtos com eficiência, tornando-se uma base ideal para o CPQ.
Saiba como extrair dados do Inventor e usá-los em um sistema de CPQ por meio do Forge Design Automation da Autodesk. Esse processo permite uma integração perfeita de dados e uma configuração eficiente do produto.
CPQ significa configuração, precificação, cotação - os três componentes do software CPQ.
Os sistemas de configuração, precificação e cotação automatizam um processo que permite ao cliente escolher variáveis de produto específicas e obter custos precisos.
Experimentar diferentes cores, materiais, cotas ou fazer outras alterações requer poucos cliques, usando o produto obtido diretamente do arquivo de projeto 3D e implantado em uma janela simples do navegador.
Ao longo do processo, o preço do produto é atualizado automaticamente e o custo de sua escolha final de variáveis pode ser transposto para uma cotação formal de dentro de um sistema de negócios de manufatura de CPQ.
O software de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é uma ferramenta de desenvolvimento de negócios que rastreia contatos de clientes, organiza registros de interações e mantém conexões profissionais e clientes potenciais.
O software de manufatura de CPQ é integrado diretamente aos dados do seu projeto, permitindo que os clientes escolham entre as variáveis de produto disponíveis.
Durante esse processo, o sistema exibe preços atualizados e permite que você forneça uma cotação precisa com base em suas escolhas.
Embora os dois sejam diferentes, um bom software CPQ fornecerá os meios para compartilhar dados com seu sistema de CRM para obter uma visão geral mais abrangente de suas interações com um cliente.
O software CPQ (Configuração, Precificação, Cotação) ajuda os fabricantes a configurar rapidamente produtos complexos, calcular preços precisos e gerar cotações profissionais. Ele simplifica o processo, automatizando a personalização de produtos, a definição de preços e a geração de cotações.
Um sistema de configuração de cotação de preço (CPQ) ajuda os clientes a escolher diferentes opções para um produto, como cores, materiais ou tamanhos, e ver instantaneamente o custo atualizado. Isso acontece com poucos cliques por meio de um navegador da Web, usando o projeto 3D do produto. À medida que os clientes fazem alterações, o preço é atualizado automaticamente. Quando terminarem, as escolhas finais poderão ser rapidamente transformadas em uma cotação formal.
O CPQ usa regras predefinidas e dados em tempo real para calcular preços, eliminando erros humanos. Isso garante que todos os fatores, como custos de material e personalização, sejam considerados na cotação final.
Sim, o software CPQ pode ser integrado a outros sistemas, como software ERP (Planejamento de recursos para empresas) e CRM (Gestão de relacionamento com o cliente), para fornecer dados em tempo real e simplificar fluxos de trabalho.
O CPQ acelera o processo de vendas, automatizando configurações de produtos, garantindo preços consistentes e gerando cotações rapidamente. Isso leva a ciclos de vendas mais curtos e fechamentos de negócios mais rápidos.
O CPQ fornece aos clientes cotações rápidas, precisas e detalhadas, reduzindo o tempo de espera e aumentando sua satisfação. Ele também garante que os clientes recebam exatamente o que desejam em suas configurações.
Os fabricantes que lidam com produtos complexos, altos níveis de personalização ou grandes catálogos de produtos, como os de maquinário, eletrônicos ou equipamentos industriais, são os que mais se beneficiam com o CPQ.