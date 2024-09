CAD PARA PROJETO DE MÁQUINAS

Um software de projeto de máquinas ajuda os projetistas automatizando tarefas, controlando processos e possibilitando a colaboração entre projetistas e partes interessadas, como a gerência do projeto, as equipes de aquisição e manufatura ou os clientes.

Entre os exemplos de software de projeto de máquinas estão softwares de CAD (projeto auxiliado por computador) 3D, que os projetistas usam para criar modelos virtuais de seus projetos com o objetivo de ajudar a calcular a física do projeto ou para garantir que não haja interferência entre os componentes móveis. Isso poupa tempo na criação de protótipos. Além disso, desenhos técnicos podem ser criados a partir do modelo CAD 3D, reduzindo o tempo necessário para documentar e comunicar o projeto.

Softwares de engenharia assistida por computador (CAE) ajudam os projetistas a criar estudos de simulação que automatizam o cálculo de tensão, vazão de fluidos, dinâmica térmica e vibração, o que poupa tempo nos testes de protótipos físicos.

O aumento da acessibilidade do gerenciamento de dados com base na nuvem está acelerando o uso de definições com base em modelo (MBDs) ou o uso de modelos CAD 3D para impulsionar processos de manufatura de nível superior, reduzindo a necessidade de desenhos técnicos.

The increased accessibility of cloud-based data management is accelerating the use of model-based definition (MBD), or the use of the 3D CAD model to drive downstream manufacturing processes, reducing the need for technical drawings.