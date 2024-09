Planejamento de fábrica é o processo de decidir quais equipamentos são necessários para produzir itens em um determinado período de tempo. Ele começa nos estágios iniciais do planejamento do produto, juntamente com os estágios de pesquisa, definição do produto, estratégia de mercado e desenvolvimento de casos de negócios. No entanto, a maior parte do trabalho de planejamento de fábrica é feita durante o desenvolvimento dos processos e deve ocorrer simultaneamente com o projeto de fábrica e de produtos.