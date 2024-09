Projeto de produtos é o processo de concepção, criação e iteração de soluções que resolvem problemas dos clientes, seja em segmentos comerciais (como maquinário industrial ou manufatura automotiva) ou diretamente voltados para o público (produtos de consumo, por exemplo).



O processo de projeto de um produto começa com a pesquisa, para entender as necessidades do mercado e do cliente. Os projetistas usam conhecimento, empatia e criatividade para conceituar soluções.



Esboços manuais, protótipos, desenhos técnicos e modelos 3D CAD (computer-aided design, projeto assistido por computador) são criados para comunicar e analisar a solução de projeto proposta para o produto, e também para coordenar o processo de projeto entre os envolvidos. A criação de protótipos adicionais é usada para testar e validar projetos conceituais com clientes reais.



O resultado final é um documento com requisitos, especificações, desenhos técnicos e imagens do produto. Normalmente, os projetistas de produtos trabalham com engenheiros de projeto para desenvolver projetos conceituais prontos para fabricação.

Algumas funções na área de projeto de produtos são: Gerente de projetos, Projetista industrial, Projetista de produtos, UI/UX Designer, Projetista gráfico, Projetista de animação, Engenheiro de projetos, Projetista técnico, Desenhista de projetos, Projetista de CAD e Operador de CAD.