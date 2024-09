Os aplicativos de software em projetos e engenharia ajudam no desenvolvimento de produtos automatizando as tarefas e o gerenciamento de dados. Os dados gerados na engenharia de projetos são cruciais nas atividades subsequentes do ciclo de vida do produto, como aquisição, manufatura, comissionamento e suporte. É importante que os dados criados por softwares de projeto e engenharia estejam perfeitamente integrados a outros sistemas de negócios.

Os aplicativos de software de projeto e engenharia, como CAD (projeto auxiliado por computador) e CAE (engenharia auxiliada por computador), integram-se ao software de PDM (gerenciamento de dados de produtos) para gerenciar e controlar o acesso aos arquivos, garantindo que as pessoas certas tenham os dados certos no momento certo. O software de PDM funciona em conjunto com o de PLM (product lifecycle management, gerenciamento do ciclo de vida do produto) para gerenciar processos de projeto e engenharia, como NPI (new product introduction, introdução de novos produtos), gerenciamento de BOM (bill of materials, lista de materiais) e controle de qualidade. O software CAD também se integra ao CAM (manufatura auxiliada por computador), que usa dados de CAD 2D e 3D para criar percursos CNC (controle numérico por computador) ou padrões de fatiamento para impressão 3D. A integração do CAD e do CAM aos MES (manufacturing execution systems, sistemas de execução de manufatura) (inglês) permite monitorar, rastrear e controlar com eficácia os processos de manufatura. Para propagar dados de projeto de produtos nos pontos necessários em toda a empresa, os aplicativos de software de projeto e engenharia se integram a sistemas de negócios, como aplicativos de MRP (materials requirements planning, planejamento de requisitos de materiais) ou ERP (enterprise resource planning, planejamento de recursos empresariais).