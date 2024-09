A Haas Automation e a Autodesk se uniram para simplificar os fluxos de trabalho de manufatura, reduzindo o tempo necessário à programação de CAM com a integração de bibliotecas extensas de modelos de máquinas, pós-processadores e bancos de dados de ferramentas. O complemento Haas oferece aos usuários do Fusion 360 conectividade instantânea com suas máquinas Haas e eficiência de produtividade, com leitura de dados diretamente na máquina e transferência direta do código numérico.