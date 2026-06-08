AUTODESK FUSION

Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente por 30 dias

Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente com uma versão de 30 dias de avaliação. Acesse todos os recursos com software CAD, CAM, CAE e PCB integrado.

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O que você pode fazer com o Autodesk Fusion

Vá do projeto à fabricação de forma fluida

O Autodesk Fusion combina CAD, CAM, CAE e PCB em uma única plataforma integrada de software na nuvem.

Com o Autodesk Fusion, você poderá:

  • Explorar iterações de projeto com ferramentas de modelagem 3D fáceis de usar
  • Produzir peças CNC usinadas de alta qualidade com CAD/CAM integrado
  • Testar o desempenho dos projetos com ferramentas de simulação 3D
  • Explorar os resultados prontos para fabricação com o projeto generativo
  • Colaborar e gerenciar os dados de forma fluida na nuvem

Tudo pronto para iniciar a versão gratuita de avaliação do Autodesk Fusion hoje mesmo?

Descubra por que 4,6 milhões de profissionais escolheram o Autodesk Fusion para acelerar seus projetos.

Libere recursos avançados com as extensões do Autodesk Fusion

As extensões permitem desbloquear tecnologias avançadas de projeto e manufatura no Autodesk Fusion.

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Fusion Manufacturing Extension

Desbloqueie recursos adicionais para usinagem CNC de 3 a 5 eixos, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais.

 

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Fusion Simulation Extension

Otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas em nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento eletrônico, moldagem por injeção e muito mais.

 

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Fusion Design Extension

Automatize a geometria complexa para aprimorar o desempenho e a estética dos seus produtos.

 

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Fusion Manage

Execute pedidos de alteração, gerenciamento de versões, numeração automatizada de peças e gerenciamento de listas de materiais.

 

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Obtenha ajuda e descubra recursos de aprendizagem

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Criados para qualquer pessoa que queira aprender e desenvolver suas habilidades no Fusion.

 

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Explore o fórum da comunidade do Fusion para obter respostas às suas perguntas ou procurar ajuda.

 

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Perguntas frequentes sobre o download da versão de avaliação do Fusion

Onde posso baixar o Autodesk Fusion?

Baixe o Autodesk Fusion, anteriormente Fusion 360, como uma versão gratuita de avaliação de 30 dias aqui. Os assinantes existentes também podem acessar o Autodesk Fusion na conta Autodesk.

Como posso baixar o Autodesk Fusion gratuitamente?

O Autodesk Fusion ainda é gratuito para usuários amadores ou para uso pessoal?

O Autodesk Fusion está disponível para uso pessoal gratuito para pessoas que realizam projetos de design, manufatura e fabricação de caráter doméstico e não comercial.

O Autodesk Fusion é gratuito para estudantes?

O Autodesk Fusion é um software CAD, CAM, CAE e PCB 3D gratuito na nuvem para estudantes elegíveis com assinatura de um ano. Baixar o Autodesk Fusion para estudantes (inglês)

O Autodesk Fusion é gratuito para escolas?

O Autodesk Fusion é um software gratuito para educadores, instituições acadêmicas e estudantes com assinatura de um ano. Baixar o Autodesk Fusion para escolas (inglês)

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