Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Teste os recursos e as automações para acelerar o fluxo de trabalho
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Nossa equipe pode aconselhar sobre o que é melhor para sua empresa
— John Sparkman, Cofundador, Limbitless Solutions
— Konrad Nerc, Diretor executivo da Nerc Precision Engineering
— Betim Berisha, Fundador da BBi Autosport
O Autodesk Fusion combina CAD, CAM, CAE e PCB em uma única plataforma integrada de software na nuvem.
Com o Autodesk Fusion, você poderá:
As extensões permitem desbloquear tecnologias avançadas de projeto e manufatura no Autodesk Fusion.see more
Desbloqueie recursos adicionais para usinagem CNC de 3 a 5 eixos, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais.
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Otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas em nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento eletrônico, moldagem por injeção e muito mais.
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Automatize a geometria complexa para aprimorar o desempenho e a estética dos seus produtos.
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Execute pedidos de alteração, gerenciamento de versões, numeração automatizada de peças e gerenciamento de listas de materiais.
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Faça perguntas e explore tópicos populares sobre download, instalação e licenciamento.
Criados para qualquer pessoa que queira aprender e desenvolver suas habilidades no Fusion.
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Baixe o Autodesk Fusion, anteriormente Fusion 360, como uma versão gratuita de avaliação de 30 dias aqui. Os assinantes existentes também podem acessar o Autodesk Fusion na conta Autodesk.
O Autodesk Fusion pode ser baixado como uma versão comercial de avaliação gratuita por 30 dias ou como uma assinatura de uso pessoal com funcionalidade limitada
O Autodesk Fusion está disponível para uso pessoal gratuito para pessoas que realizam projetos de design, manufatura e fabricação de caráter doméstico e não comercial.
O Autodesk Fusion é um software CAD, CAM, CAE e PCB 3D gratuito na nuvem para estudantes elegíveis com assinatura de um ano. Baixar o Autodesk Fusion para estudantes (inglês)
O Autodesk Fusion é um software gratuito para educadores, instituições acadêmicas e estudantes com assinatura de um ano. Baixar o Autodesk Fusion para escolas (inglês)
Obtenha respostas às suas perguntas, discuta suas necessidades de negócios atuais e saiba como o Autodesk Fusion pode ajudar você a atingir suas metas.