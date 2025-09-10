合格產品升級至商業成功計畫的 SRP 約為每年每個固定期限使用授權 200 美元。

SRP 是建議零售價，僅供參考之用。實際零售價受貨幣波動影響，且不包含稅金。請聯絡您的 Autodesk 合作夥伴或代表，以瞭解您所在地區的確切價格。如果透過合作夥伴購買，您的價格可能會有所不同，因為合作夥伴可以自由決定自己的定價。所有 Autodesk 價格皆可能隨時變更，恕不另行通知。