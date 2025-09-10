商業成功計畫

成功之路，從合適的授權方案開始

以工具賦能團隊，打造世界、驅動未來。瞭解商業成功計畫的無限可能。

加速實現價值

與您的客戶成功經理協同合作，加速採用數位工作流程，將目標轉化為明確行動。

自信創新

運用 AI、衍生式設計和數位分身等尖端工具，驅動商業創新，保持領先優勢。

簡化專案交付流程

透過即時追蹤、問題解決辦法和標準化工作流程，讓團隊保持緊密聯繫並按計畫推進專案。

 

智慧化擴展

透過主動式技術支援優化工作流程、自動執行任務以及高效管理系統，讓您輕鬆擴展業務。

在電腦前的年輕女士

客戶成功經理助您加速成長

您的專屬客戶成功經理充當策略資源，使產品功能與業務目標保持一致、監控關鍵指標，並全程支援您的成功之旅。

  • 根據您的業務目標量身打造策略成功方案
  • 透過主動檢查和高階業務審查，確保您的業務持續穩健發展
  • 加快管理員入職速度並縮短實現價值的時間
兩位同事正在處理伺服器

關鍵時刻，優先支援

藉助資深專家的快速優先支援，關鍵問題可以更快得到解決，讓您的團隊保持穩健發展，自信交付成果。

  • 關鍵問題數小時內即可解決，無需等待數日
  • 徹底分析根本原因，杜絕問題重複發生
  • 提供全年無休支援，下班與週末照常受理關鍵需求

*目前，週末和晚上僅以英文提供支援服務。

一群人正在參加輔導課程

透過專家輔導提升團隊技能

針對根據您的目標、系統和時間軸線量身打造的主題，由 Autodesk 專家提供個人化輔導，助您掌握最佳實踐。

  • 透過產品輔導服務探索更智慧的工作流程，提升效率並實現自動化
  • 透過 IT 輔導管理複雜系統
  • 透過量身定製的用例驅動型工作階段，提高採用率和 ROI

準備好加速成功之旅了嗎？

Autodesk 商業成功計畫旨在協助您發揮投資的最大價值並加速實現業務成果。請填寫表格，我們的銷售專家將與您聯絡。

常見問題

商業成功計畫如何收費？

合格產品升級至商業成功計畫的 SRP 約為每年每個固定期限使用授權 200 美元。

 

SRP 是建議零售價，僅供參考之用。實際零售價受貨幣波動影響，且不包含稅金。請聯絡您的 Autodesk 合作夥伴或代表，以瞭解您所在地區的確切價格。如果透過合作夥伴購買，您的價格可能會有所不同，因為合作夥伴可以自由決定自己的定價。所有 Autodesk 價格皆可能隨時變更，恕不另行通知。

所要求的最低固定期限使用授權數量是多少？

商業成功計畫至少需要 50 套合格產品。

何時可以將授權方案升級至商業成功計畫？

若您要升級至商業成功計畫，隨時可以升級，也可以在續展固定期限使用授權時再升級。

如何購買商業成功計畫？

若要升級至商業成功計畫，請直接聯絡 Autodesk 代表、Autodesk 合作夥伴，或聯絡我們。

