娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
以工具賦能團隊，打造世界、驅動未來。瞭解商業成功計畫的無限可能。
與您的客戶成功經理協同合作，加速採用數位工作流程，將目標轉化為明確行動。
運用 AI、衍生式設計和數位分身等尖端工具，驅動商業創新，保持領先優勢。
透過即時追蹤、問題解決辦法和標準化工作流程，讓團隊保持緊密聯繫並按計畫推進專案。
透過主動式技術支援優化工作流程、自動執行任務以及高效管理系統，讓您輕鬆擴展業務。
您的專屬客戶成功經理充當策略資源，使產品功能與業務目標保持一致、監控關鍵指標，並全程支援您的成功之旅。
藉助資深專家的快速優先支援，關鍵問題可以更快得到解決，讓您的團隊保持穩健發展，自信交付成果。
*目前，週末和晚上僅以英文提供支援服務。
針對根據您的目標、系統和時間軸線量身打造的主題，由 Autodesk 專家提供個人化輔導，助您掌握最佳實踐。
Autodesk 商業成功計畫旨在協助您發揮投資的最大價值並加速實現業務成果。請填寫表格，我們的銷售專家將與您聯絡。
合格產品升級至商業成功計畫的 SRP 約為每年每個固定期限使用授權 200 美元。
SRP 是建議零售價，僅供參考之用。實際零售價受貨幣波動影響，且不包含稅金。請聯絡您的 Autodesk 合作夥伴或代表，以瞭解您所在地區的確切價格。如果透過合作夥伴購買，您的價格可能會有所不同，因為合作夥伴可以自由決定自己的定價。所有 Autodesk 價格皆可能隨時變更，恕不另行通知。
商業成功計畫至少需要 50 套合格產品。
若您要升級至商業成功計畫，隨時可以升級，也可以在續展固定期限使用授權時再升級。
若要升級至商業成功計畫，請直接聯絡 Autodesk 代表、Autodesk 合作夥伴，或聯絡我們。