Autodesk Revit: Revit to oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwia inżynierom budownictwa projektowanie, modelowanie i analizowanie konstrukcji budowlanych w środowisku współpracy. Zapewnia narzędzia do tworzenia modeli 3D, generowania rysunków budowlanych, analiz i koordynacji z osobami z innych dziedzin.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: to oprogramowanie o szerokim zastosowaniu służące do zaawansowanych analiz i symulacji budowlanych. Umożliwia inżynierom przeprowadzanie statycznej, dynamicznej i nieliniowej analizy konstrukcji.

Autodesk Advance Steel: to specjalistyczne oprogramowanie służące do detalowania i produkcji stali konstrukcyjnej. Umożliwia inżynierom budowlanym tworzenie szczegółowych modeli 3D, generowanie rysunków produkcyjnych i koordynowanie prac z osobami z innych branż w procesie budowlanym.