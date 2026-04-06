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y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Importante: A partir del 31 de diciembre de 2027, Autodesk ya no ofrecerá nuevas licencias de red ni de varios puestos. Autodesk recomienda no dejar de elegir ya las suscripciones para instituciones educativas. Para obtener más información, consulta las preguntas frecuentes.
Los educadores, los administradores de laboratorio y los administradores de TI de instituciones educativas calificadas pueden recibir acceso gratuito a los títulos de software de Autodesk para su instalación en aulas o laboratorios. La mayoría de los productos de Autodesk están disponibles con acceso educativo.
Todos los servicios y el software de Autodesk están disponibles en inglés. Algunos títulos también pueden estar disponibles en otros idiomas. Para obtener más información sobre títulos específicos, consulta la página Obtener productos. El acceso a los productos incluye la versión actual y hasta tres versiones anteriores (si corresponde).
Nota: Los servicios basados en la nube o el software de Autodesk gratuitos están sujetos a la aceptación y al cumplimiento de las Condiciones de uso u otros términos (inglés) incluidos con el software o los servicios basados en la nube. Los servicios basados en la nube o el software sujetos a una licencia o una suscripción educativa solo los pueden utilizar los usuarios que cumplen los requisitos para fines educativos (inglés), y no para fines comerciales, profesionales ni ningún otro propósito con fines de lucro.
Las instituciones educativas calificadas cumplen con los requisitos para acceder al software y a los servicios de educación de Autodesk. Una institución educativa calificada es una institución que cuenta con acreditación de un organismo gubernamental autorizado y tiene el fin primario de enseñar a los alumnos inscritos. Esto incluye a todas las escuelas públicas y privadas acreditadas, incluidas las siguientes:
Los siguientes tipos de organizaciones son instituciones educativas que no cumplen con los requisitos:
Si tu organización no cumple con los requisitos, consulta Opciones para organizaciones que no cumplen con los requisitos.
Nota: La mayoría de las instituciones educativas de todo el mundo cumplen con los requisitos para el acceso educativo. Las excepciones son las instituciones de los países sujetos al embargo comercial de los Estados Unidos. Para obtener más información, consulta Cumplimiento de exportaciones (inglés).
El acceso educativo al software y los servicios solo puede utilizarse para fines directamente relacionados con el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. No se pueden utilizar para fines comerciales, profesionales ni otros fines lucrativos.
Para obtener más información sobre los requisitos, consulta Descripción de los requisitos para administradores y educadores de instituciones.
Entre los usos no permitidos para el acceso educativo se incluyen los siguientes:
Para obtener más información, consulta Opciones para las organizaciones que no cumplen con los requisitos.
Con el inicio de sesión único (SSO), utiliza un conjunto de credenciales para iniciar sesión en varios productos y servicios de Autodesk con las credenciales de tu organización. El SSO tiene muchas ventajas, como la mejora de la seguridad, la mejora de la experiencia del usuario y la simplificación de la administración.
Si eres un administrador de TI con una suscripción de institución, la activación del SSO facilita la invitación a estudiantes y profesores a tu cuenta de Autodesk Account. Para obtener información más detallada sobre el SSO, consulta la sección Activar SSO.
Los siguientes servicios en la nube están disponibles en el plan de educación:
Para obtener más información sobre los servicios en la nube de Autodesk, consulta Servicios de nube (inglés).
Los clientes con planes educativos reciben 25 GB de espacio de almacenamiento en la nube de Autodesk por cada usuario designado en el plan. Los administradores de contratos pueden asignar a un usuario designado por puesto en un plan activo.
Por ejemplo, si realizas la asignación para 1250 usuarios, tu institución educativa recibirá 31 250 GB (1250 x 25 GB) de almacenamiento en la nube de Autodesk.
Actualmente, no se puede combinar el almacenamiento entre cuentas de usuarios designados y el almacenamiento no es acumulativo: una cuenta de usuario designado puede tener una cantidad máxima de almacenamiento de 25 GB.
A partir del 31 de diciembre de 2027, Autodesk ya no ofrecerá nuevas licencias de red ni de varios puestos. Para evitar interrupciones en el acceso, Autodesk recomienda no dejar de elegir ahora suscripciones para instituciones educativas.
En junio de 2024, Autodesk cambió el acceso educativo de licencias de red y varios puestos de un período de tres años a uno de un año. Si actualmente tienes una licencia de red o de varios puestos de uno o tres años para el software de Autodesk emitida antes de junio de 2024, seguirá ejecutándose durante todo su período. Cuando caduque, se recomienda actualizar las licencias a través de la Comunidad de educación. Mantén tu elegibilidad para el plan de educación para garantizar un acceso ininterrumpido.
Las licencias de instituciones educativas permiten automáticamente el siguiente número máximo de usuarios y dispositivos:
Nota: Asegúrate de registrar la licencia inicial en registeronce.
Las Condiciones de uso proporcionan los términos y las condiciones para el uso del software en el plan de educación.
Además de las condiciones de uso del sitio web que se aplican a todos los clientes que utilizan el sitio web de Autodesk, tu acceso a la Comunidad de educación también está sujeto a las condiciones especiales de educación (inglés) .
Autodesk Drive y otros servicios web se ofrecen en virtud de los términos de servicio. Las condiciones que se aplican a un servicio particular pueden variar, por lo que debes revisar los términos de cada servicio. Estos términos se suman a cualquier término aplicable al uso que hagas de cualquier software de Autodesk asociado a un servicio, así como también a las condiciones de uso del sitio web autodesk.com y otros sitios web de Autodesk.
Para mantener nuestro compromiso de proporcionar software profesional gratuito para su uso en la educación, Autodesk contrató a SheerID, un proveedor de servicios de verificación de terceros, a fin de verificar los requisitos para el acceso educativo. Para confirmar que cumplen con los requisitos, los usuarios deben proporcionar pruebas de inscripción, empleo o estado de contratista en una institución educativa reconocida calificada. Consulta Confirmar cumplimiento de los requisitos para administradores y educadores de instituciones.
Para Autodesk, es importante proteger la privacidad de sus clientes. Para obtener más información sobre cómo se recopilan, utilizan y divulgan tus datos personales, consulta la declaración de privacidad de Autodesk.
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