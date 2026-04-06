Importante: A partir del 31 de diciembre de 2027, Autodesk ya no ofrecerá nuevas licencias de red ni de varios puestos. Autodesk recomienda no dejar de elegir ya las suscripciones para instituciones educativas. Para obtener más información, consulta las preguntas frecuentes.

Los educadores, los administradores de laboratorio y los administradores de TI de instituciones educativas calificadas pueden recibir acceso gratuito a los títulos de software de Autodesk para su instalación en aulas o laboratorios. La mayoría de los productos de Autodesk están disponibles con acceso educativo.

Todos los servicios y el software de Autodesk están disponibles en inglés. Algunos títulos también pueden estar disponibles en otros idiomas. Para obtener más información sobre títulos específicos, consulta la página Obtener productos. El acceso a los productos incluye la versión actual y hasta tres versiones anteriores (si corresponde).

Nota: Los servicios basados en la nube o el software de Autodesk gratuitos están sujetos a la aceptación y al cumplimiento de las Condiciones de uso u otros términos (inglés) incluidos con el software o los servicios basados en la nube. Los servicios basados en la nube o el software sujetos a una licencia o una suscripción educativa solo los pueden utilizar los usuarios que cumplen los requisitos para fines educativos (inglés), y no para fines comerciales, profesionales ni ningún otro propósito con fines de lucro.