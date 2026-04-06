Administración de cuentas para educación

Primeros pasos como educador

A continuación, proporcionamos los pasos que deben seguir los educadores para comenzar a utilizar el plan de educación de Autodesk y acceder al software para su uso individual. Para obtener ayuda sobre la configuración de clases o laboratorios, consulta Configurar una clase como educador.

 

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

 

Cómo obtener productos y crear una cuenta (3:02 min)

 

Cómo descargar productos (2:01 min)

Crear una cuenta para educadores 

Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account.

 

Autodesk utiliza un sistema de inicio de sesión único (SSO). Esto significa que puedes utilizar el mismo correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en muchos sitios web de Autodesk. Si has iniciado sesión en Registro y activación, Comunidad de Educación, Autodesk Drive, Autodesk Discussion Groups o en otros sitios web de Autodesk, ya dispones de una cuenta de Autodesk Account.

 

Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no. Asegúrate de cumplir con los requisitos para acceder al plan (consulta la información mostrada a continuación).

 

Importante:

Para acceder al software y a los servicios del plan de educación, debes confirmar que cumples con los requisitos. Como parte de este proceso, es posible que soliciten documentación sobre tu empleo en una institución educativa calificada. No podrás acceder al software del plan de educación hasta que se confirme que cumples con los requisitos. Asegúrate de iniciar el proceso de confirmación de cumplimiento de los requisitos de manera anticipada para garantizar el acceso cuando comience la clase.

  • Si tu institución aún no aparece en la lista como institución educativa calificada, la validación puede tardar siete días o más.
  • Si tienes que cargar la documentación, es posible que la confirmación del cumplimiento de los requisitos tarde un par de días.

Nota: Una dirección de correo electrónico de tu institución educativa no es suficiente ni necesaria para confirmar que cumples con los requisitos. Consulta “Enviar documentación adicional” a continuación para comprender estos requisitos.

 

Para crear una cuenta de educación:

  1. Si ya dispones de una cuenta de Autodesk Account, inicia sesión con el icono de inicio de sesión situado en la parte superior derecha de la página.
  2. Selecciona el producto que necesitas en la página de productos educativos.
  3. A continuación, selecciona el plan de suscripción para educadores.
  4. Completa el proceso de pago rellenando la información básica sobre tu centro educativo y tú mismo. Si ya dispones de una cuenta de Autodesk Account y aún no has iniciado sesión, se te pedirá que lo hagas antes de continuar.
  5. Elige tu institución educativa en la lista desplegable. Asegúrate de haber seleccionado el segmento adecuado para tu institución:
    • La enseñanza secundaria incluye escuelas de educación primaria y secundaria.
    • El nivel universitario incluye universidades e institutos terciarios, así como institutos de capacitación superior y comercial.

    Si seleccionas el segmento incorrecto, no podrás elegir tu institución en la lista.
    Si tu institución no se encuentra en la lista, haz clic en ¿No encuentras tu institución educativa? y completa el formulario. La validación puede tardar siete días o más. Para la educación en el hogar, escribe Educación en el hogar en el campo y selecciona Educación en el hogar en la lista desplegable.

  6. Vuelve a verificar toda la información.
    Importante: Asegúrate de que la información de tu perfil sea correcta y que coincida con la que está registrada en la institución, ya que no podrás modificarla posteriormente.
  7. Es posible que se te pida que envíes documentación adicional para comprobar que cumples con los requisitos. Consulta “Enviar documentación adicional” a continuación para saber qué enviar.
  8. Una vez completadas todas las secciones del formulario de pago, haz clic en “Enviar”.
  9. Una vez que envíes la información de tu cuenta, recibirás un mensaje de correo electrónico para verificar tu dirección de correo electrónico. Para activar tu cuenta, haz clic en el vínculo que aparece en el correo electrónico.

Si no recibes el correo electrónico de confirmación de la cuenta:

  1. Espera al menos 10 minutos.
  2. Revisa las carpetas de correo no deseado o spam.
  3. Asegúrate de que el servidor de correo electrónico permite la recepción de correo electrónico de las siguientes direcciones o dominios de confianza:
    • noreply@autodesk.com (para los mensajes de confirmación de Autodesk Account)
    • studentcommunity@autodesk.com (si se requiere información adicional para confirmar que se cumplen los requisitos)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (para las invitaciones de los educadores a los estudiantes)
  4. Si aún no recibiste el correo electrónico, intenta iniciar sesión de nuevo.
  5. Vuelve a enviar el correo electrónico de activación cuando te lo soliciten.
  6. Si aún tienes problemas, es posible que hayas cometido un error tipográfico al ingresar tu dirección de correo electrónico. Intenta crear la cuenta de nuevo y confirma el ingreso de tu dirección de correo electrónico al iniciar sesión.

Si olvidas tu contraseña:

  1. Para restablecer la contraseña, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña? en la página de inicio de sesión.
  2. Ingresa la dirección de correo electrónico que utilizaste para crear tu cuenta.

Enviar documentación adicional

Es posible que se te pida que envíes documentación adicional para comprobar que cumples con los requisitos. La documentación debe incluir lo siguiente:

  • Nombre completo (debe coincidir con el nombre que se muestra en el registro institucional)
  • Nombre completo de la institución educativa
  • Una fecha dentro del período escolar actual

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de documentación adecuada, asumiendo que esta incluye la información anterior:

  • Carta oficial de la institución educativa
    Nota: A continuación, se incluyen plantillas de esa carta para estudiantes (inglés) y educadores (inglés).
  • ID de empleado (foto no obligatoria)
  • Listado del equipo docente en el sitio web de la institución

Tienes hasta 14 días para cargar un documento válido. Una vez que cargues la documentación, es posible que SheerID tarde un par de días en confirmar el cumplimiento de los requisitos.

 

Para ayudar a mantener nuestro compromiso de proporcionar software profesional gratuito para su uso legítimo en la educación, Autodesk contrató a SheerID, un proveedor de servicios de verificación de terceros, a fin de verificar los requisitos para el acceso a las licencias o las suscripciones de educación. Todos los clientes que deseen obtener acceso gratuito a los productos y servicios profesionales de Autodesk a través de la Comunidad de educación deben presentar una prueba de inscripción, empleo o estado de contratista en una institución educativa calificada.

 

Si tienes preguntas sobre la confirmación de cumplimiento de los requisitos que no se abordan aquí, comunícate con SheerID mediante customerservice@sheerID.com.

 

Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás acceso educativo gratuito* durante un año al software y a los servicios de Autodesk disponibles en la Comunidad de educación. El acceso se renueva de forma anual siempre que cumplas con los requisitos. Busca un correo electrónico de confirmación en el que te dan la bienvenida a la Comunidad de educación. Este correo electrónico incluye vínculos a la página Obtener productos, a recursos de soporte y a la página Comunidad de educación.

Pedir productos adicionales desde tu cuenta

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account.
  2. Selecciona un producto en la página de productos educativos.
  3. Selecciona el plan de suscripción para educadores. 
  4. Continúa con el proceso de pago.

Tras la finalización de la compra, recibirás la confirmación de la nueva suscripción al producto. También recibirás un mensaje de confirmación por correo electrónico.  

¿Necesitas ayuda? Pídela al asistente de Autodesk

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