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y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
A continuación, proporcionamos los pasos que deben seguir los educadores para comenzar a utilizar el plan de educación de Autodesk y acceder al software para su uso individual. Para obtener ayuda sobre la configuración de clases o laboratorios, consulta Configurar una clase como educador.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
Cómo obtener productos y crear una cuenta (3:02 min)
Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account.
Autodesk utiliza un sistema de inicio de sesión único (SSO). Esto significa que puedes utilizar el mismo correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en muchos sitios web de Autodesk. Si has iniciado sesión en Registro y activación, Comunidad de Educación, Autodesk Drive, Autodesk Discussion Groups o en otros sitios web de Autodesk, ya dispones de una cuenta de Autodesk Account.
Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no. Asegúrate de cumplir con los requisitos para acceder al plan (consulta la información mostrada a continuación).
Importante:
Para acceder al software y a los servicios del plan de educación, debes confirmar que cumples con los requisitos. Como parte de este proceso, es posible que soliciten documentación sobre tu empleo en una institución educativa calificada. No podrás acceder al software del plan de educación hasta que se confirme que cumples con los requisitos. Asegúrate de iniciar el proceso de confirmación de cumplimiento de los requisitos de manera anticipada para garantizar el acceso cuando comience la clase.
Nota: Una dirección de correo electrónico de tu institución educativa no es suficiente ni necesaria para confirmar que cumples con los requisitos. Consulta “Enviar documentación adicional” a continuación para comprender estos requisitos.
Para crear una cuenta de educación:
Si seleccionas el segmento incorrecto, no podrás elegir tu institución en la lista.
Si tu institución no se encuentra en la lista, haz clic en ¿No encuentras tu institución educativa? y completa el formulario. La validación puede tardar siete días o más. Para la educación en el hogar, escribe Educación en el hogar en el campo y selecciona Educación en el hogar en la lista desplegable.
Si no recibes el correo electrónico de confirmación de la cuenta:
Si olvidas tu contraseña:
Es posible que se te pida que envíes documentación adicional para comprobar que cumples con los requisitos. La documentación debe incluir lo siguiente:
A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de documentación adecuada, asumiendo que esta incluye la información anterior:
Tienes hasta 14 días para cargar un documento válido. Una vez que cargues la documentación, es posible que SheerID tarde un par de días en confirmar el cumplimiento de los requisitos.
Para ayudar a mantener nuestro compromiso de proporcionar software profesional gratuito para su uso legítimo en la educación, Autodesk contrató a SheerID, un proveedor de servicios de verificación de terceros, a fin de verificar los requisitos para el acceso a las licencias o las suscripciones de educación. Todos los clientes que deseen obtener acceso gratuito a los productos y servicios profesionales de Autodesk a través de la Comunidad de educación deben presentar una prueba de inscripción, empleo o estado de contratista en una institución educativa calificada.
Si tienes preguntas sobre la confirmación de cumplimiento de los requisitos que no se abordan aquí, comunícate con SheerID mediante customerservice@sheerID.com.
Una vez que se confirme que cumples con los requisitos, recibirás acceso educativo gratuito* durante un año al software y a los servicios de Autodesk disponibles en la Comunidad de educación. El acceso se renueva de forma anual siempre que cumplas con los requisitos. Busca un correo electrónico de confirmación en el que te dan la bienvenida a la Comunidad de educación. Este correo electrónico incluye vínculos a la página Obtener productos, a recursos de soporte y a la página Comunidad de educación.
Tras la finalización de la compra, recibirás la confirmación de la nueva suscripción al producto. También recibirás un mensaje de confirmación por correo electrónico.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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