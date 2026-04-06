Si es la primera vez que te registras en Autodesk, al registrarte para obtener el plan de educación, se creará tu cuenta de Autodesk Account.

Autodesk utiliza un sistema de inicio de sesión único (SSO). Esto significa que puedes utilizar el mismo correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en muchos sitios web de Autodesk. Si has iniciado sesión en Registro y activación, Comunidad de Educación, Autodesk Drive, Autodesk Discussion Groups o en otros sitios web de Autodesk, ya dispones de una cuenta de Autodesk Account.

Sigue los pasos que se indican a continuación, en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no. Asegúrate de cumplir con los requisitos para acceder al plan (consulta la información mostrada a continuación).

Importante:

Para acceder al software y a los servicios del plan de educación, debes confirmar que cumples con los requisitos. Como parte de este proceso, es posible que soliciten documentación sobre tu empleo en una institución educativa calificada. No podrás acceder al software del plan de educación hasta que se confirme que cumples con los requisitos. Asegúrate de iniciar el proceso de confirmación de cumplimiento de los requisitos de manera anticipada para garantizar el acceso cuando comience la clase.

Si tu institución aún no aparece en la lista como institución educativa calificada, la validación puede tardar siete días o más.

Si tienes que cargar la documentación, es posible que la confirmación del cumplimiento de los requisitos tarde un par de días.

Nota: Una dirección de correo electrónico de tu institución educativa no es suficiente ni necesaria para confirmar que cumples con los requisitos. Consulta “Enviar documentación adicional” a continuación para comprender estos requisitos.

Para crear una cuenta de educación: