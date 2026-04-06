La forma de renovar el acceso al software educativo depende del tipo de licencia.

Para las suscripciones de instituciones: la suscripción caducará tres años después de la fecha de adquisición. Puedes comprobar la fecha de caducidad en Suscripciones y contratos de la cuenta de Autodesk Account. Una vez que caduque la suscripción, genera una nueva suscripción de institución en la página de productos educativos y selecciona el producto que necesitas. Si aún no has vuelto a verificar tu elegibilidad educativa, se te solicitará que envíes información para obtener acceso educativo. Puede iniciar el proceso de renovación 30 días antes de la fecha de caducidad.

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

Cómo renovar el acceso (1:35 min)