Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
La forma de renovar el acceso al software educativo depende del tipo de licencia.
Para las suscripciones de instituciones: la suscripción caducará tres años después de la fecha de adquisición. Puedes comprobar la fecha de caducidad en Suscripciones y contratos de la cuenta de Autodesk Account. Una vez que caduque la suscripción, genera una nueva suscripción de institución en la página de productos educativos y selecciona el producto que necesitas. Si aún no has vuelto a verificar tu elegibilidad educativa, se te solicitará que envíes información para obtener acceso educativo. Puede iniciar el proceso de renovación 30 días antes de la fecha de caducidad.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
Cómo renovar el acceso (1:35 min)
A partir del 31 de diciembre de 2027, Autodesk ya no ofrecerá nuevas licencias de red ni de varios puestos. Al renovar, Autodesk recomienda que elijas suscripciones para instituciones. No obstante, si la licencia con número de serie caduca y necesitas más tiempo para realizar la transición a las suscripciones institucionales, renueva siguiendo estos pasos:
Licencias de red: una vez que caduque la licencia, debes generar un archivo de licencia de red nuevo. Para obtener más información, consulta Obtener e instalar un archivo de licencia.
Licencias independientes de varios puestos: para volver a activarla, debes ingresar el número de serie existente del producto que deseas renovar:
Consejo: Para encontrar el número de serie del producto, consulta Ver la información de licencia de un producto.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
¿Qué nivel de soporte tienes?
Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.