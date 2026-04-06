Los servicios en la nube de Autodesk son opciones de software como servicio (SaaS) que pueden mejorar la forma de diseñar, visualizar, simular y compartir tu trabajo con otras personas. Los servicios complementarios y los componentes opcionales seleccionados, así como el almacenamiento y los servicios que requieren una capacidad de computación intensiva, como la actividad de renderización o simulación, se almacenan en una ubicación a la que se puede acceder en cualquier momento que se disponga de una conexión a Internet.

Utiliza los servicios en la nube con cuidado para garantizar un buen nivel de servicio para todos. Los usuarios del plan de educación que utilizan de manera regular servicios en la nube por encima de la media del mercado pueden enfrentarse a restricciones adicionales. Las restricciones a los servicios en la nube pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener más información, consulta las Condiciones de uso.