Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk ofrece a los educadores acceso al mismo software de diseño que utilizan los principales profesionales del mundo a fin de ayudar a desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para una carrera profesional exitosa.
El plan de educación ofrece a los estudiantes que cumplen con los requisitos acceso gratuito* de usuario único por un año al software y los servicios de Autodesk para fines educativos. Puedes acceder a todo el software disponible a través de la Comunidad de Educación y el acceso se renueva anualmente, siempre que cumplas con los requisitos.
Los servicios en la nube de Autodesk son opciones de software como servicio (SaaS) que pueden mejorar la forma de diseñar, visualizar, simular y compartir tu trabajo con otras personas. Los servicios complementarios y los componentes opcionales seleccionados, así como el almacenamiento y los servicios que requieren una capacidad de computación intensiva, como la actividad de renderización o simulación, se almacenan en una ubicación a la que se puede acceder en cualquier momento que se disponga de una conexión a Internet.
Utiliza los servicios en la nube con cuidado para garantizar un buen nivel de servicio para todos. Los usuarios del plan de educación que utilizan de manera regular servicios en la nube por encima de la media del mercado pueden enfrentarse a restricciones adicionales. Las restricciones a los servicios en la nube pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener más información, consulta las Condiciones de uso.
Las condiciones de uso (TOU) proporcionan los términos y condiciones para el uso del software a través del plan de educación.
Autodesk Drive y otros servicios web se ofrecen en virtud del acuerdo de los términos de servicio. Las condiciones que se aplican a un servicio particular pueden variar, por lo que debes revisar los términos de cada servicio. Estos términos se suman a cualquier término aplicable al uso que hagas de cualquier software de Autodesk y a las suscripciones asociadas a un servicio, así como también a las condiciones de uso del sitio web autodesk.com y otros sitios web de Autodesk.
Para ayudar a mantener nuestro compromiso de proporcionar software profesional gratuito para su uso en la educación, Autodesk contrató a SheerID, un proveedor de servicios de verificación de terceros, a fin de verificar los requisitos para el acceso educativo. Para confirmar que cumplen con los requisitos, los usuarios deben proporcionar pruebas de inscripción, empleo o estado de contratista en una institución educativa calificada.
Para Autodesk, es importante proteger la privacidad de sus clientes. Para obtener más información sobre cómo se recopilan, utilizan y divulgan tus datos personales, consulta la declaración de privacidad de Autodesk.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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