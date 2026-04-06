Administración de cuentas para educación

Instalar productos asignados

Si un docente o colega te asigna un producto de Autodesk, recibirás un correo electrónico de Autodesk en el que se te informará sobre los productos que te asignaron y dónde puedes descargarlos. Sigue los pasos que se indican a continuación en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.

 

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

 

Cómo descargar los productos de Autodesk (2:01 min)

 

Puedes instalar el software en un máximo de tres dispositivos. Los usuarios asignados tienen acceso al software hasta que el educador que asignó el producto anule la asignación del acceso o ya no cumpla con los requisitos para acceder al plan de educación.
 

Nota: Un educador o colega puede asignarte la función de administrador secundario para que ayudes a agregar y asignar estudiantes y a administrar equipos. Para obtener más información, consulta Funciones de los administradores en la administración de usuarios.

Si no tienes una cuenta

Si no tienes una cuenta de Autodesk Account, deberás crear una antes de descargar los productos.

  1. Para crear una cuenta de Autodesk Account, sigue las instrucciones que aparecen en el correo electrónico de Autodesk que recibes cuando te asignan un producto. Ingresa tu nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y contraseña. El campo de correo electrónico contiene la dirección de correo electrónico donde recibiste la asignación del producto. También es tu nuevo ID de usuario de Autodesk.
  2. Marca la casilla de verificación para aceptar las Condiciones de uso y la Política de privacidad de Autodesk, y haz clic en Crear cuenta.
  3. En el mensaje de confirmación, haz clic en Listo.
  4. En la barra de navegación, dirígete a Productos y servicios.
  5. Busca el producto y haz clic en Descargar ahora o Ver descargas.
  6. Para descargar el software de Windows o Mac, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  7. Después de descargar el archivo .exe o .dmg, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la instalación.

Guarda tu ID de usuario y contraseña de Autodesk en un lugar seguro, como una aplicación de gestión de contraseñas. Se requiere para acceder a las descargas de productos de tu cuenta y, en algunos casos, para iniciar sesión en los productos de Autodesk.

Si tienes una cuenta

Si tienes una cuenta de Autodesk Account, inicia sesión y descarga los productos.

  1. En el correo electrónico de Autodesk que recibes cuando te asignan productos, haz clic en el botón Inicia sesión para comenzar. También puedes acceder directamente a Autodesk Account e iniciar sesión.
    Nota: Si te lo solicitan, configura la verificación de dos pasos o haz clic en Recordarme más tarde.
  2. En la barra de navegación, haz clic en Productos y servicios.
  3. Busca el producto y haz clic en Descargar ahora o Ver descargas.
  4. Para descargar el software de Windows o Mac, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  5. Después de descargar el archivo .exe o .dmg, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la instalación.

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