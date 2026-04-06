Si un docente o colega te asigna un producto de Autodesk, recibirás un correo electrónico de Autodesk en el que se te informará sobre los productos que te asignaron y dónde puedes descargarlos. Sigue los pasos que se indican a continuación en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.

Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:

Cómo descargar los productos de Autodesk (2:01 min)