Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Si un docente o colega te asigna un producto de Autodesk, recibirás un correo electrónico de Autodesk en el que se te informará sobre los productos que te asignaron y dónde puedes descargarlos. Sigue los pasos que se indican a continuación en función de si tienes una cuenta de Autodesk Account o no.
Para obtener más información, sigue las instrucciones que se indican a continuación o mira este breve video:
Puedes instalar el software en un máximo de tres dispositivos. Los usuarios asignados tienen acceso al software hasta que el educador que asignó el producto anule la asignación del acceso o ya no cumpla con los requisitos para acceder al plan de educación.
Nota: Un educador o colega puede asignarte la función de administrador secundario para que ayudes a agregar y asignar estudiantes y a administrar equipos. Para obtener más información, consulta Funciones de los administradores en la administración de usuarios.
Si no tienes una cuenta de Autodesk Account, deberás crear una antes de descargar los productos.
Guarda tu ID de usuario y contraseña de Autodesk en un lugar seguro, como una aplicación de gestión de contraseñas. Se requiere para acceder a las descargas de productos de tu cuenta y, en algunos casos, para iniciar sesión en los productos de Autodesk.
Si tienes una cuenta de Autodesk Account, inicia sesión y descarga los productos.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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